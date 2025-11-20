באוצר מציגים הצעה למס חדש על הבנקים: כך הוא יעבוד

צוות משותף של משרד האוצר ובנק ישראל, לבחינת הטלת מס מיוחד על הבנקים, פירסם היום (ה') את מסקנותיו להערות הציבור. הצוות מפרט יתרונות וחסרונות במיסוי הבנקים, ונמנע ממתן המלצה מפורשת להטלת המס החדש על הבנקים. עם זאת, הדוח ממליץ על אימוץ מנגנון מיסוי מסוים, ככל שתחליט הממשלה להטיל מס על הבנקים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר באחרונה כי המס על הבנקים יוטל במסגרת תקציב המדינה הקרוב ל-2026.

● הבנקים רשמו רווח נקי של כ-9 מיליארד שקל ברבעון: 60% ממנו חולק כדיבידנד

החלופה המומלצת היא למס רווח דיפרנציאלי על רווחים של הבנקים העולים על 50%, בהשוואה לממוצע הרווחיות שלהם בשנים בהן סביבת הריבית הייתה נמוכה - 2018-2022. הרציונל הבסיסי מאחורי זה הוא ההנחה שרווחי הבנקים מרקיעים שחקים בגלל הריבית הגבוהה במשק שנקבעת על-ידי בנק ישראל, ולא דווקא בגלל התייעלות או תפקוד יוצא דופן מצד הבנקים.

"חלופה זו קובעת מדרגת מס שולי גבוהה יותר על רווחי יתר, ומצמצמת את האפשרות לגביית יתר בתקופה של ריבית נמוכה, כאשר רווחי הבנק חוצים רף עצמי המבטא גידול של למעלה מ-50% ביחס לרווחיות ההיסטורית של אותו בנק" - נכתב בדוח.

בסיכום הדוח מוסבר כי "מודל זה נועד ליצור מנגנון מיסוי רגיש למחזור הכלכלי, כך שבשנים של רווחיות יתר הבנקים ישלמו יותר מס, ובשנים של רווחיות מתונה לא ייווצר נטל עודף על פעילותם. הצעה זו מצליחה לבטא היטב באופן יחסי הרגישות לסביבת הריבית, כך שדה-פקטו רק בשנים בהן סביבת הריבית תימצא בשיעור גבוה במיוחד, ורווחי הבנקים יגיעו למספרים גבוהים מהרגיל, ייגבה מס נוסף מהבנקים".

הצוות המשותף, בראשות סמנכ"ל האוצר יוראי מצלאוי, הורכב בעיקר מנציגי האוצר. עמדת בנק ישראל הייתה מהוססת הרבה יותר באשר לכוונות, ובהתאם פורטו בדוח גם חסרונות אפשריים לעצם הטלת המס.

"במהלך דיוני הצוות עלו טענות בדבר השלכות אפשריות שעלולות להיות מהטלת מס נוסף, קבוע או חד-פעמי, על סקטור הבנקאות בישראל. אחד החששות שעלו בעבודת הצוות הוא שמס נוסף על הבנקים, בסופו של דבר, יתגלגל לצרכנים באופן שיירע את מצבם".