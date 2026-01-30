דיווח: טראמפ הכריע - זה האיש שיעמוד בראש הפד

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, נשיא ארה״ב בחר בקווין וורש כיורשו של ג'רום פאוול בתפקיד יו״ר הבנק הפדרלי. וורש (55) שהחזיק בעבר בתפקיד בבנק המרכזי, הפך לאחד ממבקריו הגדולים בהמשך. מהבית הלבן ומטעמו של וורש לא הגיבו לידיעה, וההודעה הרשמית צפויה בהמשך היום.

חשיבות המינוי

טראמפ בחן את מועמדותו של וורש עוד בקדנציה הראשונה שלו בבית הלבן, אך לבסוף העניק את התפקיד לפאוול. בינתיים הנשיא הפך לאחד ממבקריו הגדולים של הנגיד האמריקאי, על רקע הטענה כי אינו מוריד את הריבית ברמה מספקת. במאי יגיע המועד הרשמי לסיום כהונת פאוול.

מדובר באחד מתפקידי המפתח המרכזיים בכלכלה העולמית, אם לא המרכזי שבהם. נגיד הבנק האמריקאי משמש לרוב כזה שמכתיב את המדיניות העולמית בעיתות משבר.

הרקע המקצועי

וורש כיהן בעבר כחבר מועצת הנגידים של הפד. מאז חזר טראמפ לבית הלבן, הביע וורש תמיכה פומבית במדיניות המכסים של הנשיא וקרא גם הוא להפחתות ריבית אגרסיביות יותר.

המועמדים האחרים

לצד וורש, המועמדים המובילים לתפקיד היו קווין האסט, יו״ר המועצה הלאומית לכלכלה, חבר הפד כריסטופר וולר וריק ריידר, בכיר בענקית ההשקעות בלקרוק.

הפרוצדורה הנדרשת

השלב הבא יהיה אישור הסנאט. לכאורה הליך פרוצדורלי מבחינת טראמפ, אך הוא עלול להסתבך. הסיבה: החקירה הפלילית שנפתחה לאחרונה נגד יו״ר הפד הנוכחי פאוול, בשל החשד ששיקר לקונגרס בנוגע לעלויות שיפוץ מטה הפד. פאוול היה זה שהודיע לציבור לפני כשבועיים על החקירה, והאשים כי המניע מאחוריה הוא פוליטי: ״יש לראות את הצעד חסר התקדים הזה בהקשר הרחב יותר של איומי הממשל והלחץ המתמשך (להורדת ריבית)״.

על פי הוול סטריט ג'ורנל, הסנאטור תום טיליס (רפובליקני, צפון קרוליינה), החבר בוועדת הבנקאות המטפלת במינויים לפד, אמר שיחסום כל מועמד של טראמפ לפד עד שהחקירה תיפתר.