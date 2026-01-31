ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
111 מיליארד ד' נמחקו ביממה: מה עומד מאחורי הירידות בקריפטו?
111 מיליארד דולר נמחקו ביממה: מה עומד מאחורי הירידות החדות בקריפטו?

הביטקוין צנח מתחת ל-80 אלף דולר, הרמה הנמוכה שלו מאז אפריל • גם יתר המטבעות רושמים ירידות חדות • בין הסיבות: נזילות נמוכה ואכזבה מכך שהתחום לא מתפקד כ״מקלט בטוח״ כמו בעבר

שירות גלובס 22:07
מה מביא לירידות בשוק הקריפטו? / צילום: Shutterstock
מה מביא לירידות בשוק הקריפטו? / צילום: Shutterstock

מה עובר על שוק הקריפטו? הביטקוין צולל כעת בכ-7% ושערו עומד על פחות מ-78 אלף דולר למטבע אחד. זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל האחרון. הביטקוין לא לבד: גם יתר המטבעות צונחים בחדות, כאשר האתריום מאבד מעל 10% ושערו ירד לשפל של 2,400 דולר.

בבלומברג מציינים כי ביממה האחרונה נמחקו משוק הקריפטו כ-111 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי כ-1.6 מיליארד דולר בפוזיציות לונג ושורט חוסלו, כאשר חלק הארי של הסכום נמחק בתוך ארבע שעות בלבד, בעיקר במטבעות הביטקוין והאתריום. הצניחה החדה הועצמה על ידי נזילות דלילה בשווקים בסוף השבוע.

מהן הסיבות? ישנן מספר הערכות. אחת המרכזיות שבהן היא האכזבה מכך שהביטקוין הפסיק להגיב לאירועי מאקרו כפי שעשה בעבר. בניגוד לפעמים קודמות, היחלשות הדולר לא תורגמה לעליות בשוק הקריפטו, והמשקיעים העדיפו אפיקים אחרים כמו הזהב. יתרה מכך - גם כשהזהב והכסף נחלשו ביממה האחרונה, המשקיעים לא נהרו לקריפטו, והוא לא הצליח למשוך אליו את הכספים.

עננה נוספת המרחפת מעל משקיעי הקריפטו היא ההבטחות של ממשל טראמפ להקל רגולציה, שטרם מומשו.

יציאת הכספים משוק הקריפטו מתרחשת כבר מספר חודשים, כשהביטקוין רחוק יותר מ-30% מהשיא האחרון שרשם. באתרי הקריפטו מדווחים כי הנתונים מראים כי תעודות הסל של ביטקוין בארה״ב רשמו יציאת כספים במשך שלושה חודשים רצופים.

סיבה נוספת שמוזכרת כאפשרות לירידה היא החששות מהסלמה גיאו-פוליטית, על רקע האפשרות שטראמפ יוביל תקיפה באיראן, מהלך שעלול להוביל לעליית מחירי הנפט הגולמי ולתנודתיות גבוהה יותר בשווקים.