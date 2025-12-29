תחום סוכנויות הביטוח ממשיך ליצור עניין והשווי של הסוכנויות הולך ועולה, יחד עם הגאות בשוק ההון, הגידול בנכסי הציבור שנובעת מהתשואות, אך לא פחות מכך גם מההפקדות השוטפות השנתיות בהיקף של יותר מ-80 מיליארד שקל בפנסיה ועוד עשרות מיליארדי שקלים בגמל וההשתלמות, מה שמתגלגל להכנסות ורווחים מרשימים בתחום.

כעת, זה ממשיך לבוא לידי ביטוי גם בעסקאות בשוק. הבעלים של סוכנות הביטוח פרופיט, אסף בנאי ושלומי אלברג (40% כל אחד) נמצאים במו"מ עם לאומי פרטנרס (זרוע ההשקעות של בנק לאומי) וכן משפחת שסטוביץ' ששולטת בחברת היבוא הנושאת את שמה.

על פי התוכנית, לאומי פרטנרס ומשפחת שסטוביץ' ירכשו 15% מפרופיט (10% ו-5% בהתאמה) לפי שווי של 600 עד 650 מיליון שקל, לפני הכסף, כאשר חלק מהכסף יגיע לבעלי השליטה (בנאי-אלברג) וכן יוסי סגול, מבעלי השליטה בעבר בכתר פלסטיק שרכש 20% בחברה בשנת 2021).

המשמעות היא גם שהשווי גבוה פי 5.5 מהשווי (112 מיליון שקל) לפיו רכשה ב-2015 קרן אייפקס של זהבית כהן את השליטה מידי המייסדים. עם התפרקותה של פסגות בשנת 2021 ומכירתה להפניקס רכשו בעלי השליטה בחזרה את החברה לפי שווי של 160 מיליון שקל.

פרופיט נחשבת לאחד מבתי הסוכן העצמאיים הכי גדולים בישראל, כשיש תחתיה למעלה מ-300 סוכנים ומתכננים פיננסים והיקף נכסים "מפוקח" עבור לקוחותיה של יותר מ-80 מיליארד שקל. החברה הוקמה בשנת 2006 ע"י צמד המייסדים. שלוש שנים לאחר מכן מכרה 25% מהמניות לקרן אייפקס ובשנת 2015 מכרו המייסדים את כל המניות (100%). כאמור, ב-2201 חזרה החברה לבעלות המייסדים.

יצוין כי עיסוק נוסף של בעלי פרופיט, בית ההשקעות האלטרנטיבי מגדלור, לא עלה יפה. החברה הונפקה בבורסה בגל ההנפקות של שנת 2021 כשגייסה 63 מיליון שקל לפי שווי של 313 מיליון שקל, אחרי הכסף. שנתיים לאחר מכן הבעלים רכשו את המניות בחזרה, תמורת 31 מיליון שקל בלבד ולפי שווי לחברה כולה של 51 מיליון שקל בלבד, אובדן שווי של יותר מ-80% מאז ההנפקה. הקרן שדיברה על "אלטרנטיבה לשוק ההון" ו"פיזור והקטנת הסיכון" התבררה למשקיעים, במניה ובקרנות הציבוריות של מגדלור, כהשקעה לא מוצלחת בכלל.

שוק רותח

החברה הבאה בגודלה בתחום היא בית הסוכן ארבע עונות מבית אי.בי.אי שמעסיקה גם היא כ-300 סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים ו"מפקחת" על יותר מ-50 מיליארד שקל. ארבע עונות רכשה את השחקן השלישי בענף, נטו פיננסים, תמורת כ-50 מיליון שקל, כאשר זו הסתבכה בפרשת וולת'סטון, קרן ההשקעות האלטרנטיבית בתחום הנדל"ן שנקלעה לקשיים בהחזרה של מאות מיליוני שקלים למשקיעים.

בנוסף, בחודש יולי האחרון הגדילה הפניקס , חברת הביטוח הגדולה בישראל, את החזקתה בסוכנויות הביטוח שלה, כשרכשה 17% ממניות החברה הבת הפניקס סוכנויות, חלקו של היו"ר איציק עוז, תמורת 763 מיליון שקל ולפי שווי של יותר מ-4.4 מיליארד שקל לסוכנויות הביטוח. הפניקס סוכנויות כוללת את הסוכנויות הגדולות שלה כמו אגם לידרים, שקל, אורן מזרח וקוואליטי. עוז הקים את אגם לידרים בשנת 1992. בשנת 2003 רכשה הפניקס 25% מהחברה ואחרי שנתיים עוד 45% תמורת 25 מיליון שקל.

על צמיחת הענף ניתן ללמוד גם מכך בשנת 2019 עמדו הכנסותיה של הפניקס מעסקי הסוכנויות על כ-406 מיליון שקל, בשנת 2022 הן קפצו לכ-770 מיליון שקל ובשנת 2024 ל-939 מיליון שקל, קרי, צמיחה של מעל 150% בשש השנים האחרונות. בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי של פעילות סוכנויות הביטוח מ-171 מיליון שקל בשנת 2019 לכ-300 מיליון שקל ב-2024 והיא כמובן לא היחידה בענף שנהנתה מהעלייה הזו.