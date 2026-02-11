לידיעת דמרי ופתאל: יש גם מפסידים מההצטרפות של פאלו אלטו

הודעתה של חברת הסייבר פאלו אלטו על כוונתה להצטרף לבורסה בת"א באמצעות רישום כפול עשויה לטרוף מחדש את הקלפים במדדי בבורסה. באופן רשמי מדובר בחברה אמריקאית. אם היא תחשב "מניה זרה" היא לא תצורף למדדים הגדולים של הבורסה, אך ניתן להניח שזה לא יהיה המצב. אם תקבל מהבורסה "מסלול מהיר" לכניסה למדדים, היא עשויה לעשות זאת כבר בעדכון הקרוב, בחודש מאי.

המשקל המקסימאלי שמניה יכולה לקבל במדד ת"א 35 הוא 7% ובמדד ת"א 125 המגבלה היא 5%. עדיין לא ברור מה המשקל שתקבל פאלו אלטו במדדים בת"א, ובבורסה טרם דנו בכך. עם כניסתה למדדים תהפוך כאמור פאלו אלטו לחברה הגדולה ביותר בבורסה ו"תדחק" מטה את טבע, הבנקים לאומי והפועלים והחברה הביטחונית אלביט מערכות. הפניקס, חברת הביטוח הגדולה בישראל, שנמצאת כיום במקום ה-10 במדד תצא מהעשירייה הגדולה.

אלא שהדרמה האמיתית תתרחש בתחתית מדד הדגל. נכון להיום, חברת הנדל"ן דמרי נמצאת בדרך הבטוחה החוצה מהמדד שכן היא במקום ה-46 בבורסה. אלא שבנוסף אליה עלולה לצאת עוד חברה, שכן חברת הנדל"ן המניב והדאטה סנטרים מגה אור מתמקמת בימים אלה בתוך 30 הגדולות, מה שמקנה גם לה כרטיס כניסה לת"א 35.

גם הבורסה בעמדת זינוק

אם עדכון המדדים היה מתבצע היום והיו נכנסות אליו פאלו אלטו ומגה אור כאשר לצד דמרי גם מניית חברת המלונאות פתאל הייתה מאבדת את מקומה במדד. למעשה, גם חברת הנדל"ן המניב מבנה הייתה מאבדת את מקומה שכן פתאל ומבנה נמצאות היום במקומות ה-42 וה-40 בבורסה, ומניה נפלטת אוטומטית החוצה אם היא מתחת למקום ה-39 בשווי השוק.