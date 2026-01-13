לפי שווי דמיוני: סבב הגיוס של ואסט דאטה מתל אביב יוצא לדרך

חברת ניהול אחסון הנתונים הישראלית ואסט דאטה (VAST Data), שמנוהלת מגני התערוכה בתל אביב וממשרדים בארה"ב, נמצאת בישורת האחרונה לקראת גיוס הון - המערב השקעת הון סיכון ישירה בחברה - בהיקף של מיליארד דולר, לפי שווי חברה של כ־25 מיליארד דולר.

זאת, בנוסף לעוד כמה מאות מיליוני דולרים לרכישת מניות מהמייסדים, העובדים הוותיקים והמשקיעים הקיימים, במסגרת גיוס שניוני (סקנדרי). עם זאת, שווי החברה בגיוס השניוני נאמד בין 15 ל־20 מיליארד דולר, על פי ההערכה.

שקלה הנפקה בארה"ב

מדובר בעליית ערך מרשימה ביחס לסיבוב הקודם: בנובמבר 2023 גייסה ואסט 118 מיליון דולר לפי שווי של 9.1 מיליארד דולר בהובלת ענקית הביטוח פידליטי. באוקטובר האחרון, פורסמו בתקשורת האמריקאית הערכות כי החברה קרובה לגיוס הון לפי שווי של 30 מיליארד דולר בהובלת אנבידיה, קפיטל ג'י וברידג'ספאן. כעת נראה שההערכות בתקשורת האמריקאית היו גבוהות ביחס לשווי המתוכנן, אם כי ביחס לגיוס הקודם מדובר על יותר מהכפלה.

אם יצא הסיבוב אל הפועל, יכניסו המייסדים רנן חלק, אלון חורב, אבי גורן, שחר פיינבליט וג'ף דנוורת', כמו גם המשקיעים הראשונים דוגמת גרינפילד הישראלית, הקרן הישראלית־בריטית 83North שסיימה את פעילותה, והקרנות האמריקאיות DTC ו־N47 מיליוני דולרים לכיסם. גם העובדים הוותיקים שהספיקו להמיר את האופציות למניות יוכלו ליהנות מאקזיט.

מבנה העסקה המערב גיוס ראשוני ושניוני, מאפשר לחברה לנהל בבת אחת אירוע פיננסי מורכב.

תחילה, שקלה החברה לצאת להנפקה בבורסה בניו יורק, אך האווירה הצוננת בשוק, לצד הביצועים הגרועים של רוב מניות הטכנולוגיה שהונפקו השנה, הניאה אותה מלעשות כן. במקביל בוחנת החברה כל העת הצעות רכישה.

לגלובס נודע כי קצב ההכנסות השנתי (ARR) של החברה עומד על כ־350-400 מיליון דולר נכון לסוף 2025 , וכי החברה צומחת בקצבי ענק בזכות מהפכת הבינה המלאכותית. ואסט נוסדה כחברה המאפשרת לחברות לנהל את אחסון הנתונים (דאטה) שלהם על פני משאבים שונים, כמו הענן הציבורי או הפרטי. עליית הבינה המלאכותית האיצה את השימוש בה כחלק מפרוטוקול תוכנה שכתבה במיוחד עבור הסט החדש של הנתונים, כזה שמאחסן, מאתר ושולף מידע AI ביעילות גבוהה יותר.

בתעשייה מושלות שתי חברות ישראליות בכיפה, ובנוסף לואסט, פעילה גם ווקה (WEKA) - הישראלית־אמריקאית שצומחת בעקבות הטרנד. ווקה גייסה עד כה 415 מיליון דולר וקיבלה ב־2024 תג שווי של 1.6 מיליארד דולר, כך לפי PitchBook.

תשתית לבינה מלאכתית

כאמור, ואסט דאטה היא חברת תשתיות בינה מלאכותית ישראלית. החברה הוקמה לפני מעל עשור - בסוף 2015, תחילת 2016 על ידי רנן חלק, שחר פיינבליט וג’ף דנוורת’, ופועלת מתל אביב ומארה״ב. היא אינה מפתחת מודלים כמו ChatGPT או Gemini, אלא מספקת את שכבת היסוד שעליה אותם מודלים רצים בפועל: כלומר ניהול, אחסון ושליפה של כמויות עצומות של מידע. בעידן שבו מערכות בינה מלאכותית נשענות על כמויות עצומות של טקסטים, תמונות, וידאו ומסמכים חופשיים - ואסט מאפשרת למודלים לגשת לדאטה הזה באופן ישיר ומהיר.

כך, בלב הפתרון של ואסט עומדת תפיסה טכנולוגית פשוטה להבנה אך מורכבת ליישום: במקום לפצל את המידע בין שכבות - הכול מוצע על גבי תשתית מאוחדת. הגישה הזו הפכה את ואסט לפלטפורמה כוללת, שמתחברת ישירות לשרתי GPU ומאפשרת יכולות מתקדמות כמו למשל חיפוש "מבוסס משמעות"- כזה שמבין הקשר ולא רק מילים מדויקות, ומאפשר לצ’אטבוטים ולסוכנים חכמים לזכור, להבין ולהגיב בצורה טבעית יותר.

השילוב הזה משך שיתופי פעולה עמוקים עם שחקנים מובילים כמו אנבידיה וגוגל, ואף הביא לבחירת החברה לפרויקטים רגישים כמו מחשב־העל המדעי החדש של ממשלת ארה״ב.

בתחילת 2025 דיווחה ואסט על הכנסות חוזרות שנתיות של כ־200 מיליון דולר, עם יעד להגיע לכ־600 מיליון דולר עד סוף 2026, תוך גיוס מצטבר נמוך יחסית לענף. כיום, כאמור, היא מייצרת הכנסות בקצב שנתי של כ־400 מיליון דולר. היא מעסיקה כ־1,000 עובדים, מחציתם בישראל, ומשרתת לקוחות כמו xAI של אילון מאסק, נאס״א וחברות ענן מובילות.

מהחברה לא נמסרה תגובה לידיעה.