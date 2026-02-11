בנק ישראל פרסם היום (ד') את נתוני הריביות על הפיקדונות ועל ההלוואות במערכת הבנקאית והפיננסית לחודש ינואר 2026. לאחר שהיה זה הנגיד עצמו שהפתיע ב-5 בינואר האחרון בהפחתת ריבית שנייה ברציפות (בניגוד לתחזיות), גם הבנקים החלו לשחוק באגרסיביות רבה יותר את הריבית שהם נותנים על פיקדונות.

מי שסגר פיקדון שקלי לתקופה של עד שנה (6 עד 12 חודשים), קיבל בממוצע מהבנקים ריבית של 3.95% - הרמה הנמוכה ביותר בשנה וחצי האחרונות (מנתוני בנק ישראל) וגם ירידה חודשית חדה יחסית מ-4.17% בחודש הקודם (דצמבר 2025).

שחיקה של 5 מיליארד שקל

מה עשה הציבור? הפקיד פחות באפיקים בטווח הזמן שהוזכר - 10.9 מיליארד שקל הופקדו בפיקדונות בקטגוריה זו בבנקים בינואר, מול 11.4 מיליארד שקל בחודש הקודם.

ככלל, נתוני בנק ישראל מעידים על קיטון משמעותי בהפקדות לפיקדונות בבנקים בחודש ינואר. הם הסתכמו ב-38 מיליארד שקל, למול הפקדות של 43 מיליארד שקל בחודש שקדם לו. זו שחיקה של 5 מיליארד שקל, שייתכן ונובעת מנהירת הבורסה לשוק ההון או חיפוש אלטרנטיבות סולידיות אחרות לכספו.

מבין חמשת הבנקים הגדולים, במזרחי טפחות קיבלו הלקוחות בפיקדון את הריבית השקלית (הממוצעת) הגבוהה ביותר לתקופה של 6 עד 12 חודשים בהפקדות בינואר - 4.21%. אחריו נמצאים בנק הפועלים (4.1%), בנק לאומי (3.9%), דיסקונט (3.88%) והבינלאומי (3.7%).

בקרב כלל הבנקים, בנק וואן זירו הציע את הריבית האטרקטיבית ביותר - 5% בממוצע ללקוחותיו. הבנק עם הריבית הממוצעת הנמוכה ביותר היה בנק מסד (3.34%).

ככלל, יתרת העו"ש בזכות הסתכמה ב-227 מיליארדי שקל (בחודש שעודכן), ירידה קלה ביחס לחודש הקודם (228 מיליארד שקל). מתוכם כ-4.5% מהסכום נושא ריבית על הפלוס בחשבון. הריבית הממוצעת על העו"ש בזכות עמדה על 2.55%. כמו כן, יתרת עו"ש בחובה ("במינוס") עמדה על 10.4 מיליארדי שקל, והריבית הממוצעת על המינוס היא 11.2%. זו ירידה קלה ביחס לריבית של 11.8% בחודש הקודם על האוברדרפט.

ירידה בריבית הממוצעת על הלוואות

בעולם האשראי נרשמה ירידה בגובה הריבית הממוצעת מ-8.96% בדצמבר האחרון ל-8.84% בינואר הזה. נזכיר כי רק לפני שנה עמדה הריבית הממוצעת על ההלוואות על 9.3%, כך שזהו שיפור והקלה לציבור הכללי.

מבין הבנקים, הריבית הממוצעת הגבוהה ביותר על ההלוואות ניתנה בינואר על-ידי בנק ירושלים (11.2%), אחריו מרכנתיל (9.44%), ובמקום הנמוך ביותר הייתה הריבית שגבה בנק מסד (7.5%).

מבין חמשת הבנקים הגדולים, דיסקונט גבה את הריבית הממוצעת הנמוכה ביותר (8.11%), והפועלים גבה את הגבוהה ביותר (8.98%). בסך-הכול היקף ההלוואות שנטל הציבור ירד בחודש ינואר ביחס לקודמו. מכ-6 מיליארד שקל ל-5.54 מיליארד שקל בינואר.

כמו כן, בקרב שלושת חברות כרטיסי האשראי, רק כאל גבתה בממוצע ריבית דו-ספרתית בינואר (11.27%) על הלוואות, בעוד שישראכרט ירדה לראשונה מזה מעל לשנה וחצי מתחת לשיעור הדו-ספרתי ל-9.79%.