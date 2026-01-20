אחרי קונצרט פתיחה חגיגה אמש, היום (ג') יחלו הדיונים והנאומים בכינוס הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, כאשר סוגיית ההשתלטות האמריקאית על גרינלנד והעימות חסר התקדים בין ארה"ב לאירופה השתלטה גם על סדר היום. הנשיא הפיני אלכסנדר שטוב הזהיר אתמול כי הוא חושש שהסוגייה "תאפיל באופן כבד" על דיונים שהיו מתוכננים להתקיים בנושא שיקום אוקראינה ותמיכה בה מול רוסיה, ולפי הסיקור התקשורתי נראה כי האזהרה מתגשמת.

● שאלות ותשובות | הוועידה בדאבוס יוצאת לדרך, וכולם מדברים על נושא אחד - השליטה בגרינלנד

● טראמפ: "לא זכיתי בנובל - לא מחויב לחשוב על השלום"

הנשיא האמריקאי דונלנד טראמפ מסייע לשמור על הסוגייה גבוה על סדר היום, כאשר שב והצהיר בשעות האחרונות כי "לא תהיה חזרה" מהכוונה של ארה"ב להשתלט על גרינלנד, ואמר כי מנהיגי אירופה "יתיישרו" עם הרצון האמריקאי.

הגדלת המכסים על 8 מדינות באירופה

היום בצהריים תנאם בפני משתתפי הכינוס ובהם ראשי מדינות, ראשי חברות, עיתונאים, פעילים חברתיים ועוד, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. היא אמורה לשרטט את התגובה האירופית לאיום המכסים החדש של טראמפ נגד שמונה מדינות ששלחו נציגות צבאית לגרינלנד בסוף השבוע. לפי הדלפות מדאונינג 10, טראמפ "הודה" במהלך שיחה עם ראש ממשלת אנגליה, קיר סטארמר, כי ייתכן ולא הבין נכון את שליחת הנציגות הצבאית, שנועדה לדברי האירופים לחזק את הנוכחות של נאט"ו באי, ולא להציג חזית נגד טראמפ. לא התקבל אישור לכך מהבית הלבן וטראמפ לא חזר בו ממכסים נוספים של 10% שיחולו על שמונה המדינות (דנמרק, שבדיה, נורבגיה, פינלנד, גרמניה, צרפת, הולנד ובריטניה) מה-1 בפברואר ויגדלו ל-25% ביוני הקרוב.

לפי הדיווחים, האיחוד האירופי שוקל שימוש ב"כלי נגד כפייה" (ACI), סט כללים המאפשר מדיניות כלכלית מרחיקת לכת - כדי לבצע פעולת תגמול "מכאיבה" לצד האמריקאי, אך שורת מדינות, כולל גרמניה ואיטליה החשובות, מתנגדות לצעד. בינתיים, הנציבות האירופית מכינה חבילת מכסים הדדית בשווי 93 מיליארד אירו, ובפרלמנט האירופי מעכבים את אישור הסכם הסחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי בשל העימות סביב גרינלנד.

בינתיים, הלו"ז של הנשיא האמריקאי נחשף בדיווח של כתב "בלומברג" בבית הלבן, ונראה כי טראמפ ישים דגש על סוגיית גרינלנד ועל "מועצת השלום" שהוא מנסה להקים כאלטרנטיבה לאו"ם במסגרת החזון האמריקאי לעזה. צרפת דחתה רשמית את ההזמנה להצטרף למועצה, וטראמפ אמר בתגובה כי לנשיא הצרפתי עמנואל מקרון - בלתי פופולרי לחלוטין בארצו - "אין עוד הרבה זמן בתפקיד", וכי "אף אחד במילא לא רוצה אותו". טראמפ גם איים להטיל מכס של 200% על שמפניה ויינות צרפתיים "אם הם (הצרפתים) יהיו עוינים". מקרון צפוי לנאום היום בכינוס בדאבוס בשעה 15:00 (שעון ישראל) ולהתייחס לסוגיה.

לפי לוח הזמנים של הבית הלבן, טראמפ יגיע לדאבוס מחר (ד') ב-15:00 (שעון ישראל) וינאם בפני הנוכחים בשעה 15:30. כשעה ורבע לאחר מכן יחל בפגישות בילטרליות עם שורת מדינות. הפגישות ככל הנראה יתקיימו בביתן האמריקאי בדאבוס - הממוקם השנה בכנסייה במרכז עיירת הסקי. המשלחת האמריקאית השנה גדולה במיוחד, וכוללת את שרי הכלכלה, המסחר, החוץ ועוד. בשעה 18:25 (שעון ישראל) תתקיים קבלת פנים עסקית בביתן האמריקאי. ביום חמישי בשעה 11:30 (שעון ישראל) צפוי טראמפ להכריז על הקמתה של מועצת השלום, אם כי לא ברור אילו מדינות יהיו חברות בה.