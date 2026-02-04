גוגל מכה את התחזיות ומכריזה על השקעת עתק

אלפאבית (גוגל) , חברת־האם של גוגל, מדווחת הלילה (ד') על הכנסות של 113.8 מיליארד דולר - לעומת תחזית האנליסטים שעמדה על 111.3 מיליארד דולר. הרווח למניה עומד על 2.82 דולר, כאשר התחזית המקורית עמדה על 2.64 דולר. החברה דיווחה על הגדלה משמעותית של הוצאות ההון שלה בשנת 2026 ל-175-185 מיליארד דולר, לעומת הערכת האנליסטים להוצאות הון בגובה 120 מיליארד דולר. מדובר בסכום שהוא כמעט כפול מהוצאות ההון של החברה בשנת 2025. המניה יורדת במסחר המאוחר בכ-2%.

● עסקת וויז-גוגל בסכנה? שורת ארגונים באירופה מתנגדים למיזוג

● אפל בחרה בג'מיני, והשווי של גוגל זינק לראשונה מעל 4 טריליון דולר

גוגל היא מניית הביג טק הצומחת ביותר של השנה האחרונה - עם צמיחה של 68% בטווח הזמן הזה ועם זינוק של כמעט 9% מאז תחילת השנה. לשם השוואה, מדד ה-S&P 500 עלה רק ב-15% בשנה האחרונה, בעוד שהנאסד"ק טיפס ב-20%. המניה צברה גם מומנטום בקרב האנליסטים, כאשר מספר הממליצים על קניית המניה גדל במהלך ששת החודשים האחרונים מ-54 ל-60, ומחיר היעד למניה עומד כיום על 350 דולר, גבוה ב-10 דולר בלבד מהמחיר הנוכחי.

ההכנסות מענן

הכנסות הענן של גוגל (גוגל קלאוד) הגיעו ל-17.66 מיליארד דולר ברבעון, לעומת צפי האנליסטים שעמד על 16.18 מיליארד דולר. הצמיחה בהכנסות מענן משנה לשנה עומדת על 48%, נתונים מרשימים שמעידים על חוזקה, בהשוואה לירידה בצמיחה בענן שהציגה מיקרוסופט, עם צמיחה שנתית של 39% מרבעון לרבעון.

במורגן סטנלי צופים המשך צמיחה של שירות הענן של גוגל בתסריט שנע בין 44% בתסריט הפסימי ל-50% בתסריט האופטימי. המתחרה מיקרוסופט אומנם עקפה לפני שבוע את תחזית האנליסטים לגבי צמיחת עסקי הענן שלה, אך כאמור, שיעור הצמיחה לרבעון הרביעי (39%) היה נמוך מהשיעור ברבעון שלפניו (40%), מה שגרר סנטימנט שלילי כלפי החברה והוביל לירידה של כ-10% במנייתה.

גוגל, בניגוד למיקרוסופט, נתפסת פחות כחברת תוכנה, ולמרות שהיא מתפרנסת בעיקר ממנוע החיפוש שלה, היא בנתה סביבה חפיר בדמות מודל השפה ג'מיני ומעבדי הבינה המלאכותית שלה, TPU, שהופכים אותה לחסינים יותר מפני תלות בחברות חיצוניות כמו OpenAI או אנבידיה. השילוב המהיר של ג'מיני במנוע החיפוש באמצעות מוצרים כמו AI Mode - חיפוש הנעשה בממשק צ'אט, או AI Overviews - סיכום מבוסס בינה מלאכותית על המידע הקיים על שאילתת חיפוש, לא רק שינה מקצה לקצה את מוצר הדגל של החברה, הוא גם מסייע לאימון מתמיד של ג'מיני ומשפר אותו ללא הפסקה. ג'מיני 3, שהושק ברבעון האחרון של השנה, זכה בהישג כשנבחר על-ידי אפל לעמוד בבסיס המסייע האישי סירי בסוף השנה.

הפן הרגולטורי

בפן הרגולטורי, גוגל אומנם חמקה בשנה שעברה מפסיקה שהייתה עלולה להפריד ממנה את פעילות כרום, אך התבשרה בחודש שעבר באמצעות פסיקה של שופט פדרלי כי היא תיאלץ להתמודד עם תביעת הגבלים עסקיים על שליטתה בשוק החיפוש.

בשבוע הבא צפויה גוגל לקבל בשורה נוספת בדמות אישור רכישת וויז הישראלית ב-32 מיליארד דולר על־ידי האיחוד האירופי. אם זו תאושר, גוגל תיכנס בסערה לשוק הסייבר ותתחרה במיקרוסופט ובענקיות דוגמת קראודסטרייק ופאלו אלטו נטוורקס בקרב בעלי חשבונות גוגל ענן.