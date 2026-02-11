ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות לידיעת דמרי ופתאל: יש גם מפסידים מההצטרפות של פאלו אלטו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הבורסה בת"א

לידיעת דמרי ופתאל: יש גם מפסידים מההצטרפות של פאלו אלטו

נכון להיום, חברת הנדל"ן דמרי נמצאת בדרך הבטוחה החוצה מהמדד שכן היא במקום ה-46 בבורסה • אלא שבנוסף אליה עלולה לצאת עוד חברה, שכן חברת הנדל"ן המניב והדאטה סנטרים מגה אור מתמקמת בימים אלה בתוך 30 הגדולות, מה שמקנה גם לה כרטיס כניסה לת"א 35

שירי חביב ולדהורןנתנאל אריאל 19:04
יגאל דמרי, בעלי י.ח דמרי / צילום: אייל פישר
יגאל דמרי, בעלי י.ח דמרי / צילום: אייל פישר

הודעתה של חברת הסייבר פאלו אלטו על כוונתה להצטרף לבורסה בת"א באמצעות רישום כפול עשויה לטרוף מחדש את הקלפים במדדי בבורסה. באופן רשמי מדובר בחברה אמריקאית. אם היא תחשב "מניה זרה" היא לא תצורף למדדים הגדולים של הבורסה, אך ניתן להניח שזה לא יהיה המצב. אם תקבל מהבורסה "מסלול מהיר" לכניסה למדדים, היא עשויה לעשות זאת כבר בעדכון הקרוב, בחודש מאי.

מפץ בבורסה: את מי פאלו אלטו עשויה לדחוק החוצה מת"א 35, ומי יהיו המרוויחים הגדולים
שוב שוברת שיאים: הכוחות שמזניקים את הבורסה בת"א

המשקל המקסימאלי שמניה יכולה לקבל במדד ת"א 35 הוא 7% ובמדד ת"א 125 המגבלה היא 5%. עדיין לא ברור מה המשקל שתקבל פאלו אלטו במדדים בת"א, ובבורסה טרם דנו בכך. עם כניסתה למדדים תהפוך כאמור פאלו אלטו לחברה הגדולה ביותר בבורסה ו"תדחק" מטה את טבע, הבנקים לאומי והפועלים והחברה הביטחונית אלביט מערכות. הפניקס, חברת הביטוח הגדולה בישראל, שנמצאת כיום במקום ה-10 במדד תצא מהעשירייה הגדולה.

אלא שהדרמה האמיתית תתרחש בתחתית מדד הדגל. נכון להיום, חברת הנדל"ן דמרי נמצאת בדרך הבטוחה החוצה מהמדד שכן היא במקום ה-46 בבורסה. אלא שבנוסף אליה עלולה לצאת עוד חברה, שכן חברת הנדל"ן המניב והדאטה סנטרים מגה אור מתמקמת בימים אלה בתוך 30 הגדולות, מה שמקנה גם לה כרטיס כניסה לת"א 35.

גם הבורסה בעמדת זינוק

אם עדכון המדדים היה מתבצע היום והיו נכנסות אליו פאלו אלטו ומגה אור כאשר לצד דמרי גם מניית חברת המלונאות פתאל הייתה מאבדת את מקומה במדד. למעשה, גם חברת הנדל"ן המניב מבנה הייתה מאבדת את מקומה שכן פתאל ומבנה נמצאות היום במקומות ה-42 וה-40 בבורסה, ומניה נפלטת אוטומטית החוצה אם היא מתחת למקום ה-39 בשווי השוק.