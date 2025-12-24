הנפקת ה-IPO הראשונה של 2026? לאחר חשיפת גלובס השבוע על הנפקתה הצפויה של חברת DSIT, תשקיף שפרסמה החברה הביטחונית, שבשליטת רפאל, מגלה כי הכנסותיה זינקו ב-68% במחצית הראשונה של 2025 ואילו הרווח זינק פי שמונה ל-2.9 מיליון דולר. צבר ההזמנות זינק ב-400% מאז שנת 2022, לסכום של 110 מיליון דולר.

DSIT Solution (די.אס.איי.טי פתרונות), שהוקמה ב-1993 ופועלת מגבעת שמואל, פיתחה מערכת הגנה תת-ימית בעלת יכולת גילוי, סיווג ומעקב של איומים מתחת למים, החל מצוללנים וכלה בצוללות וספינות, במטרה להגן על כבלי תקשורת, צינורות, אסדות, נמלים ועוד. החברה מספקת גם מערכות לוחמה נגד צוללות (ASW) ומערכות תקשורת תת-ימיות.

בכוונת DSIT לגייס 50 מיליון שקל לפי 200-250 מיליון שקל (לפני הכסף). ערב ההנפקה מחזיקה רפאל, החברה הממשלתית לפיתוח וייצור אמצעי לחימה מתקדמים, ב-50% מהמניות (זו הנפקה ראשונה של חברה בשליטתה), דני סידס, בעלי חברת יבוא מוצרי המזון והממתקים סידס, מחזיק ב-38.1% ומני וסרמן, יו"ר DSIT, ב-9.5%.

בשנת 2016 רכשה רפאל את השליטה ב-DSIT מידי חברת האנרגיה האמריקאית אקרון אנרג'י (Acorn Energy), לפי שווי של 15 מיליון דולר בלבד. שנתיים מאוחר יותר רכשו וסרמן וסידס את יתרת המניות לפי שווי דומה. נשיא DSIT הוא האלוף (מיל') אלי שרביט, מפקד חיל הים לשעבר. החברה ורפאל פועלות בתחומים סינרגטיים במסגרת תחום הפעילות התת-ימית.

מהתשקיף עולה כאמור, כי במחצית הראשונה של 2025 זינקו הכנסות DSIT ב-68% לסכום של 14.5 מיליון דולר. עוד עולה כי שיעור הרווח הגולמי שלה עמד על 33%.

זינוק גם בשנה שעברה

בשנה שעברה רשמה החברה הכנסות של 22.2 מיליון דולר, גם כן זינוק - של כ-39% - לעומת השנה שלפניה. הרווח אשתקד הסתכם ב-3.1 מיליון דולר, שהיווה גם כן זינוק, של פי חמישה.

בשנתיים האחרונות הגיעו רוב הכנסות החברה משני לקוחות, באסיה ובאפריקה, בשיעור מצטבר של יותר מ-50% מהיקף הפעילות. לדברי החברה, "אין מדובר בלקוחות קבועים או אסטרטגיים לאורך זמן, אלא בלקוחות פרויקטליים אשר משמעותם ומהותיותם היחסית לחברה משתנה... אין לחברה תלות בהם".

צבר ההזמנות של החברה זינק בעקבות ההתחמשות הגלובלית שלאחר מלחמת רוסיה-אוקראינה ומלחמת חרבות ברזל. כך, מציינים בחברה, "מאז תחילת המלחמה (חרבות ברזל, נ' א') החברה מזהה גידול בחיפוש אחר פתרונות הגנה מתקדמים מפני איומים בתווך התת-ימי, כדוגמת הפתרונות אותם שמציעה החברה".

עברה להון חוזר חיובי

עוד מעניין לציין שבסוף שנת 2023 היה לחברה גירעון בהון החוזר (יותר התחייבויות שוטפות מנכסים שוטפים) של 1.8 מיליון דולר, ובשנתיים האחרונות היא עברה להון חוזר חיובי, של 2.6 מיליון דולר.

עלות השכר של המנכ"ל, שמואל פרביאש, לשעבר בכיר באלביט מערכות, הסתכמה בשנה שעברה ב-400 אלף דולר (1.5 מיליון שקל, במונחי שער הדולר אשתקד). בחברה מציינים כי השכר החודשי הבסיסי שלו עומד על 66 אלף שקלים, וכי לאחר ההנפקה הוא יקפוץ בקרוב ל-11% ל-73 אלף שקל בחודש. זאת, נוסף על מענק מיוחד בגובה 325 אלף שקלים שיקבל פרביאש עם השלמת ההנפקה, ומענק שנתי רגיל של עד שש משכורות. בחברה גם מתכוונים להקצות למנכ"ל אופציות, בסכום שלא פורסם.

DSIT מונפקת לפי מכפיל רווח של 13-16 על רווחי השנה הקרובה, לא גבוה במיוחד לחברות בתחום הביטחוני שאמורות לצמוח. בחברה יקוו שהשווי הנמוך יחסית שלפיו היא מונפקת יסייע לה להידבק באבק הכוכבים של שאר המניות הביטחוניות בבורסה.