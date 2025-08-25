שניים מבין חמשת הבנקים הגדולים הודיעו על מהלכים שונים אבל המסר של שניהם דומה למדי. הפועלים הודיע כי יעניק ללא תמורה לכל לקוח שתי מניות, בשווי מצרפי של כ־126 שקל. למי שאין תיק ניירות ערך בבנק יידרש לפתוח אחד כזה, ועבור שתי המניות הללו לא ייגבו עמלות, אלא אם יימכרו. הבינלאומי יוצא בהטבות למשקיעים צעירים בגילאי 18־30 ומוחק להם עמלת ניהול תיק בשווי ממוצע של מאות שקלים בשנה.

● לפני 40 שנה שני חברים הקימו בית השקעות ברוטשילד. היום הוא הלהיט הגדול בשוק הגמל

● המניה שתזנק, הענקית שתדווח וזו שמשנה סטטוס: זה יהיה השבוע של סקטור אחד במיוחד

מה עומד מאחורי שני הצעדים? הנתונים הבאים עשויים לספק הסבר: בעוד שב־2019 93% מחשבונות המסחר החדשים נפתחו בבנקים, בשנה שעברה חלקם מהעוגה הגיע ל־53%. היתר עושים זאת בבתי ההשקעות ובגופים נוספים, שבשנים האחרונות עלו מדרגה בכל הנוגע למערכות המסחר ושיווקן. ייתכן כי בבנקים רואים את הצמיחה המהירה ורוצים ליהנות בעצמם מאותם חשבונות חדשים.

בבנק הפועלים מסבירים כי הם רואים בכך הזדמנות להגיע לקהלים חדשים שלא מכירים את המסחר בניירות ערך. לבנק מיליון לקוחות, שרק חלקם הקטן מחזיק בחשבון ניירות ערך בבורסה. כעת מי שיבחר לקבל מניות של הבנק, ייחשף גם לרעיון ההחזקה במניות.

הכנסה גבוהה מעמלות

בנוסף, בבנק הפועלים רואים זאת מהלך עם רכיבים של חינוך פיננסי לציבור. בסביבת הבנק ציינו כי המהלך קיבל את האישורים הנדרשים מרשות ניירות ערך ובנק ישראל, אך בעוד שהמשמעות למבנה הון של הבנק זניחה, הבנק מחלק כ־0.2% מהון המניות שלו כהטבה, הערך מבחינת עניין הציבור אמור להיות גדול הרבה יותר. יצוין כי במסגרת המהלך החדש של בנק הפועלים, הוא מאפשר ללקוחות שיבחרו לקבל 100 שקל במזומן ולוותר על המניות. עלות התוכנית לבנק מוערכת ב־100 מיליון שקל.

בבינלאומי כאמור יוצאים במהלך שונה ומתמקדים בקהל הצעיר, עם דמי ניהול אפס למי שמחזיק תיק של עד 200 אלף שקל. לפי מחשבון עמלות המסחר של הבורסה, הבינלאומי גובה מלקוח שיש לו תיק שנע בין 100 ל־200 אלף שקל, עמלת ניהול ני"ע שנתית ממוצעת של 0.5% בשנה. כלומר ההטבה החדשה ללקוח צעיר כזה, ששווה לו הרבה כסף - כמה מאות שקלים בשנה.

עבור הבנקים בכלל, עמלות ניירות ערך נחשבות לאפיק רווחי - והם נחשבים יקרים יותר בהשוואה למודלים המוצעים בבתי ההשקעות. במחצית הראשונה של 2025, גבו חמשת הבנקים הגדולים (לאומי, הפועלים, מזרחי־טפחות, דיסקונט והבינלאומי) עמלות בניירות ערך בלבד בהיקף של 1.7 מיליארד שקל. עליה של 18% בתוך שנה. מדובר בכמעט רבע (23%) מסך העמלות שגבו הבנקים בששת החודשים הראשונים שעמדו על 7.3 מיליארד שקל.

העליות הגבירו תיאבון

העליות החדות בבורסה בת"א בשנתיים האחרונות הגבירו את תיאבון המשקיעים לפתיחת חשבונות חדשים. מתחילת השנה, עלה מדד הדגל המקומי ת"א־35 בכ־27%, ומדדי הפיננסים טסו הרבה יותר - כך מדד הבנקים עלה במעל ל־40%, ומדד ת"א־ביטוח זינק בכמעט 120%. מנתונים שפרסם גלובס מוקדם יותר השנה עלה כי עד פברואר נפתחו 70 אלף חשבונות חדשים אצל חברי בורסה שאינם בנקים, גידול של פי 4 ביחס למספר החשבונות שנפתחו בשנת 2023 כולה. כך למשל מיטב טרייד דיווחה החודש כי בסוף יוני עמד מספר החשבונות למסחר בניירות ערך אצלה על 102 אלף, עליה של 15% ביחס לסוף שנת 2024.

כך שעם העליות בבורסה והעמלות, הולכת ומתגברת התחרות. נזכיר כי בדצמבר האחרון השיק הבנק הדיגיטלי וואן זירו מסלול משלו שמיועד להתחרות בעמלות במסחר בני"ע. וואן זירו מציע לבצע עשר פעולות בני"ע מדי חודש בחינם, למי שמעביר 10,000 שקל (במשכורת או הוראת קבע) לחשבון.

משקיעים מתוחכמים יותר

יורם סירקיס, סמנכ"ל וראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק הבינלאומי, מסביר כי בבנק החליטו להתמקד במשקיעים הצעירים, גם משום שזיהו שמדובר בדור חדש שמעורה יותר בבורסה ומגיע עם תובנות השקעה חכמות. היקף נכסי הלקוחות של הבנק חצה את רף טריליון השקלים ברבעון השני השנה, וההכנסות שלו מעמלות בני"ע מהוות 56% מסך ההכנסות מעמלות (479 מיליון שקל עמלות מסחר בני"ע במחצית הראשונה של השנה), שיעור שהוא גבוה פי יותר מ־2 מאשר בבנקים האחרים.

"הדור של המשקיעים הצעירים מתאפיין באוריינות פיננסית גבוהה. הוא מתעמק והוא יסודי", אומר סירקיס בשיחה עם גלובס. בבנק יצאו במהלך "על מנת שגם הם יראו אותנו כגורם מוביל בשוק ההון. הדור הזה מאוד משכיל ומאוד מקצועי, והוא גם מאוד מתון ואחראי. במידה רבה המשקיעים האלה שונים מהדור הצעיר במקומות אחרים בעולם, שרואים אותו בהתנהלות יותר תזזיתית ואגרסיבית. הצעירים בישראל מתנהגים בצורה צעירה אחראית ומושכלת".

כשהיו בשנה האחרונה רגעי משבר, מוסיף סירקיס, המשקיעים הצעירים בארץ התנהלו באחרוית ולא מיהרו למכור. להערכתו, השתנה משהו בד.נ.א של המשקיעים הצעירים בארץ והתנודתיות פחות מלחיצה אותם מבעבר: "אנחנו נתקלים היום בהרבה צעירים שעושים הוראות קבע שבאמצעותן הם חוסכים דרך שוק ההון, בעיקר באפיק המנייתי. זה משקף הבנה נכונה לגבי אופן ההשקעה האופטימלי. הם הפכו ליותר מתוחכמים, ויש בקרבם הבנה שהשקעה בשוק ההון היא ריצת מרתון ולא ריצת ספרינט". בסיכומו של דבר, השינויים בהרגלי המסחר של הסוחרים העצמאים מביאים לשינויי תפיסה גם בבנקים הגדולים. המהלכים של הפועלים והבינלאומי מסמנים כי הם מזהים קהל פוטנציאלי שייכנס לשוק כך או אחרת, והם רוצים לראות אותו אצלם.