שכר של 8.6 מיליון שקל: הדוח השנתי הראשון של מנכ"לית גב ים

חברת הנדל"ן המניב גב-ים , בניהולה של נטלי משען-זכאי, רשמה עלייה חדה ברווח הנקי של 40% אשתקד ל-670 מיליון שקל, בין היתר הודות לשיערוך השווי ההוגן של נכסיה.

ההכנסות שרשמה גב-ים מעלייה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שלה הסתכמו ב-541 מיליון שקל, עלייה של 36% ביחס לשנה הקודמת. עלייה שנבעה משיערוך נכסים מניבים, נכסים בהקמה וקרקעות שמיועדות להקמת נכסים עתידיים.

לגב-ים יש 1.3 מיליון מ"ר בשטחי משרדים בעיקר לחברות הייטק, וכן בפארקי עסקים, ולצידם שטחי מסחר, תעשייה, אחסנה וחניונים. החברה מקימה את מגדל המשרדים תוהא 2 בימים אלה בתל אביב, לצד מיזמים נוספים בהרצליה, ירושלים ורחובות. דמי השכירות נטו בנכסים זהים שגבתה גב-ים אשתקד (NOI SP) הסתכמו ב-707 מיליון שקל, עלייה של 5.5% בתוך שנה. הסיבה היא עלייה במדד המחירים צרכן וכן עלייה ריאלית בדמי השכירות. דמי השכירות נטו (NOI) עלו ב-10% ל-759 מיליון שקל, עלייה שנבעה מגידול בהכנסות מהשכרת מבנים.

8.6 מיליון שקל כולל בונוס ומניות

נטלי משען-זכאי, אשר שימשה בעברה הלא רחוק בתפקיד מנכ"לית דיסקונט השקעות (דסק"ש), בעלת השליטה בשרשור בחברת גב-ים, נהנתה מעלות שכר של 8.6 מיליון שקל אשתקד. עלות שכרה עמדה על 2.5 מיליון שקל, בגין השנה שעברה קיבלה בונוס של 2.2 מיליון שקל ובנוסף ניתן לה תשלום מבוסס מניות בגובה של 3.9 מיליון שקל.

מבין חמשת בעלי השכר הגבוה, נמנה גם אבי יעקובוביץ, בעברו מנכ"ל גב-ים במשך שנים ארוכות שפרש ואף הצטרף בקיץ האחרון כדירקטור בלתי תלוי בחברת הקניונים מליסרון. יעקובוביץ קיבל מענק פרישה מיוחד של 2.4 מיליון שקל וכן תשלום מבוסס מניות בגובה של 597 אלף שקל. תנאים אלה מצטרפים לתנאי שכרו בשנת 2024 שהסתכמו ב-11.4 מיליון שקל, וכללו אז את מרבית מענק הפרישה בסכום של 4.9 מיליון שקל.

מניית גב-ים עלתה ב-32% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-9 מיליארד שקל ועשויה להיכנס בהמשך השנה למדד ת"א-35. על-פי התחזית שפרסמה גב-ים, השנה (2026) צפוי ה- NOI שלה להסתכם בסך של 825-845 מיליון שקל, וה-FFO, רווח תזרימי תפעולי המיוחס לבעלי המניות, צפוי להסתכם בסך של כ-450-460 מיליון שקל.