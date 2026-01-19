שיעור המנכ"לים ברחבי העולם הסבורים כי יצליחו להגדיל בשנה הקרובה את ההכנסות של החברות שלהם עומד על 30% בלבד, וירד לשפל של עשור. כך עולה מסקר גלובלי שקיימה חברת הייעוץ PwC ב-95 מדינות ושהתפרסם הערב (ב'), עם פתיחת הכינוס הכלכלי העולמי בדאבוס שבשוויץ.

הפסימיות הרבה ביותר נרשמה בסין, שבה רק 5% מהמנכ"לים שהשתתפו בסקר סבורים כי יצליחו להגדיל הכנסות ב-2026, לעומת 27% מהם בשנה שעברה. הרקע לתחזיות הגרועות הוא מלחמות סחר, חוסר יציבות גיאו-פוליטי, מצב כלכלי גרוע ועוד. בפילוח לפי סקטורים, הפסימיות הגדולה ביותר נרשמה בתחומי הנפט והגז, עם ירידה של 36% בביטחון בצמיחה. זאת, לעומת ענף הטכנולוגיה, בו נרשמה ירידה קלה יחסית של 4% בלבד.

האמון בכלכלה המקומית בישראל גבוה

הסקר כולל 4,454 מנכ"לים מ-95 מדינות וטריטוריות, ומעלה שורה של ממצאים. כך, למשל, למרות הפסימיות האישית לגבי החברות בניהולם, 61% מהמנכ"לים צופים צמיחה בכלכלה העולמית בשנה הנוכחית. זהו נתון דומה לזה שנרשם בשנה שעברה (60%). האמון בכלכלה המקומית במזרח התיכון, כולל ישראל, גבוה במיוחד, ועומד על 88%, לפי ממצאי הסקר.

דורון סדן, שותף מנהל ב-PwC Israel, התייחס בהודעה לעיתונות לממצאי הסקר, ואמר כי להערכת החברה "אמון המנכ"לים המקומיים (בישראל) בחברותיהם... מצוי ברמה טובה יותר משל עמיתיהם בעולם. אמון זה מבוסס בין היתר על התחזיות הכלכליות בדבר צמיחה מואצת בשנה הקרובה ורמת אינפלציה נמוכה יחסית".

עם זאת, הוסיף כי "מאידך, אנו נכנסים לשנת בחירות וברקע חוסר יציבות גאו-פוליטי שעדיין מאיים על השגרה הכלכלית - האתגר של הממשלה הנוכחית ושל הממשלה הבאה יהיה ליצור סביבת עסקים עם ודאות גבוהה ויציבות גיאו-פוליטית שתאפשר יצירת שיתופי פעולה, לרבות באזור המזרח התיכון, אשר יאפשרו למשק הישראלי למצות את פוטנציאל הצמיחה שלו".

בינה מלאכותית כבר מסייעת לשורת הרווח, אבל לא לכולם

קרוב לשליש (30%) מהמנכ"לים שהשתתפו בסקר מדווחים כי אימוץ של כלי בינה מלאכותית "כבר סייע להגדיל את ההכנסות באופן מדיד". העלייה המשמעותית ביותר ברווחים, לפי הדו"ח, נרשמה בענפי הטכנולוגיה והתקשורת, עם 38% המדווחים על עלייה בהכנסות בגלל שימוש בכלי AI.

56% מהחברות שנסקרו אינן מזהות עדיין יתרונות עסקיים מוחשיים מהשימוש ב-AI. מבחינת הכיוון הלאה, הרי ש-69% מהמנכ"לים מעידים כי התרבות הארגונית שלהם מעודדת אימוץ והטמעה של בינה מלאכותית. בתחום הטכנולוגיה, הרי שמחצית מהמנכ"לים חוזים כי תהיה ירידה בתעסוקה בתפקידי ג'וניור בעקבות אימוץ הבינה המלאכותית.

מפת הסיכונים הגלובלית - איום הסייבר עולה

לפי הסקר, הסיכון המרכזי שאותו רואים המנכ"לים, בדומה לשנה שעברה, הוא התנודתיות המקרו-כלכלית (31%). איום האינפלציה ירד למקום השלישי (25%) ובמקום השני כעת מדורגים סיכוני סייבר, עם 31%.

איום המכסים, שהתגבר בימים האחרונות בעקבות התלקחות מחודשת של מלחמת הסחר בין ארה"ב לאירופה סביב גרינלנד, מהווה גם הוא גורם מרכזי כאשר 20% מהמנכ"לים בעולם תופסים אותם כאיום משמעותי, נכון למועד ביצוע הסקר. 29% מהמנכ"לים מעריכים כי המכסים יגרמו לירידה בשולי הרווח הנקי בשנת 2026, נתון שעולה ל-44% בסין. לפי ההודעה לעיתונות, החשש מסכסוכים גיאו-פוליטיים נותר דומיננטי במזרח התיכון ועומד על 36%, ובמרכז-מזרח אירופה על 39% לעומת 41% ו-34% אשתקד בהתאמה.

לדברי סדן, "מצד אחד, המנכ"לים מביעים אמון ביכולת הכלכלה העולמית לצמוח ב-2026, ומצד שני ניכרת זהירות גוברת של מנהלים לגבי היכולת של ארגונים לצמוח ולהגדיל הכנסות ורווחיות בסביבה של תנודתיות מאקרו-כלכלית, איומי מכסים וסיכונים גיאו-פוליטיים."