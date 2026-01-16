ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם טראמפ מאיים במכסים על מדינות שיתנגדו להשתלטות על גרינלנד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
גרינלנד

טראמפ מאיים בהטלת מכסים על מדינות שיתנגדו להשתלטות על גרינלנד

נשיא ארצות הברית אמר כי הוא שוקל להטיל מכסים על מדינות שיתנגדו למהלך האמריקאי בנוגע לגרינלנד • “אנחנו צריכים את גרינלנד לצורכי ביטחון לאומי, ולכן ייתכן שאעשה זאת"

שירות גלובס 18:40
דגלה של דנמרק מתנוסס על אדמת גרינלנד / צילום: Reuters, Marko Djurica
דגלה של דנמרק מתנוסס על אדמת גרינלנד / צילום: Reuters, Marko Djurica

טראמפ מאיים בהטלת מכסים כדי לקדם השתלטות אמריקאית על גרינלנד: נשיא ארצות הברית אמר כי הוא שוקל להטיל מכסים על מדינות שיתנגדו למהלך האמריקאי בנוגע לגרינלנד, בטענה כי האי חיוני לביטחון הלאומי של ארה״ב.

"אנחנו צריכים את גרינלנד לצורכי ביטחון לאומי, ולכן ייתכן שאעשה זאת," אמר טראמפ היום בבית הלבן, לפי דיווח של CNBC. ניכר כי טראמפ, שדחיפותו להשתלט על גרינלנד עבור ארה"ב הפכה אגרסיבית יותר ויותר בחודשים האחרונים, פונה לאחד הכלים האהובים עליו למינוף כוח על מדינות זרות.

שינוי גישה? אירופה מאיימת בסנקציות על ארה"ב עקב הצהרות על סיפוח גרינלנד
התוכנית האירופית: להציב חיילים מהיבשת בגרינלנד נגד השתלטות טראמפ

ממשל טראמפ ציין בעבר כי הוא בוחן שורת אפשרויות להשתלטות על הטריטוריה הדנית, לרבות שימוש בכוח צבאי. ארה״ב כבר מפעילה בסיס צבאי בגרינלנד, אך טראמפ טוען כי שליטה מלאה באי חיונית לנוכח איומים גיאו־פוליטיים מצד סין ורוסיה.

עוד נמסר מהבית הלבן כי ארה״ב שוקלת להגיש הצעה לרכישת האי הארקטי. עם זאת, גרינלנד ודנמרק חזרו והבהירו כי הטריטוריה אינה עומדת למכירה, ואינה מעוניינת להסתפח לארצות הברית.

גרינלנד קרובה לאזורים מסוימים בארה"ב אפילו יותר מאשר ונצואלה ו"שיקולי ביטחון" הם הסיבה הרשמית של טראמפ למגוון של צעדים: מהטלת מכסים על פלדה ואלומיניום מהאיחוד האירופי, דרך ההעמדה לדין הצפויה של מדורו בהאשמות כי פגע בביטחון הלאומי של ארה"ב כראש קרטל סמים ועד לאיומים הטריים של הנשיא האמריקאי לפעול כדי לספח או לשלוט בפועל בטריטוריה הארקטית.

הרמיזה של טראמפ לשימוש במכסים כאמצעי לחץ בנוגע לגרינלנד מגיעה לאחר שתיאר אסטרטגיה דומה, שנועדה להוריד את מחירי התרופות בארה"ב באמצעות התאמת המחירים במדינה לרמות הנמוכות יותר הנהוגות במדינות אחרות, אחרת יוטלו עליהם מכסים כבדים. "ייתכן שאעשה זאת גם בהקשר של גרינלנד", אמר טראמפ. "ייתכן שאטיל מכסים על מדינות שיתנגדו למהלך".

גרינלנד, האי הגדול בעולם, מחזיק בחשיבות אסטרטגית קריטית עבור ארה"ב בכל הנוגע לנתיבי שיט, צוללות והגנה מפני טילים. אמנה שנחתמה בין ארה"ב לדנמרק ב־1951 מאפשרת לאמריקאים להקים בסיסים באי, המהווה אוטונומיה דנית (בדומה לאיי פארו) מאז 1973. למרות פוטנציאל עצום למחצבים, זהב ונפט, פיתוח האי התקדם בזהירות בשל חששות סביבתיים וחשש ממעורבות סינית. באי מתגוררים כ־56 אלף תושבים בלבד, ומאות שנים של קולוניאליזם דני יצרו משפחות מעורבות רבות.

לפי סקרי דעת קהל, הגרינדלנדים מתנגדים להצטרפות לארה"ב, אם כי תומכים ברוב דחוק בעצמאות מדנמרק. נכון לעכשיו, ממשלת האי נשענת על מענק שנתי של מיליארדי אירו מקופנהגן; ממשל טראמפ אמר בעבר כי הוא שוקל להציע 100 אלף דולר למשפחה תמורת הסכמה לסיפוח.

בסוף השבוע האחרון חזר סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, על הצהרת הנשיא טראמפ לפיה גרינלנד "נחוצה" לארה"ב לשם הגנה מפני רוסיה וסין, והמליץ לאירופים "לקחת ברצינות" את הדרישה האמריקאית. טראמפ עצמו שב והצהיר כי מוטב שארה"ב תגן על האי כבעליו, מאשר שהסינים או הרוסים ישתלטו עליו. כשנשאל מדוע לא יסתפק באמנה הקיימת עם דנמרק המאפשרת הקמת בסיסים צבאיים באי, השיב: "אתה מגן באופן אחר על מקום שאתה הבעלים שלו, לעומת מקום שאתה חוכר". הוא הוסיף כי גרינלנד תהיה אמריקאית "בדרך זו או אחרת".