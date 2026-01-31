ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
ההשקעה שעשויה להניב תשואת ענק או הפסד צורם - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

קרנות הנאמנות הממונפות הן השקעת אקסטרים: מי השיגה תשואה של 870% ומה קרה למי שהימר נגד השוק • מנהל ההשקעות שמסמן מניות בארה"ב, ישראל וגרמניה •  האינטרס של דונלד טראמפ מאחורי הדולר החלש, והמפסידים הגדולים • וגם: המניות האירופיות שעשויות לנצוץ השנה

האקסטרים של השוק / צילום: Shutterstock
קרנות נאמנות

ההשקעה שעשויה להניב תשואה של מאות אחוזים או להפסיד כמעט הכול
נתנאל אריאל 28.01.2026
דרור ברגר / צילום: אסף בן עמי
טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה

מנהל ההשקעות שמסמן את 5 המניות המפתיעות לשנה הקרובה
נתנאל אריאל 27.01.2026
אילוסטרציה: Shutterstock
דולר

"סערה מושלמת? אנדר-סטייטמנט": הגורמים מאחורי צניחת הדולר
חזי שטרנליכט 28.01.2026
25 מניות אירופיות שעשויות לנצוץ השנה / צילום: Shutterstock
בורסות אירופה

משבבים ועד מותגי יוקרה: 25 מניות אירופיות שעשויות לנצוץ השנה
בועז בן נון 29.01.2026
40 מניות בת''א בתשואה דו־ספרתית / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
מדד ת"א 125

בפחות מחודש: 40 מניות בת"א בתשואה דו־ספרתית
שירי חביב-ולדהורן 28.01.2026