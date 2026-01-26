בזכות חוות השרתים: מניות שבבי הזיכרון הן הטרנד החדש בוול סטריט

הבהלה העולמית לחוות שרתים, מפעלי הבינה המלאכותית המודרניים ולמעבדים הגרפיים המשובצים בהם, מביאה לתופעות לוואי שאיש לא צפה קודם לכן. הביקוש הגבוה למעבדים הגרפיים כמו אלה של אנבידיה או גוגל כבר בא לידי ביטוי בעליית המניות של החברות שחצו שתיהן את רף 4 טריליון הדולר, אך גם לביקוש גובר למעבדי זיכרון - שבבים המשמשים את המאיצים הגרפיים לחישוב פעולות בינה מלאכותית.

למעשה, הגישה לשבבי הזיכרון היא צוואר הבקבוק הגדול ביותר של חוות השרתים, והגורם העיקרי שמגביל אותם מלבצע חישובים ביעילות גבוהה הרבה יותר. בהתאם לכך, הפכו מניות שבבי הזיכרון לטרנד החדש של המשקיעים בשנה האחרונה וביתר שאת בחודשים האחרונים.

כך, מניית סנדיסק טיפסה ב-1,250% בשנה האחרונה, ומאז תחילת 2025 הספיקה להכפיל את שוויה ל-70 מיליארד דולר; מיקרון עלתה ב-280% בשנה האחרונה וב-40% מאז תחילת השנה, ואילו סיגייט עלתה ב-220% בשנה וב-26% מאז תחילת השנה. שלוש יצרניות השבבים הפכו זה מכבר לחביבות המשקיעים בוול סטריט, והציגו את התשואות הגבוהות ביותר במדד S&P 500 מתחילת השנה שעברה.

מניות שבבי הזיכרון סבלו בעבר ממחזוריות גבוהה, כשלאחר תקופות של גאות במחיר המניה הגיע שפל - בשל הצטברות מלאים בחברות טלפוניה, אלקטרוניקה ורכב. אלא שעתה, סבורים אנליסטים בולטים בוול סטריט כי שילובם בשרתי AI ובחוות שרתים - המבנים שבהם נערכת פעולת האימון וההפעלה של מודלי בינה מלאכותית - הופך את הביקוש לשבבים אלה לקשיח יותר.

למרות המכפילים הגבוהים (מניות סנדיסק וסיגייט נסחרות לפי מכפיל של סביב 30, גבוה אפילו מזה של אנבידיה) והעובדה שמניות בתחום כבר נסחרות במעל מחירי היעד הממוצעים, יש מי שמעריך כי למניות שבבי הזיכרון עוד יש לאן לעלות. אוראל לוי, ממייסדי קרן הגידור אנק קפיטל (Anek) צופה כי "הביקוש לשבבי זיכרון יימשך לכל הפחות עד אמצע 2027, בצמוד לביקושים הגבוהים לחוות שרתים וההוצאות הכבדות של ענקיות הענן, וגם אלה של מפעלי הייצור לשבבים.

"אם מנכ"ל TSMC לשעבר שמשמש היום כדירקטור במיקרון - רוכש את מניות החברה רק לפני שבועיים, יש לכך סיבה טובה. כולם רואים כיצד המפעלים הגדולים - TSMC הטייוואנית ו-SK הקוריאנית - בונים קווי יצור נוספים, ואת חלקם אף מסבים לקווי ייצור של זיכרון רחב פס (HBM) המשמש את חוות השרתים. TSMC העלתה את תחזית הוצאות ההון שלה (קפקס) מ-50 ל-54-56 מיליארד דולר. אלה בשורות טובות גם לקמטק ונובה שאחראיות על אספקת הציוד לחלק ממפעלים הללו".

הביקוש הגובר לשבבי הזיכרון מצד חוות השרתים, מוביל לעלייה במחיריהם ולכך יש השלכות חיוביות פחות עבור צרכני מוצרי האלקטרוניקה. חברות כמו אפל ו-HP , הלקוחות המסורתיים של השבבים הללו, מוזכרות בפי אנליסטים ב-IDC כמי שעשויות לספוג את עליית המחירים - מה שעלול להוביל בסופו של דבר להתייקרות במחירי האייפונים והמחשבים האישיים.