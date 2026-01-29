קרן אמריקאית בשם סטיל פרטנרס (Steel Partners), המחזיקה כ-1.3% מחברת האסתטיקה הרפואית הישראלית אינמוד הנסחרת בנאסד"ק, פרסמה מכתב לבעלי מניות החברה, ובו סיפרה כי ברצונה לרכוש 51% מהחברה במחיר של 18 דולר למניה (לפי שווי של 1.13 מיליארד דולר).

ההודעה מגיעה אחרי שבתחילת השבוע נחשף כי שתי מתחרות מעוניינות לרכוש את החברה כולה ולהפוך אותה לפרטית. שתי המתחרות הללו הן קרן Centroid האמריקאית מחד, וקבוצת משקיעים ישראלית-אמריקאית הכוללת את מאיר שמיר, בעל השליטה בחברת מבטח שמיר ואת מנכ"ל ומייסד החברה משה מזרחי. שתי הקבוצות המעוניינות לרכוש את מלוא האחזקות בחברה, הציעו סביב 17 דולר למניה.

במסחר שאחרי הסגירה בנאסד"ק עלתה מניית החברה בכ-5%. בתוספת עליה זו שלאחר המסחר, מניית החברה הוסיפה לערכה רק 14% מאז החלו הפרסומים לגבי עסקה, כלומר משמעותית פחות מהפרמיה שאמורות לגלם כל שלוש העסקאות.

קרן סטיל על אינמוד: החזר "מחריד" לבעלי המניות

במכתב שפרסמה קרן סטיל, נכתב כי הקרן ניסתה כמה פעמים להיפגש עם החברה והנהלתה כדי לדון בהצפת ערך לחברה, אך לא זכתה למענה. יש לציין כי העסקה למכירת החברה נוהלה על ידי בנק אוף אמריקה , ולא על ידי החברה באופן ישיר, וכללה לאורך התהליך עשרות מועמדים עד שנותרו השתיים שהוזכרו לעיל.

קרן סטיל מציינת כי ההחזר של אינמוד לבעלי המניות בשנים האחרונות היה 'מחריד', וכי החברה לא עשתה מאמצים להשתמש במזומן שבידה או להחזירו לציבור. אינמוד, שלא ביצעה רכישות מאז הנפקתה ב-2019, מחזיקה היום בכחצי מיליארד דולר במזומן. "אין לכך הצדקה", אומרים בקרן סטיל, ומסבירים כי אם יובילו את החברה, יפעלו לבצע רכישות.

יש לציין כי לאינמוד היו בעבר מיליארד דולר במזומן, והיא ביצעה רכישה חוזרת של מניותיה בחצי מיליארד דולר. לכך לא הייתה השפעה חיובית משמעותית על מחיר המניה. מנכ"ל החברה מזרחי אמר ל"גלובס" בעבר כי בחן מספר השקעות, אולם מצא רק חברות ספורות בשוק שהעריך שיתרמו לשורה התחתונה של החברה (ששיעורי הרווחיות שלה גבוהים יחסית), ואלה לא ענו בחיוב להצעתה של אינמוד.

סטיל פרטנרס היא קרן השקעות בחברות תעשיה, הנסחרת בבורסת ה-OTC בארה"ב לפי שווי של כ-954 מיליון דולר. מנייתה רשמה עליות של כ-23% ב-6 החודשים האחרונים. על פי דוח הרבעון השלישי של החברה, בידיה 460 מיליון דולר במזומן. היא מסרה במכתב שכתבה למשקיעים כי בכוונתה לממן את הרכישה באמצעות מזומן שבידיה וקו אשראי שכבר פתוח עבורה.

בורסאית או פרטית

בין שתי העסקאות הבדל משמעותי, כאשר קרן סטיל מציעה להשאיר את אינמוד בבורסה, ואילו שתי ההצעות האחרות הן כאמור להחזיר את החברה להיות פרטית. טרם הפרסומים לגבי העסקה המסתמנת, אינמוד איבדה כ-19% מערכה בשנה האחרונה, בעקבות ירידה בהכנסות וברווחים שלה (אם כי נותרה חברה רווחית ויצרנית מזומנים), והיא איבדה כ-84% מהשיא שנרשם ב-2021.

ההצעה הנוכחית מתאימה יותר למי שמאמינים כי ניתן לשנות את הכיוון של החברה, אם על ידי שינויים בהתנהלותה ואם בזכות השינויים במצב השוק, כמו למשל עליה בריבית וסיום המלחמה בישראל. לעומת זאת, מי שמאמין שהחברה תתקשה להתאושש, יעדיף כנראה את ההצעה של כסף ביד עבור כל החברה. בכל מקרה, לשאר הקבוצות המתחרות יש הזדמנות להעלות את המחיר שהן מוכנות להציע עבור החברה, כדי לשכנע את בעלי המניות ללכת איתן.

נציין כי ההצעה של קבוצת שמיר-מזרחי והמשקיעים האמריקאים צפויה לשמר את ההנהלה הנוכחית ואת הפעילות של החברה בארץ, הכוללת 120 עובדי אינמוד (מתוך 650 עובדי החברה) ועוד כ-200 עובדים בקבלנות משנה, בעיקר במפעל מדימור בטבריה.

הקרן הקוריאנית כרגע לא צפויה לשמר את הפעילות בארץ, לגבי קרן סטיל, קשה לדעת לאן הצעתה יכולה להוביל מבחינת הפעילות, אך ברור כי אינה מתואמת עם ההנהלה כעת.