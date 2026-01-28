אסטרה לאבס (Astera Labs) נחשבת לאחת ממניות ה-AI הנחבאות אל הכלים בוול סטריט. החברה הונפקה לפני פחות משנתיים ושווייה נאמד כיום ב-28 מיליארד דולר בלבד. עד עתה היא הייתה ספקית של שבבי נישה בשם "ריטיימרים" - שהם שבבי תקשורת בתוך שרתים - ולא זכתה לתשומת לב רבה מדי בשוק, אך בחודשים האחרונים היא מעוררת סקרנות רבה. לא רק שהיא עוקפת שוב ושוב את התחזיות שלה - ומוכיחה כי ביכולתה להכפיל את הכנסותיה מדי שנה - היא גם משיקה מוצרים בזה אחר זה, ומבצעת רכישות שמסמנות אותה בתור אחת ממניות ה-AI המבטיחות והמסקרנות של תחילת השנה.

מדובר במהלכים שמאפשרים לחברה לצאת לראשונה מארון השרתים, ולעבור גם לחיבור ביניהם, תוך שהיא הופכת למתחרה פוטנציאלית למלאנוקס של אנבידיה בעיניה של כל ענקית שבונה "מפעל AI". לראיה, המניה הכפילה את מחירה בשנה האחרונה, למרות שבשבועות האחרונים היא מתאפיינת ביציבות יחסית.

בתחילת החודש הבא צפויה אסטרה לאבס להניע מהלך שירחיב את פעילותה בישראל, ולהביא אותה לעמדת חיכוך נוספת עם ענקיות כמו אנבידיה וברודקום שכבר פעילות כאן. אסטרה צפויה לשכור כמה עשרות מעובדי חברת הסטארט-אפ פליופס (Pliops), שאותה היא אמורה לרכוש בפחות מ-100 מיליון דולר, למרכז הפיתוח שלה בחיפה. נוסף על כך, לקראת המהלך מונה לתפקיד מנהל הפיתוח שלה בישראל גיא אזרד, לשעבר מנכ"ל מרכז הפיתוח של מארוול ישראל, ומי שכיהן עד לפני מספר שבועות כסמנכ"ל ההנדסה של פעילות פיתוח השבבים של גוגל בישראל.

מכירה בהפסד צורב מבחינת המשקיעים

עבור המשקיעים בפליופס - שעימם נמנים בכירים כמו מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן וקרנות כמו ויולה, אינטל קפיטל, קוך, וסטייט אוף מיינד ונצ'רס - מדובר במכירה בהפסד צורב. פליופס גייסה 210 מיליון דולר מאז הקמתה, ובסיבוב הגיוס האחרון שלה ב-2022 קיבלה תג שווי של 650 מיליון דולר.

את עיקר ההון יקבלו דווקא המשקיעים המאוחרים, כאלה שרכשו מניות בכורה בתנאים מיטיבים, כמו גלנרוק למשל, כך על פי מאגר PitchBook.

זו רכישה שנייה בתוך חודשיים לחברה האמריקאית: בחודש נובמבר קנתה אסטרה חברת תקשורת אופטית גרמנית בשם aiXscale - שמתמחה בניהול תקשורת בקצבים גבוהים במיוחד על גבי סיבים אופטיים.

היא הגיעה לאחר שאסטרה הודיעה על הרחבת משפחת השבבים מתוצרתה, סקורפיו (Scorpio) לניהול תקשורת בתוך חוות שרתים של בינה מלאכותית - בין אם לתקשורת בין מעבדים גרפים לבין מעבדי ליבה בתוך שרתים או החוצה בין שרתים שונים באותה החווה.

אם התחום הזה נשמע לכם מוכר - זה מפני שזהו תפקידה של מלאנוקס הישראלית בתוך רכישת אנבידיה, רכישה שנעשתה ב-6.9 מיליארד דולר וכיום מניבה לאנבידיה 8 מיליארד דולר בהכנסות מדי רבעון. מלאנוקס התמחתה בתקשורת בין שבבים בתוך השרת, ולאחר מכן הרחיבה את מוצריה לניהול התקשורת בין שרתים בחווה ולאחר מכן אף לתקשורת בין חוות גדולות.

מתחרה נוספת היא ברודקום, ששלטה בשוק זה בעשורים האחרונים, בין השאר הודות לרכישת דיון נטוורקס הישראלית לפני 17 שנה. אסטרה לאבס התחרתה בברודקום ובחברת מארוול טכנולוגיות, ספקית נוספת של שבבי תקשורת, בעיקר באמצעות שכבת התוכנה החדשנית שפיתחה לניהול תקשורת בעלת נפחים גדולים במיוחד של דאטה.

ענקיות ענן כמו גוגל, מיקרוסופט ואמזון, שמפתחות את המעבדים הגרפיים לעצמן, זקוקות לפתרונות תקשורת בין המעבדים, ואסטרה מעוניינת לספק להם מענה.

אסטרה היא חברה אמריקאית, אך אחד המשקיעים הראשונים בה היה היזם ומשקיע השבבים הסדרתי הישראלי אביגדור וילנץ, שמכר בעברו את חברת השבבים גלילאו למארוול, את אנפורנה לאבס לאמזון ואת הבאנה לאבס לאינטל. וילנץ אומנם אינו בעל מניות מהותי באסטרה, איננו חבר דירקטוריון ולא חבר הנהלה, אך שותפו הנאמן לרוב השקעותיו, מנואל אלבה, הוא יו"ר אסטרה.

"עלתה על הרדאר בזכות צמיחה מרשימה"

לא מן הנמנע שאלבה, שמשקיע בעצמו בחברות הישראליות של וילנץ - כמו אלמנט לאבס מקיסריה, שמפתחת ארון שרתים המבוסס על שבב הסקה, ואקסייט, שמפתחת מתג תקשורת - מודע ליתרונות של התעשייה המקומית, והיו לו יד ורגל בהבאתו של אזרד לחברה ובהרחבת מרכז הפיתוח בה.

"אסטרה לאבס הונפקה בסך הכול במרץ 2024, אבל עלתה על הרדאר די מהר בזכות נתוני הצמיחה המרשימים שלה", אומר ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ של בנק לאומי. "ההכנסות קפצו מ-115 מיליון דולר ב-2023 ל-830 בשנה החולפת. את התחזיות היא מצליחה לנפץ מדי רבעון בצורה מהותית, וזאת בזכות לקוחות כמו אמזון, שעושה שימוש במעבדים שלה, ואפילו אנבידיה.

"נכון למוצרי העבר שלה, קשה לסמן אותה כמתחרה לאנבידיה, אלא יותר לברודקום ולמארוול, שמהן היא לקחה נתחי שוק בתחילת דרכה, בזכות התוכנה שלה שמסוגלת לנטר את המתרחש ברשתות הנטוורקינג, רשתות התקשורת בין השבבים, ולגלות תקלות ועומסים".