ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות שכר של 8.6 מיליון שקל: הדוח השנתי הראשון של מנכ"לית גב ים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
גב ים

שכר של 8.6 מיליון שקל: הדוח השנתי הראשון של מנכ"לית גב ים

נטלי משען-זכאי נכנסה לתפקיד מנכ"לית גב-ים בפברואר אשתקד, ועם סיום שנת 2025 רשמה שכר בעלות של 8.6 מיליון שקל, כאשר כמחצית מהסכום מגיע משווי האופציות שקיבלה • המנכ"ל לשעבר אבי יעקובוביץ קיבל גם ב-2025 לאחר פרישתו הטבות ב-1.4 מיליון שקל • הרווח הנקי של החברה זינק ב-40% הודות למדד ושיערוך הנכסים

חזי שטרנליכט 09:36
נטלי משען-זכאי, מנכ"לית גב-ים / צילום: יח''צ
נטלי משען-זכאי, מנכ"לית גב-ים / צילום: יח''צ

חברת הנדל"ן המניב גב-ים , בניהולה של נטלי משען-זכאי, רשמה עלייה חדה ברווח הנקי של 40% אשתקד ל-670 מיליון שקל, בין היתר הודות לשיערוך השווי ההוגן של נכסיה.

רף השווי הוכפל: מלך חוות השרתים או אימפריית מחשוב בדרך למדד ת"א 35
מנהל ההשקעות הבכיר שמעריך: מה יקרה השנה בת"א ועד לאן יגיע השקל?

ההכנסות שרשמה גב-ים מעלייה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שלה הסתכמו ב-541 מיליון שקל, עלייה של 36% ביחס לשנה הקודמת. עלייה שנבעה משיערוך נכסים מניבים, נכסים בהקמה וקרקעות שמיועדות להקמת נכסים עתידיים.

לגב-ים יש 1.3 מיליון מ"ר בשטחי משרדים בעיקר לחברות הייטק, וכן בפארקי עסקים, ולצידם שטחי מסחר, תעשייה, אחסנה וחניונים. החברה מקימה את מגדל המשרדים תוהא 2 בימים אלה בתל אביב, לצד מיזמים נוספים בהרצליה, ירושלים ורחובות. דמי השכירות נטו בנכסים זהים שגבתה גב-ים אשתקד (NOI SP) הסתכמו ב-707 מיליון שקל, עלייה של 5.5% בתוך שנה. הסיבה היא עלייה במדד המחירים צרכן וכן עלייה ריאלית בדמי השכירות. דמי השכירות נטו (NOI) עלו ב-10% ל-759 מיליון שקל, עלייה שנבעה מגידול בהכנסות מהשכרת מבנים.

8.6 מיליון שקל כולל בונוס ומניות

נטלי משען-זכאי, אשר שימשה בעברה הלא רחוק בתפקיד מנכ"לית דיסקונט השקעות (דסק"ש), בעלת השליטה בשרשור בחברת גב-ים, נהנתה מעלות שכר של 8.6 מיליון שקל אשתקד. עלות שכרה עמדה על 2.5 מיליון שקל, בגין השנה שעברה קיבלה בונוס של 2.2 מיליון שקל ובנוסף ניתן לה תשלום מבוסס מניות בגובה של 3.9 מיליון שקל.

מבין חמשת בעלי השכר הגבוה, נמנה גם אבי יעקובוביץ, בעברו מנכ"ל גב-ים במשך שנים ארוכות שפרש ואף הצטרף בקיץ האחרון כדירקטור בלתי תלוי בחברת הקניונים מליסרון. יעקובוביץ קיבל מענק פרישה מיוחד של 2.4 מיליון שקל וכן תשלום מבוסס מניות בגובה של 597 אלף שקל. תנאים אלה מצטרפים לתנאי שכרו בשנת 2024 שהסתכמו ב-11.4 מיליון שקל, וכללו אז את מרבית מענק הפרישה בסכום של 4.9 מיליון שקל.

מניית גב-ים עלתה ב-32% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-9 מיליארד שקל ועשויה להיכנס בהמשך השנה למדד ת"א-35. על-פי התחזית שפרסמה גב-ים, השנה (2026) צפוי ה- NOI שלה להסתכם בסך של 825-845 מיליון שקל, וה-FFO, רווח תזרימי תפעולי המיוחס לבעלי המניות, צפוי להסתכם בסך של כ-450-460 מיליון שקל.