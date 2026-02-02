"נבנה פה את גולדמן זאקס הבא": כך התרסקה הבטחת הקריפטו של ת"א

ההתחלה של חברת סילבר קסטל הייתה מבטיחה: שורה של מנהלים בכירים בשוק ההון מקומי חברו להקמת בית השקעות ראשון בנכסים דיגיטליים. אלא שלמרות העניין הגובר בקריפטו והצמיחה במחיר המטבעות המובילים, החברה התקשתה להציג הכנסות משמעותיות וצברה הפסדים גדולים. כעבור ארבע שנים מכניסתה לבורסה המקומית, ולאחר שאיבדה כמעט 99% מערכה, נודע כי השליטה בה עוברת לידי בית ההשקעות אי.בי.אי.

● פיץ' צפויה להצטרף: מאחורי הודעת מודי'ס והאם העלאת הדירוג קרובה

● המניה שתזנק מחר בבורסה, והשתיים שצפויות לרדת בחדות

במסגרת המהלך, ישקיע אי.בי.אי סכום של כ־10 מיליון שקל בסילבר קסטל, בתמורה ל־75% ממניותיה. בנוסף, בית ההשקעות יעמיד לחברה קו אשראי בהיקף דומה, שישמש אותה למימון פעילותה השוטפת, פיתוח עסקיה ופירעון חובותיה. לאחר השלמת העסקה צפויה אי.בי.אי למנות הנהלה חדשה, בראשות עזי הראל, שצפוי להשקיע במסגרת המהלך כחצי מיליון שקל תמורת כ־4% מהחברה.

באי.בי.אי מקווים לרתום את יכולת ההפצה והניהול של בית ההשקעות לפלטפורמה אותה פיתחו בסילבר קסטל, שאמנם השיאה למשקיעים בקרן גידור מרכזית שהיא מנהלת תשואות (נטו) של כ־37% וכ־82% בשנים 2024 ו־2023 (בהתאמה), אך התקשתה לתרגם אותן לגידול משמעותי בהיקף הנכסים שהיא מנהלת. דייב לובצקי, מנכ"ל אי.בי.אי, מסר כי "תחום הנכסים והמטבעות הדיגיטליים צפוי להמשיך ולהתפתח בשנים הקרובות, תוך התבססות רגולטורית הולכת ומתקדמת, כפי שאנו רואים בשווקים המובילים בעולם ובראשם ארה"ב".

מ"נבחרת כוכבים" נשארו הפסדים

בית ההשקעות בקריפטו סילבר קסטל הוקם בשנת 2018, בידי קבוצה של מנהלים מובילים לשעבר בתעשיות הפיננסים והקמעונאות בארץ, בהם מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר צבי זיו (יו"ר החברה), מנכ"ל רשת גולף לשעבר אלי מיזרוח (מנכ"ל) ומנהלת בית ההשקעות פסגות בעבר, גבי רביד (שפרשה בהמשך מדירקטוריון החברה).

בתחילת שנת 2022 נכנסה החברה לבורסה המקומית באמצעות מיזוג לשלד בורסאי (איי.סי.בי).

מאז עסקה סילבר קסטל בניהול השקעות ומכשירים פיננסיים בנכסים דיגיטליים. הפעילות כוללת ניהול שתי קרנות גידור המיועדות למשקיעים כשירים ומנהלות כ־64 מיליון שקל, נכון לסוף המחצית הראשונה של 2025. אלו נועדו להציע למשקיעים אסטרטגיות השקעה מתקדמות, שמטרתן בין היתר להקטין את התנודתיות שמאפיינת את שוק הקריפטו.

את שנת 2024 סיימה החברה עם הכנסות של כ־5 מיליון שקל, שנבעו מדמי ניהול והצלחה שנגבו בקרנות. עם זאת, בשורה התחתונה הציגה הפסד נקי של כמעט 9 מיליון שקל. ברקע, הוצאות של כ־13 מיליון שקל שנבעו בין היתר מגידול בהוצאות "בגין יועצים, בעיקר עבור מאמצי שיווק ופיתוח עסקי ונסיעות לחו"ל".

כמו כן, כמעט מאז שהחלה להיסחר בבורסה המקומית נושאת סילבר קסטל בדוחותיה הערת "עסק חי", המעלה חשש בדבר יכולתה להמשיך ולהתקיים. בדוחותיה האחרונים מציינים רואי החשבון כי לחברה הפסדים מתמשכים מאז הקמתה בהיקף של 63.4 מיליון שקל, עד לסוף המחצית הראשונה של 2025. בנוסף, הציגה סילבר קסטל תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. עוד הם הסבו את תשומת הלב של המשקיעים לגירעון בהון בהיקף של 3.6 מיליון שקל.

קיוו "שהרגולציה תתקדם כאן יותר מהר"

"אנחנו בונים פה את גולדמן זאקס הבא, מבוסס קריפטו. פעם בדור יש הזדמנות כזו, בגלל קוניונקטורה, בגלל הטכנולוגיה", כך התנסח אלי מיזרוח, מנכ"ל סילבר קסטל, בראיון שהעניק לגלובס מספר חודשים אחרי הכניסה של החברה לבורסה המקומית. אלא שדי מהר הבינו מיזרוח והמשקיעים שחלומות לחוד ומציאות לחוד, כאשר תוך כמה חודשים נפלה המניה בעשרות אחוזים ומאז לא הצליחה להתאושש.

בסילבר קסטל תולים את הכישלון בשילוב של רגולציה שהקשתה על התפתחותם, עם תנאי השוק המקומי. "היינו בטוחים שהרגולציה תתקדם כאן מהר יותר, ושזה יעזור לנו להפיץ את מוצרינו", אומר גורם בסביבת החברה. "אבל הרגולציה בישראל לא התקדמה בקצב שראינו במדינות אחרות, במיוחד בארה"ב ובאירופה, מה שהקשה מאוד על היכולת לשווק מוצרים חדשים לקהל הרחב".

בהתייחס לשוק המקומי, זה לטענת החברה נשלט על ידי השחקנים הגדולים, שלא מיהרו לאמץ את ההשקעה בנכסים דיגיטליים: "בשונה ממה שאנחנו רואים בחו"ל, הכניסה של המוסדיים בארץ הרבה יותר איטית וזהירה. חלק מהתוכנית שלנו הייתה להיות יצרן של מוצרי השקעה בקריפטו עבור המוסדיים", אומרים בסביבת החברה. "מה שעוד הקשה עלינו מאוד הוא היכולת לשווק מוצרים למשקיעים כשירים. לצערנו, גילינו שהרבה יותר קשה לשווק את המוצרים שלנו בלי ערוצי שיווק קיימים וחזקים".