אפל בחרה בג'מיני, והשווי של גוגל מזנק לראשונה מעל 4 טריליון דולר

אפל תאחד כוחות עם ענקית הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) כדי שתפעיל את תכונות הבינה המלאכותית שלה עבור פיצ'רים שונים - כמו העוזרת הקולית סירי. בשבוע שעבר, שווי השוק של ענקית החיפוש עקף את אפל בפעם הראשונה מאז 2019, ולמעשה בעקבות ההכרזה, גוגל חצתה את רף שווי השוק של 4 טריליון דולר. היא הופכת לחברה הרביעית בהיסטוריה שעושה זאת, לאחר שהגיעו להישג זה אנבידיה , מיקרוסופט ואפל .

על פי דיווח ב-CNBC, השיפורים יגיעו מאוחר יותר השנה. השותפות הזו תישען על מודלי Gemini עבור מודלי היסוד העתידיים של אפל. "לאחר הערכה מדוקדקת, קבענו שהטכנולוגיה של גוגל מספקת את הבסיס הראוי ביותר עבור מודלי היסוד של אפל", מסרה החברה.

נזכיר כי בשבועות האחרונים, גברו השמועות וההדלפות סביב זה. על פי דיווח מבלומברג מתחילת נובמבר, אפל תשלם כמיליארד דולר בשנה עבור המודל שפיתחה גוגל. מדובר בעסקה שנבחנה זמן רב ולאחר היערכות רבה בתוך החברה. לצורך ההשוואה, מודל ה־AI של גוגל Gemini, המבוסס על כ־1.2 טריליון פרמטרים, צפוי לשפר את תשתית העוזרת הקולית של אפל - ולהפוך אותה לחכמה ומתקדמת בהרבה. לשם השוואה, המודל הנוכחי של אפל כולל "רק" כ־150 מיליארד פרמטרים.

זו לא העסקה הראשונה שאפל בוחנת בתחום ה־AI. בחודשים האחרונים, בחנה אפל גם את ChatGPT של OpenAI וגם את Claude של Anthropic, אך בחרה בגוגל. נזכיר כי ביוני 2024, עם השקת Apple Intelligence, הבטיחה אפל שורת שיפורים משמעותיים בסירי - שיפורים שלא הגיעו. במרץ 2025, דווח בבלומברג כי באפל מודים שהם לא יודעים מתי יגיעו לצרכנים הפיצ'רים שהושקו ביוני 2024, ובכך בעצם ראו בזה כהודאה בכישלון. כעת, אפל הולכת עם גוגל ומנסה לחזור למירוץ.