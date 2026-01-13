מתלבטים באיזה פיקדון לשים את הכסף? אלו הפערים בין הבנקים

הריבית השקלית הממוצעת שהעניקו הבנקים למי שסגר את הכסף בפיקדון לתקופה של עד שנה (6-12 חודש) עמדה על 4.17% בסיכום חודש דצמבר האחרון - ירידה קלה למול 4.18% בחודש שקדם לו, כך עולה מנתונים שמפרסם היום (ג') בנק ישראל. נזכיר כי מוקדם יותר החודש, הנגיד אמיר ירון הפחית במפתיע את ריבית בנק ישראל בשיעור של 0.25%, דבר שצפוי להוביל את הבנקים בהמשך לשחוק את גובה הריבית שהם מציעים על הפיקדונות.

● "להוריד חשיפה למניות לא עובד. צריך לבנות את התיק השנה שונה"

● ניתוח גלובס | "להתעלם מהסקטור הזה זה מסוכן": המניות האלה הפכו למנוע של ת"א

הריבית על הפיקדונות בדצמבר (בתקופה של 6-12 חודשים) נעה בטווח רחב יחסית של 3.6% (מרכנתיל) ל-5.5% (וואן זירו). בקרב הבנקים הגדולים, מי שסגר את כספו לתקופה של שנה יכול היה לקבל 4.4% בבנק הפועלים ו-4.2% בבנק לאומי. בבנק דיסקונט ובמזרחי טפחות תתקבל ריבית של 4% ו-4.1%, בהתאמה, בטווח הזמן המדובר, ואילו בבנק הבינלאומי עמדה הריבית הממוצעת בקטגוריה זו על 3.9% באותו חודש. נציין כי הטווח הרחב של האפשרויות מייצר אתגר למי שרוצה לעשות "שופינג" ולמצוא את הפיקדון המיטבי לכספו, וניתן להשתמש באתר "קו המשווה" של בנק ישראל כדי להשוות בין התנאים השונים.

נתוני בנק ישראל העדכניים (הבוקר מפורסם הנתון לנובמבר 2025) מלמדים כי יתרת חשבונות העובר ושב (עו"ש) של הציבור הסתכמה ב-228 מיליון מיליארד שקל. כ-95% מהכספים בחשבונות הללו אינם נושאים ריבית ורק 4.6% מהם נושאים ריבית מזערית של 2.59%. בנובמבר יתרת חשבונות הבנק ב"מינוס" (בחובה) עמד על 10.4 מיליארד שקל, והריבית הממוצעת עליהם גבוהה הרבה יותר ממה שניתן לקבל מהפיקדון האופטימלי - 11.8% (בשנה).

עוד נמסר מבנק ישראל כי בדצמבר, סך הפיקדונות של משקי הבית שהופקדו במערכת הבנקאית עמדו על כ-43 מיליארד שקל. רוב הפיקדונות היומיים ניתנים בריבית משתנה - ריבית ממוצעת של 1.36%. הפיקדונות השבועיים ניתנים לרוב גם כן בריבית משתנה, כאשר הריבית הממוצעת היא 3.07%.

מי שהפקיד את כספו בפיקדון בריבית שקלית (לא צמודה למדד) שהינה משתנה - קרי, היא עוקבת אחרי ריבית בנק ישראל (4.25%), שנמצאת במגמת ירידה ולכן עשויה להישחק לאורך חיי הפיקדון - קיבל ריביות נמוכות יותר לרוב מהריבית בפיקדון בריבית הקבועה. כך, בתקופה של 6 עד 12 חודשים, בריבית משתנה (לא צמודה למדד), ניתן היה לקבל בבנקים ריבית ממוצעת של 3.35%, ירידה למול 3.43% בנובמבר. בנק לאומי הציע 3.2%, דיסקונט הציע 3.7%, הבינלאומי הציע 2.2%, ומזרחי טפחות היה בעל ההצעה הגבוהה ביותר בין חמשת הבנקים הגדולים, עם ריבית של 4.3% (בבנק הפועלים אין את האפשרות המדוברת). הבנק עם הריבית הגבוהה בקטגוריה זו הוא בנק ירושלים שהציע ריבית של 4.33%.

הריבית הממוצעת על הלוואה צרכנית ירדה לרמתה הנמוכה מזה שנה וחצי

גובה הריבית הצרכנית שהעניקו הבנקים, ריבית משתנה צמודה לריבית הפריים של בנק ישראל, נעה לרוב בקרבת האזור הדו-ספרתי. בדצמבר עמדה הריבית הממוצעת על הלוואה צרכנית על 8.96%, ירידה למול 9.25% בחודש שקדם לו, ובאופן מעודד זו הריבית הנמוכה ביותר בשנה וחצי האחרונות. בקרב הבנקים וחברות האשראי, הריבית הממוצעת הגבוהה ביותר בהלוואות כאלה ניתנה על ידי בנק ירושלים ועמדה על 11.6%, והנמוכה ביותר הייתה בוואן זירו, ועמדה על 7.02%.

בקרב הבנקים הגדולים לאומי והפועלים, הריבית הממוצעת בהלוואות אלה עמדה על 8.43% ו-8.94% בהתאמה - ירידה של כ-0.4% ביחס לחודש הקודם. בחברות האשראי ישראכרט, כאל ומקס עמדו הריביות הממוצעות על הלוואות צרכניות בדצמבר על 10%, 11.4% ו-9.6%, בהתאמה. בכל המקרים, מדובר בירידה ביחס לחודש הקודם.