לקוחות מחו"ל כבר מתעניינים: תע"א חושפת מערכת הגנת גבולות חדשה

התעשייה האווירית סיימה בהצלחה סדרת הדגמות של פתרון מערכתי חדשני להגנת גבולות מדינת ישראל, שטומן בחובו אלגוריתמים ובינה מלאכותית ברמות הגבוהות ביותר בתחום. אף שהמענה פותח ויוצר על פי צורכי מערכת הביטחון הישראלית ומיועד לספק מענה בשגרה ובחירום לכלל גבולות המדינה, ביבשה, באוויר ובים, המערכת פותחה תוך השקעה של מו"פ עצמי.

הפתרון נשען על טכנולוגיות מתקדמות לאיסוף מודיעין ממגוון אמצעים, סנסורים ופלטפורמות המספקים תמונה מודיעינית אחודה, לצד הימצאותם של אמצעים קטלניים זמינים במרחב הגבול והפעלתם העצמאית והמהירה. קיצור זמני התגובה והפעולה, בין חשיפת האיום לבין סיכולו - הוכחו מבצעית החל משלב האיסוף והעיבוד המודיעיני ועד לקטלניות וסגירת המעגלים.

את יכולות המודיעין והתקיפה ניהלה מערכת המשימה המרכזית, שמעבדת את המידע ומבצעת חיבוריות ותקשורת בין כלל המערכות בזמן אמת, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות המבוססות על בינה מלאכותית עד לסגירת מעגל. בין הפיתוחים החדשים שלקחו חלק בהדגמה נמנה פתרון הגנת גבולות אשר במרכזו היכולת לפעול בזירת הקרב, כשהגורם האנושי אשר מבקר על היכולות האוטונומיות שולט מרחוק.

פתרון הגנת הגבולות, שממנו התרשמו בתקופה האחרונה הן בכירים ישראלים והן לקוחות מחו"ל, מהווה פריצת דרך בפיתוח ובשילוב יכולת מבצעית של מערכים אוטונומיים אוויריים ויבשתיים למשימות מגוונות בשדה הקרב. הפתרון משלב שיטות לחימה חדשות, מבוססות כלים אוטונומיים מסוגים שונים הפועלים בסנכרון משימתי תחת מערכת ניהול מרכזית, באמצעות מספר מועט של מפעילים.

היכולות שמהן התרשמו הלקוחות בחו"ל כוללות, בין השאר, רחפן לאיסוף מודיעין ELM-2058, שמבצע עקיבה בכל תנאי מזג האוויר וראות, באמצעות מכ"ם SAR שמוזער בטכנולוגיה מתקדמת; רחפן APUS 60 שממריא ונוחת אנכית, בעל יכולת איסוף מודיעין וסיור אשר עליו מותקנת קנת נשק המשמש לסגירת מעגל מהירה, וכן Blue Sky Warden, מטוס קל להגנת גבולות המפותח בשיתוף פעולה עם חברת L3 HARRIS.

במסגרת ההדגמות, מגוון רחב ומתקדם של מערכות אלקטרו - אופטיקה, מכ"מים, רכבים אוטונומיים, רחפנים ומל"טים תוצרת התעשייה האווירית, שהיוו חלק מהפתרון המערכתי תוך הוכחת יעילותן אל מול מגוון האיומים שהודגמו בזירה. כולל שימוש בחימושים אוויריים לטווחים שונים.

"הטופוגרפיה והגבולות של מדינת ישראל הם מהמורכבים והמאתגרים שיש בעולם", מציין מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי. "מדינה קטנה ללא עומק אסטרטגי יבשתי, המתמודדת עם מגוון איומים מהאוויר, מהים ומהיבשה - ומכאן שסיכול האיום נחוץ במהירות והרחק ככל הניתן משטחי המדינה. הפתרון שהצגנו למערכת הביטחון הנו אוטונומי, חדשני, בעל שרידות גבוהה, יודע לספק מענה רלוונטי לכלל האיומים שבשטח, בכל מתארי הגבול תוך הגנה על חיי הלוחמות והלוחמים שבשטח, והנו הראשון מסוגו שהודגם בהצלחה בישראל".