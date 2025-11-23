ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בנק הפועלים

הקרב על הצעירים: הפועלים יממן את המסחר בניירות ערך לגילאי 35 ומטה

בנק הפועלים משיק חבילת הטבות לצעירים ולסטודנטים, והוא יממן להם החזר מלא של עמלות המסחר בניירות ערך בארץ ובחו"ל • כמו כן, לקוחות אלו שיצטרפו לבנק הפועלים, ייהנו מהחזר מלא של עמלות מסוף נובמבר 2025 עד לסוף חודש יוני 2026

חזי שטרנליכט 09:18
בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב
בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב

המאבק על ליבם של המשקיעים הצעירים בניירות ערך עולה מדרגה. בחודשים האחרונים הבנקים הגדולים מרגישים את התחרות מתגברת, בעיקר מצד בתי ההשקעות והברוקרים הפרטיים שמציעים עמלות נמוכות משמעותית במסחר בניירות ערך. בנק הפועלים, בניהולו של ידין ענתבי, משיק חבילת הטבות לצעירים בני 18 עד 35, ולסטודנטים, והוא יממן להם החזר מלא של עמלות המסחר בניירות ערך בארץ ובחו"ל. הבנק יחזיר עמלות קניה ומכירה שבוצעו באתר הבנק או באפליקציה שלו מיולי השנה עד לסופה.

כמו כן לקוחות צעירים וסטודנטים שיצטרפו לבנק הפועלים, ייהנו מהחזר מלא של עמלות מסוף נובמבר 2025 עד לסוף חודש יוני 2026. מדובר בהטבה שנחשבת כחלק ממתווה הטבות שגובש מול בנק ישראל.

ההטבות תהיינה במתכונת של החזר עמלות, שיבוצע באופן אוטומטי, כך שאין צורך בפניה לבנק. המתכונת תהיה בגין העמלות שחויבו בחודשים קודם לכן ועד להחזר מקסימלי בסך 2,000 שקלים ברבעון.

ההחזר הקרוב יבוצע במהלך חודש דצמבר הקרוב ללקוחות הרלוונטיים של בנק הפועלים בגין הפעולות שביצעו בשוק ההון במהלך החודשים יולי עד נובמבר הזה. מינואר יבוצע החזר בגין הפעולות שביצעו בחודש דצמבר, והחל מפברואר הקרוב ואילך יבוצע ללקוחות החדשים החזר מידי חודש בעבור הפעולות בחודש שעבר. זאת עד להחזר בחודש יולי 2026 בגין הפעילות בחודש יוני 2026.

הבנקים כאמור במרוץ על ליבם של המשקיעים הצעירים. בקיץ הודיע הבנק הבינלאומי על הטבות ברוח דומה לצעירים בגילאי 30-18. הפועלים חילק במתנה בקיץ האחרון שתי מניות לכל לקוח שמעוניין בכך. צעד תקדימי שהוביל לכך ש-250 אלף לקוחות של הבנק החליטו לראשונה להחזיק במניות.

מנכ"ל הבנק ענתבי מסר כי "בשנים האחרונות המערכת הבנקאית איבדה חלק מהלקוחות הצעירים הסוחרים בשוק ההון שעברו לסחור באמצעות פלטפורמות אחרות. המהלך עליו אנו מכריזים היום הוא הדרך שלנו להחזיר אותם לסחור דרך בנק הפועלים. נמשיך ליזום הצעות ערך ייחודיות וחדשניות עבור הלקוחות שלנו".