היחלשות הדולר, במיוחד מול השקל, הביאה לתנודות חדות בתיקי ההשקעות. לדוגמה, מי שהשקיעו במדד S&P 500 עם חשיפה מלאה למט"ח, ראו כיצד כמעט כל התשואה ב-2025 נמחקה.

מתן שיטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס, משחרר צפירת הרגעה בנוגע להשקעות צמודות דולר. לדבריו, על פני תקופת השקעה ארוכה, הנמשכת לעיתים עשורים, השלכות שערי החליפין הן בבחינת רעשי רקע לא משמעותיים. "ברוב המקרים, משקיעים הנכנסים להשקעה במדד S&P 500 עושים זאת מתוך כוונה להיות מושקעים לטווחי זמן ארוכים", אומר שטרית. "חלקם אף נכנסים לטווחים ארוכים במיוחד (עשרות שנים, ח"ש). כשאדם משקיע את כספו במדד זה, עליו לדעת שהמדד חשוף כולו למט"ח".

שטרית מציג מסקנה חד משמעית: "לא צריך לנהל את ההשקעה לפי תנודות המטבע. זה מייצר הרבה רעש בטווח הקצר - אבל בטווח הארוך עליית הערך של נכס הבסיס כדוגמת אותו מדד S&P 500 היא המשמעותית". לשם כך, ביצע שטרית ניתוח רגישות שבחן השקעות במדד המדובר על פני שנים ארוכות. "מצאתי שבטווח הזמן הארוך ההשפעה של שער החליפין נוטה להתכנס כמעט לאפס", הוא אומר.

הדברים נכונים לדבריו גם בתרחיש שבו נראה נפילה חדה של הדולר. אפילו במקרה שהדולר יקרוס ב-20% בתוך עשרים שנה ל-2.5 שקל לדולר, המשקיע במדד המניות לא יושפע מכך משמעותי. "החלשות של הדולר ביחס לשקל ב-20% על פני שני עשורים, זו השפעה עם תוחלת תשואה שנתית שלילית של 1%-". כלומר בהנחה שהתשואה השנתית הממוצעת במדד היא 10% (דולרי), למשקיע בשקלים היא תרד ל-9%. לא אסון גדול, גם בהינתן תרחיש קיצון של היחלשות הדולר", הוא אומר.

שטרית מסכם כי "הרעיון הוא שאין צורך לנסות לתזמן ולנהל לפי תנודות המטבע, את מסלולי ההשקעה צמודי S&P 500 אם משקיעים לטווח זמן ארוך. מה שחשוב יותר הוא לפזר נכון את התיק כך שיהיה מאוזן במבנה שלו".