טראמפ מאיים בהטלת מכסים כדי לקדם השתלטות אמריקאית על גרינלנד: נשיא ארצות הברית אמר כי הוא שוקל להטיל מכסים על מדינות שיתנגדו למהלך האמריקאי בנוגע לגרינלנד, בטענה כי האי חיוני לביטחון הלאומי של ארה״ב.

"אנחנו צריכים את גרינלנד לצורכי ביטחון לאומי, ולכן ייתכן שאעשה זאת," אמר טראמפ היום בבית הלבן, לפי דיווח של CNBC. ניכר כי טראמפ, שדחיפותו להשתלט על גרינלנד עבור ארה"ב הפכה אגרסיבית יותר ויותר בחודשים האחרונים, פונה לאחד הכלים האהובים עליו למינוף כוח על מדינות זרות.

ממשל טראמפ ציין בעבר כי הוא בוחן שורת אפשרויות להשתלטות על הטריטוריה הדנית, לרבות שימוש בכוח צבאי. ארה״ב כבר מפעילה בסיס צבאי בגרינלנד, אך טראמפ טוען כי שליטה מלאה באי חיונית לנוכח איומים גיאו־פוליטיים מצד סין ורוסיה.

עוד נמסר מהבית הלבן כי ארה״ב שוקלת להגיש הצעה לרכישת האי הארקטי. עם זאת, גרינלנד ודנמרק חזרו והבהירו כי הטריטוריה אינה עומדת למכירה, ואינה מעוניינת להסתפח לארצות הברית.

גרינלנד קרובה לאזורים מסוימים בארה"ב אפילו יותר מאשר ונצואלה ו"שיקולי ביטחון" הם הסיבה הרשמית של טראמפ למגוון של צעדים: מהטלת מכסים על פלדה ואלומיניום מהאיחוד האירופי, דרך ההעמדה לדין הצפויה של מדורו בהאשמות כי פגע בביטחון הלאומי של ארה"ב כראש קרטל סמים ועד לאיומים הטריים של הנשיא האמריקאי לפעול כדי לספח או לשלוט בפועל בטריטוריה הארקטית.

הרמיזה של טראמפ לשימוש במכסים כאמצעי לחץ בנוגע לגרינלנד מגיעה לאחר שתיאר אסטרטגיה דומה, שנועדה להוריד את מחירי התרופות בארה"ב באמצעות התאמת המחירים במדינה לרמות הנמוכות יותר הנהוגות במדינות אחרות, אחרת יוטלו עליהם מכסים כבדים. "ייתכן שאעשה זאת גם בהקשר של גרינלנד", אמר טראמפ. "ייתכן שאטיל מכסים על מדינות שיתנגדו למהלך".

גרינלנד, האי הגדול בעולם, מחזיק בחשיבות אסטרטגית קריטית עבור ארה"ב בכל הנוגע לנתיבי שיט, צוללות והגנה מפני טילים. אמנה שנחתמה בין ארה"ב לדנמרק ב־1951 מאפשרת לאמריקאים להקים בסיסים באי, המהווה אוטונומיה דנית (בדומה לאיי פארו) מאז 1973. למרות פוטנציאל עצום למחצבים, זהב ונפט, פיתוח האי התקדם בזהירות בשל חששות סביבתיים וחשש ממעורבות סינית. באי מתגוררים כ־56 אלף תושבים בלבד, ומאות שנים של קולוניאליזם דני יצרו משפחות מעורבות רבות.

לפי סקרי דעת קהל, הגרינדלנדים מתנגדים להצטרפות לארה"ב, אם כי תומכים ברוב דחוק בעצמאות מדנמרק. נכון לעכשיו, ממשלת האי נשענת על מענק שנתי של מיליארדי אירו מקופנהגן; ממשל טראמפ אמר בעבר כי הוא שוקל להציע 100 אלף דולר למשפחה תמורת הסכמה לסיפוח.

בסוף השבוע האחרון חזר סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, על הצהרת הנשיא טראמפ לפיה גרינלנד "נחוצה" לארה"ב לשם הגנה מפני רוסיה וסין, והמליץ לאירופים "לקחת ברצינות" את הדרישה האמריקאית. טראמפ עצמו שב והצהיר כי מוטב שארה"ב תגן על האי כבעליו, מאשר שהסינים או הרוסים ישתלטו עליו. כשנשאל מדוע לא יסתפק באמנה הקיימת עם דנמרק המאפשרת הקמת בסיסים צבאיים באי, השיב: "אתה מגן באופן אחר על מקום שאתה הבעלים שלו, לעומת מקום שאתה חוכר". הוא הוסיף כי גרינלנד תהיה אמריקאית "בדרך זו או אחרת".