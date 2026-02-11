תוצאות מעורבות לאינמוד רגע לפני מכירתה האפשרית

אינמוד פרסמה היום את דו"חותיה לרבעון הרביעי של שנת 2025 ולשנה כולה. החברה רשמה גידול של 6% בהכנסות ברבעון לעומת התקופה המקבילה, אחרי שברוב הרבעונים בשנתיים האחרונות רשמה ירידה בהכנסות. עם זאת, בהסתכלות שנתית, ההכנסות ירדו (כפי שדיווחה החברה בדיווח המקדים שלה). שיעורי הרווחיות נחלשו בהסתכלות שנתית וגם בהסתכלות רבעונית.

הדו"חות מתפרסמים כאשר מאחורי הקלעים מתרחשת ההתמחרות האחרונה בתהליך שצפוי להסתיים במכירת החברה. שתי קבוצות מתחרות על הרכישה: האחת היא קרן קוריאנית, והשנייה: קבוצת משקיעים ישראלית בהובלת המנכ"ל המייסד משה מזרחי, מאיר שמיר ומשקיעים אמריקאים וקנדיים. במקביל בעלת מניות קטנה בחברה, קרן סטיל, הציעה לרכוש 51% ממניותיה, ולהשאיר אותה בבורסה. הערכת השוק את הדו"חות, עשויה להשפיע על המחיר שירצו המשקיעים לראות בטרם יסכימו להפוך את החברה לפרטית.

מזרחי התייחס בשיחת הועידה לרגל הדו"חות להצעה של סטיל ואמר כי "הם כתבו מכתב לי ולדירקטוריון שהם מוכנים לרכוש 51% מהחברה ב-18 דולר למניה. מדוע הם שלחו את המכתב הזה אלינו ורק אלינו? אין לנו 51% מהחברה למכור. הם צריכים לשכור בנק, לשים קצת כסף בנאמנות ולהציע את ההצעה לציבור, אך הם לא עשו את זה. מעבר למכתב ששלחו לנו ופרסומו כהודעה לעיתונות, לא היה לנו קשר איתם. איננו יודעים למה הם פרסמו זאת בהודעה לעיתונות, אך הכל אפשרי באמריקה".

מחיר המניה נגע לרגע במחיר שהציעו הרוכשות - וירד חזרה

ההצעות לרכישת החברה כפי שפורסמו בתקשורת מקנות לה שווי של כ-1.1 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה שעורך את המכרז, ביקש לקבל את ההצעות האחרונות של שתי המתחרות עד סוף השבוע. לאחר פרסום הדו"חות ירדה מניית החברה בכ-2% והחברה נסחרת לפי שווי של כ-970 מיליון דולר. מחיר המניה כבר נגע לרגע במחיר שהציעו הרוכשות, סביב ההצעה של סטיל שנראה היה כמלהיטה את התחרות סביב העסקה, אך ההתלהבות ירדה והמניה חזרה למחירים קרובים לאלה בהם נסחרה לפני שפורסם דבר העסקה.

על פי הדו"חות, הכנסות החברה עמדו על 103.9 מיליון דולר, עלייה של כ־6% לעומת הרבעון המקביל. הרווחיות נשחקה: שיעור הרווח הגולמי עמד על 79% לעומת 80% ב-2024. הרווח הנקי השנתי לפי GAAP הסתכם ב-93.9 מיליון דולר, לעומת 181.3 מיליון דולר בשנת 2024.

אינמוד הודיעה כי היא מתכננת להוסיף לתמהיל המוצרים שלה מוצרי לייזר חדשים, שאת חלקם לא פיתחה בבית אלא היא רוכשת מחברות אחרות. אינמוד התמקדה עד היום בטכנולוגיית ה-RF שיכולה לחדור לשכבות עמוקות יותר של העור, אך על רקע שינויים בטעמי השוק, היא מוסיפה טכנולוגיות קלאסיות יותר, זולות יותר, עם תמהיל רווחיות נמוך יותר, בתקווה לחזור לצמוח.

מזרחי הוסיף כי: "מוצרי ה-GLP1 משפיעים על השוק שלנו. 35 מיליון אמריקאים משתמשים בהם, בחלק מהמקרים הם מוותרים בעקבות כך על שאיבת שומן או פרוצדורת חיטוב. אבל בטווח הרחוק זה יעזור לנו, כי המוצרים שלנו הכי מתאימים לטיפול בעור הרפואי שנשאר אחרי תהליך ההרזיה. לייזר לא עושה זאת".

בסוף השנה החזיקה החברה בקופת מזומנים, ניירות ערך ופקדונות לטווח קצר בהיקף של כ-555 מיליון דולר, סכום שעשוי להיות מפתה עבור רוכש, גם מעבר לפעילותה של החברה.

באשר להמשך, הנהלת אינמוד צופה לשנת 2026 הכנסות בטווח של 365-375 מיליון דולר, שיעור רווח גולמי (Non-GAAP) של 75%-77%, רווח תפעולי (Non-GAAP) של 87-92 מיליון דולר ורווח למניה מדוללת של 1.43-1.48 דולר. לדברי מזרחי: "תנאי השוק, בעיקר בצפון אמריקה, עדיין מאתגרים, אך אנו מזהים סימנים ראשונים להתייצבות, לצד צמיחה ראשונית באירופה", שם מדווחת החברה על הכנסות שיא ברבעון הרביעי.

לשנת 2026 מצפה החברה להכנסות של 365-375 מיליון דולר, כלומר אינה מצפה בהכנסות לעומת 2025, למרות סימני ההתאוששות.