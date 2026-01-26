למשקיעים יש לאחרונה הרבה סיבות לדאגה. וגם פיתרון אחד מוביל: בין שזה ירידה בתשואות האג"ח, יוקר המניות או המכסים שמטיל הנשיא טראמפ - התגובה הכמעט אוטומטית היא קניית זהב.

שלושה חודשים בלבד לאחר שהגיע לרף הבלתי נתפס של 4,000 דולר לאונקיה, מחיר הזהב כבר על סף ה-5,000 דולר.

החוזים העתידיים של ינואר עלו בשבוע החולף ב-8.5%, וקבעו ביום שישי שיא חדש של כל הזמנים: 4,976.20 דולר. זו הייתה העלייה השבועית הגדולה ביותר אי פעם במונחים דולריים, והגדולה ביותר באחוזים מאז מרץ 2020, עת שררה הבהלה בשווקים מסגרי הקורונה. מחיר האונקייה עלה ביותר מ-650 דולר עד כה החודש, אחרי שבירת שיא עלייה יומית של כ-171 דולר ביום שלישי. לשיא זה הובילו איומיו של טראמפ - שמאז חזר בו מהם - להטיל מכסים נוספים על אירופה בחתירתו להשגת גרינלנד, לצד החשש הגובר לעצמאות הפדרל ריזרב. חוזים עתידיים לאספקה בהמשך השנה כבר נסחרים במעל ל- 5,000 דולר לאונקיה.

וול סטריט ג'ורנל מיפה את חמשת הגורמים המניעים להערכתו את השוק:



1 סחר מבוסס פיחות

בין קוני הזהב השוריים ביותר נמנים אלו המודאגים מכוחו הפוחת של הדולר האמריקאי ומטבעות מרכזיים אחרים. הם רכשו את המתכת היקרה כמאגר ערך שהם מקווים שיעמוד בפני זעזועים כלכליים.

טראמפ סיפק להם לאחרונה סיבות רבות להיות זהירים. רק החודש הוא אישר פלישה לוונצואלה כדי להדיח את הדיקטטור ניקולס מדורו, הגביר את הלחץ על הבנק המרכזי (פד) והיו"ר שלו ג'רום פאוול להוריד ריבית, באמצעות חקירה של משרד המשפטים, ואיים להטיל שכבה נוספת של מכסים על בעלות ברית אירופיות, אם לא ישתפו עמו פעולה בחתירתו להשגת שליטה בגרינלנד.

כך התפתחה בוול סטריט האסטרטגיה, המכונה "סחר הפיחות", אשר מונעת מחשש שחוסר יכולתן של ממשלות לרסן את האינפלציה או לקצץ בחובות, תשחק את ערך המטבעות העומדים בבסיס המערכת הפיננסית העולמית.

בתחילת 2025, משקיעים מיהרו לרכוש זהב כאשר מטח המכסים של טראמפ הוביל למחצית הראשונה הגרועה ביותר של הדולר זה 50 שנה. לאחר שפאוול אותת באוגוסט שעבר כי הפד יתחיל להפחית את הריבית, אף על פי שהאינפלציה חורגת מהיעד, הזהב המשיך לטפס.

בינתיים, חובות תופחים ומדיניות כלכלית מרחיבה (לעידוד צמיחה) באירופה וביפן הוסיפו דלק לנסיקת המתכת. בשעה שסוחרים פעלו בתגובה לחששות מחודשים ממלחמת סחר טרנס-אטלנטית, מכירה נרחבת של אג"ח ביפן ביום שלישי הזניקה את התשואות על החוב הממשלתי ארוך הטווח שלה לשיאים.

אנליסטים אומרים כי יציבותן של אבני הבניין הללו של השוק - וכן של המוסדות המפקחים עליהן, עשויה להכתיב את הדרך שבה הזהב יתקדם.

"זה עניין של אמון", אמר אסטרטג TD Securities, דניאל גאלי, ללקוחות ביום שלישי, בהתייחס למגמה בזהב. "כרגע, האמון התרופף, אך לא נשבר. אם הוא יישבר, המומנטום בזהב יימשך זמן רב יותר".

2ריביות נמוכות יותר

הורדות הריבית של הפד, שהובילו לקיצוץ התשואה על אג"ח ממשלתיות ועל מזומנים, דוחפות גם הן את המשקיעים לזהב.

אג"ח ממשלת ארה"ב 'סופר-בטוחות' הפכו להשקעה משתלמת בשנת 2022, כאשר הפד החל להעלות את הריבית כדי להילחם באינפלציה של עידן הקורונה. כמות המזומנים המוחזקת בקרנות כספיות שרוכשות אג"ח ממשלתיות תפחה ל-7.7 טריליון דולר בסוף 2025, מכ-5.1 טריליון דולר בתחילת 2022 - בטרם הריביות החלו לעלות.

כך, אג"ח ממשלתיות וקרנות כספיות איבדו חלק מהאטרקטיביות שלהן כשהתשואות בהן נמוכות יותר - וייתכן שימשיכו לרדת אם טראמפ יקבל את מבוקשו, והבנק המרכזי יוריד את הריבית עוד יותר.

תשואות נמוכות יותר על נכסים נטולי סיכון, כמו אג"ח ממשלתיות, מפחיתות את העלות ההזדמנותית של החזקת זהב, שאינו מציע תשואה אך יש לו פוטנציאל עלייה גדול בהרבה.

אם רק חלק קטן מהר המזומנים המוחזק בקרנות כספיות יועבר לזהב, עלולה להיות לכך השפעה חריגה על מחירי המתכת היקרה. אנליסטים של גולדמן זאקס מעריכים שקרנות סל המחזיקות בזהב מהוות רק 0.17% מתיקי ההשקעות הפיננסיים הפרטיים בארה"ב, וכי על כל עלייה של 0.01% בנתון זה - המונעת על ידי רכישות ולא מעליית ערך - מחיר הזהב יעלה ב-1.4%.

3 רכישות בנקים מרכזיים

משקיעים כיום נאלצים להתחרות על זהב עם קבוצת קונים שעבורם המחיר הוא לא ממש אישיו: בנקים מרכזיים של מדינות.

אחרי שבמשך שנים רבות היו בנקים מרכזיים מוכרים נטו של זהב, הם הפכו בשנת 2010 לקונים נטו, בעקבות הערכה מחדש של הסיכונים שלהם אחרי המשבר הפיננסי העולמי, שנוצר עקב קריסת המשכנתאות בארה"ב. בשנת 2022 הגבירו בנקים מרכזיים את קצב רכישות הזהב שלהם.

הטריגר היה הטלת סנקציות מצד המערב על רוסיה, לאחר פלישתה לאוקראינה. בנקים מרכזיים במדינות בעלות יחסים מתוחים עם המערב, בהן סין, עברו מנכסים מבוססי דולר לזהב, שהוא מעבר להישג ידם של זרים באותן מדינות. אחרים, לרבות הבנק הלאומי של פולין, קונה זהב אגרסיבי שאישר ביום שלישי רכישה גדולה נוספת, מבקשים להבטיח את יציבות המטבעות שלהם על ידי הוספת נכסים שלא כרוכים באותם הסיכונים כמו של חוב ריבוני.

"בנקים מרכזיים קונים זהב לא רק בגלל ביצועי המחיר שלו, אלא גם בשל התפקיד שהוא יכול למלא בעתודות המט"ח שלהם", אמר חואן קרלוס ארטיגאס, ראש מחלקת המחקר במועצת הזהב העולמית. "זהב יעיל מאוד לגידור או לגיוון העתודות".

4 יוקר המניות

כמו מחירי הזהב, גם מדדי המניות האמריקאיים הגיעו לשיאים. והגבהים המסחררים הללו מלחיצים את המשקיעים.

הדרך הנפוצה ביותר להעריך שווי מניות היא כמכפלה של הרווחים. לפי מדד פופולרי אחד - גרסה מותאמת מחזורית של מכפילי רווח, המסתמכת על תחזיות אנליסטים לגבי רווחים עתידיים - מניות היו יקרות יותר מרמתן הנוכחית רק פעם אחת במהלך 100 השנים האחרונות: ממש לפני התפוצצות בועת הדוט.קום בשנת 2000.

מניות טכנולוגיה הן שוב מקור הדאגה העיקרי, כשכמה חברות ענק כמו אנבידיה, טסלה ואמזון יכולות למשוך את מדד S&P 500 מעלה או מטה, ללא תלות במה שיעשו 490 ומשהו המניות האחרות. ביום שלישי לדוגמה, סיימה כל אחת ממניות הטק המשתייכות לקבוצת "שבע המופלאות" את המסחר בירידה, ויחד הן מחקו 683 מיליארד דולר וגררו מטה את המדד ב-2.1%.

בינתיים, מדד ראסל 2000 של חברות "שווי קטן" עלה בביצועיו על ה-S&P 500 במשך 14 ימים רצופים, עד הסגירה ביום חמישי, עדות לכך שהמשקיעים מחפשים חלופות למניות טכנולוגיה גדולות.

5מומנטום

ההימור שהזהב ימשיך לעלות הוא הימור טוב, ולו מן הטעם שהעליות במתכת נוטות להיות ארוכות טווח. בחמש מתוך שש השנים שלפני 2025, שבהן חוזים עתידיים על זהב עלו ב-20% לפחות, הם טיפסו שוב בשנה שלאחר מכן. והעלייה הממוצעת באותן שנים הייתה יותר מ-15%, על פי אנליסטים של סיטי.

הדפוס נשמר גם בשנת 2025, עם עלייה של 65% אחרי עלייה של 27% שנה קודם.