בנוסף למיליארדים על המכירה לגוגל: חלוקת הבונוסים לעובדי וויז נחשפת

בונוסים של עד מאות מיליוני דולרים למייסדי וויז ולסמנכ"לים בחברה, וארבעה מהנדסי מפתח שיתעשרו במיליונים: הרשימה של בונוסים שניתנת לעובדי וויז מתוקף מכירתה לגוגל נחשפת בגלובס לראשונה. נציין כי מדובר בהצצה חלקית לכלל התגמולים שמהם נהנים העובדים.

על פי הרשימה, הכוללת גם מענקים מיוחדים בעת המכירה, תוכנית להאצת הבשלת אופציות ותשלומים סוציאליים שונים, רועי רזניק, המייסד הפחות מוכר של וויז ומי שמנהל את תחום המחקר והפיתוח יהיה שיאן הבונוסים. הוא צפוי לקבל עד 695 מיליון דולר לפני מס, אחריו אסף רפפורט, המנכ"ל, שייהנה מבונוסים בסך 510 מיליון דולר, סמנכ"ל המוצר ינון קוסטיקה עם 502 מיליון דולר וסמנכ"ל הטכנולוגיות עמי לוטבק שייהנה מ־489 מיליון דולר לפני מס.

הצטרף חודשיים לפני החתימה וייהנה מבונוס

מדובר בתשלומים שכוללים גם את תוכניות ההאצה של הבשלת האופציות שהחזיקו המייסדים בוויז. זאת, ללא הסכומים שהם מקבלים על אחזקותיהם בחברה המוערכים בכ־2.7 מיליארד דולר לפני מס וללא תשלומי השימור שישולמו להם בהמשך עבודתם בגוגל. התשלומים כפופים לאישור בעלי המניות של וויז ולהחלטתם על שיעור המיסוי שייוחס לחלקים שונים בתוכנית, כך שייתכן והיקף הבונוסים שישולמו בסופו של דבר יהיה נמוך יותר.

התוכנית מספקת הצצה להחלטת החברה לחלק בונוסים לאישים שונים לפי תרומתם לחברה. סמנכ"ל הכספים של וויז, האמריקאי פאזאל מרצ'נט, ייהנה מחבילת בונוסים של 128.6 מיליון דולר על אף שהצטרף לחברה סך הכול חודשיים לפני החתימה על מכירת וויז לגוגל, זאת, ככל הנראה בשל האופציות שהוקצו לו. גם דאלי ראג'ק ייהנה מחבילת בונוסים מפנקת של עד 125 מיליון דולר.

ארבעת המהנדסים שיקבלו מיליוני דולרים

כמה בכירים ישראלים ייהנו גם הם מחבילת הבונוסים הנדיבה במסגרת עסקת הענק, כאשר הבכירה שבהם היא רז הרצברג, סמנכ"לית השיווק ואסטרטגיית המוצר ואחת המנהלות המקורבות לרפפורט בחברה. תוכנית הבונוסים מתגמלת אותה בעד 17.3 מיליון דולר, בעוד שהיועץ המשפטי של החברה, עו"ד ניר דגן ייהנה מעד 5.4 מיליון דולר, ועדי לייסט־שרון, מנהלת מכירות גלובלית בחברה תכניס עד 3.8 מיליון דולר. ארבעה מהנדסי תוכנה נכנסו לרשימת מקבלי הבונוסים, ישראלים כולם, והם יקבלו 2־5 מיליון דולר כל אחד.

תוכנית הבונוסים והאצת הבשלת האופציות (section 280G) מחייבת את בעלי המניות של וויז לקחת בחשבון את שכר הבסיס של כל אחד מהעובדים על מנת לחשב את הסכום הפטור ממס. ואגב כך, היא מפרטת גם את שכרם הממוצע של המייסדים והעובדים במהלך חמש השנים האחרונות, שכולל גם רווח ממימוש אופציות ובונוסים שניתנו במהלך שנות העבודה האחרונות. מכך ניתן להסיק כי שכרו הממוצע של רועי רזניק בשנים האחרונות עמד על כ־20 אלף דולר בלבד לחודש, בעוד ששכר הבסיס הממוצע של שני שותפיו להקמת החברה, אסף רפפורט וינון קוסטיקה, עמד על מעל מיליון דולר לחודש. המייסד הרביעי, עמי לוטבק, נהנה משכר חודשי ממוצע של 650 אלף דולר.

הסמנכ"ל בעל תלוש השכר הגבוה ביותר בחברה עד רכישתה הוא סמנכ"ל הכספים הטרי פאזאל מרצ'נט עם חבילת שכר חודשית של 341 אלף דולר, ולאחריו נשיא החברה דאלי ראג'ק עם שכר חודשי ממוצע של 108 אלף דולר. שכרם הממוצע של המהנדסים הבכירים נע סביב 60 אלף דולר בחודש, כפול משכרם של סמנכ"לים ישראלים שאינם בליבת העשייה ההנדסית.

לפי ההערכה, תוכנית הבונוסים מהווה רק חלק מהתשלומים שיועברו לעובדים, שסך ההון שיועבר אליהם בעקבות העסקה נאמד במעל ל־4 מיליארד דולר.

האקזיט הגדול בתולדות ישראל

ביום רביעי שעבר הושלמה לבסוף עסקת הענק לרכישת חברת הסייבר הישראלית־אמריקאית וויז תמורת 32 מיליארד דולר, כשהיא תשולב בפעילות הענן של גוגל ותסייע לה לזכות במכרזים חדשים. בכירים שמכירים את העסקה סבורים כי החברה תתנהל במודל עצמאי יחסית שמזכיר את פעילות לינקדאין בתוך מיקרוסופט. כפי שהבטיחה החברה, היא תמשיך ותשרת את לקוחות פלטפורמות הענן המתחרות בגוגל, דהיינו ב-AWS של אמזון ובאז'ור של מיקרוסופט, שלקוחותיהן מהווים את רוב לקוחות וויז.

קשה להעריך כיצד ימשיך שיווי-המשקל הזה כאשר וויז הופכת מזוהה עם גוגל, ולפי הערכות של בכירים בענף הסייבר, אמזון ומיקרוסופט לא ימתינו בשקט, אלא יבצעו מהלכים משלהן על-מנת לתמוך בחברות מתחרות לוויז.

מדובר באקזיט הגדול בתולדות ישראל כש־90% מההון, על פי ההערכה, יועבר לבעלי המניות - ובראשם ארבעת המייסדים - שמחזיקים יחד על פי ההערכה בכ־34% ממניות החברה בחלוקה שווה. השאר לקרנות הון סיכון אמריקאיות בעיקרן כמו אינדקס (11%), סקויה (10%) ואינייסט פרטנרס (9%).

השומות יוגשו בקרוב לרשות המסים

סך הכול ישלמו המייסדים הישראלים, כמה מהעובדים בישראל ומשקיעים ישראלים מקרנות כמו סייברסטארטס וסרקה מס בשווי של כ־10-11 מיליארד שקל שאמורים להתקבל ברשות המסים עד חודש אפריל.

עוד לפני האקזיט הגיעו המייסדים עם רשות המסים בישראל להסדר על כך שתשלום המס ישולם בדולרים. לפי חשיפת גלובס, הצדדים לא הגיעו להסכמה באשר להיקף התשלום הסופי, זאת מאחר וברשות המסים דורשים כי הוא ייעשה לפי שער הדולר בעת החתימה העקרונית על העסקה.

מייסדי וויז ונציגיהם אמורים להגיש כבר בימים הקרובים שומת מס לרשות המסים. מיד לאחר מכן, צפויה רשות המסים לבטל את השומה של מייסדי וויז ולהוציא שומה עצמאית.

מוויז לא התקבלה תגובה.