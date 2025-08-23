1 הבורסה בת"א סיכמה שבוע חיובי, פאוול הקפיץ את וול סטריט

אחרי שבוע תנודתי בבורסה בתל אביב, המסחר ננעל בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-1.1%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.9%, ומנגד מדד הבנקים בלט לשלילה, עם ירידה של כ-0.5%. המניות הדואליות צפויות לתת לבורסה רוח גבית, וחוזרות מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.3%.

צפויה לבלוט לחיוב במיוחד מניית חברת השבבים הישראלית טאואר , שקפצה במעל 9% ביום שישי האחרון בוול סטריט. המניה נמצאת במומנטום חיובי מאז שפרסמה את תוצאותיה הכספיות בתחילת החודש, שעקפו את ציפיות האנליסטים.

מי שבלטה לחיוב במהלך השבוע החולף היא מניית מקס סטוק , שזינקה במעל 10%; זאת, בעקבות פרסום תוצאותיה לרבעון השני, בהן היא הציגה צמיחה במכירות ותוצאות תפעוליות חזקות, בין היתר, הודות לעובדה שהישראלים טסו פחות לחו"ל, ומצאו שוב נחמה בחנויות הדיסקאונט.

מנגד, מי שבלטה לרעה הייתה מניית חברת הנדל"ן והקניונים עזריאלי שרשמה ירידות של 6.6% במהלך השבוע. זאת לאחר שבתחילת השבוע היא דיווחה על ההחלטה המפתיעה של המנכ"ל רון אבידן לעזוב את תפקידו לאחר ארבעה חודשים בלבד. יום לאחר מכן פרסמה החברה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה. בהן היא הציגה שחיקה בהכנסות בקניונים, אך הצליחה להכפיל את הרווח הנקי.

מי שעוד ירדה בגלל הדוחות היא מניית מנועי בית שמש , אחת מחביבות המשקיעים בתל אביב בשנים האחרונות. החברה, בניהולו של רם דרורי, דיווחה על שחיקה ברווח הנקי כתוצאה מהתחזקות השקל, שהובילה לזינוק בהוצאות המימון.

ביום חמישי האחרון, חברה נוספת הצטרפה לגל ההנפקות בבורסה בתל אביב: רשת מחלבות גד פרסמה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותה, לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף). על פי התשקיף, במסגרת ההנפקה, תבקש הרשת לגייס סכום של כ-280 מיליון שקל. מרבית תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לצורך השלמת המהלך האסטרטגי אותו היא מקדמת להעתקת מפעליה למתחם חדש, שיוקם באיזור התעשייה תימורים. יתרת התמורה (70 מיליון שקל), תיכנס לכיסם של בעלי השליטה.

בוול סטריט, יום המסחר האחרון ננעל בעליות שערים, על אף שלאורך רוב השבוע, התנהל המסחר במגמה שלילית. ה-S&P 500 עלה ב-1.5%, הדאו ג'ונס טיפס ב-1.9% והנאסד"ק התקדם בשיעור דומה. זאת, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול נשא נאום בוועידה השנתית של הבנק בג'קסון הול, בו הוא פתח את הדלת במעט לאפשרות של הורדת ריבית בחודשים הקרובים. פאוול ציין כי "תחזית הבסיס והמאזן המשתנה של הסיכוינים עלולים לדרוש מאיתנו להתאים את עמדת המדיניות שלנו".

עם זאת, פאוול לא סיפק מידע לגבי עיתוי אפשרי להורדת ריבית, והדגיש כי הבנק המרכזי ימשיך לפעול בזהירות, תוך כדי שהוא בוחן את השפעות המכסים על הכלכלה. בכל מקרה, הנאום הוביל לעליות במדדים המובילים. ב-CNBC דווח כי השוק מתמחר כעת הורדת ריבית בספטמבר בהסתברות של כ-84%, לעומת 75% לפני נאומו של פאוול - כך לפי נתונים של חברת הפיננסים CME Group.

2 לקראת דוחות החברות הביטוח - המדד שובר שיאים

מעל כולן, בלטו השבוע לחיוב חברות הביטוח שזינקו ביום המסחר האחרון בכ-7.5%. ברקע, פרסום תוצאות הרבעון של מגדל , אותו היא סיימה עם צמיחה בפעילות הליבה בכל קווי העסקים שלה וכן רווחים משמעותיים מהשקעותיה הודות לרבעון החזק בשווקים.

מניית מגדל, שטיפסה ב-9%, סחפה אחריה את יתר חברות הביטוח אשר צפויות במהלך השבוע הקרוב לפרסם גם הן את תוצאותיהן. תחילה ידווחו הפניקס וכלל (ב') אליהן תצטרף לקראת סוף השבוע הראל (ה') ולבסוף מנורה שתחשוף את תוצאותיה רק בתחילת השבוע הבא (א').

פרסום דוחות חברות הביטוח מגיע בזמן שמניותיהן מציגות ביצועים חסרי תקדים. מתחילת השנה זינק מדד הביטוח המקומי במעל 110% תוך שהוא משלים זינוק של כמעט 220% בשנה האחרונה. מאחורי הזינוק שהביא את המניות לשווי שיא, עומד בין היתר תקן חשבונאי חדש (IFRS 17), שנועד לסייע למשקיעים לנתח ביתר קלות את חברות הביטוח. אך לא פחות חשוב מכך, העובדה שחברות הביטוח נתפסות כאופציה ממונפת על שוק ההון (בעיקר המקומי), בשל הנכסים הסחירים המנוהלים על ידן.

מלבד חברות הביטוח, בשבוע הקרוב צפויות לפרסם את תוצאותיהן שורה של חברות בולטות ביניהן בית ההשקעות אלטשולר שחם; חברת הנדל"ן אאורה; חברת המזון שטראוס; חברות התעופה אל על וישראייר; רשתות המלונות פתאל וישרוטל ורשת הקמעונאות קסטרו.

3 דוחות אנבידיה יקבעו את כיוון השוק

במבט קדימה, עיני המשקיעים יופנו בעיקר לדוחות ענקית השבבים אנבידיה שיפורסמו ביום רביעי לאחר נעילת המסחר. על פי התחזיות המוקדמות, החברה בעלת שווי השוק הגדול ביותר בעולם צפויה להציג צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווח, אשר צפויים לעמוד על כ-46 מיליארד דולר וכ-1 דולר למנייה בהתאמה.

אם לשפוט על פי האנליסטים, הרי שבשוק ישנה אופטימיות גדולה לגבי הדוחות. בשבוע החולף, העלו שורה ארוכה של אנליסטים בוול סטריט את מחיר היעד שלהם עבור מניית יצרנית השבבים לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים. לפחות תשעה אנליסטים העלו את תחזיותיהם, מה שהעלה את מחיר היעד הממוצע ב-3% לכמעט 194 דולר, הגבוה ביותר שנרשם אי פעם.

עד כה, עונת הדוחות האחרונה בוול סטריט הביאה לאופטימיות בנוגע לתוצאות החברה, כשחברות הטכנולוגיה הגדולות דוגמת מיקרוסופט , מטא , גוגל ואמזון הגדילו באופן ניכר את השקעותיהן על בינה מלאכותית. אנבידיה, שכ-40% מהכנסותיה מגיעות מארבע החברות הללו, היא ככל הנראה אחת המרוויחות העיקריות מההשקעות. על כן, המשקיעים יבקשו לראות כיצד הדבר בא לידי ביטוי בתוצאות ובתחזיות קדימה.

נקודה שנייה שצפויה למקד את תשומת הלב של המשקיעים היא פעילות החברה בסין. אחרי שבחודש שעבר התיר הממשל האמריקאי לחברה לחזור ולספק שבבי בינה מלאכותית (H20) לסין, בסוף השבוע עלו דיווחים כי החברה פנתה לספקיות הרכיבים שלה בבקשה להפסיק את הייצור הקשור לשבבים המיודים לשוק הסיני. זאת, בצל העובדה שהממשל הסיני הורתה לחברות טכנולוגיה מקומיות להפסיק לרכוש את השבבים עקב "חששות ביטחוניים".

הציפיות הגבוהות סביב המניה פירושן שכל החמצה או ספק מצד אנבידיה עלולות להביא לירידות במחיר המנייה, וכן להפך במידה והחברה תספק תחזיות אופטימיות או תספק מידע חיובי בנוגע לסין. מה שעשוי, כפי שקרה בעבר, לגרור אתו לא רק את סקטור השבבים אלא גם את מדדי המניות המרכזיים מעלה או מטה.

4 ארה"ב ואינטל סגרו עסקה

מניית אינטל ריכזה עניין במהלך יום שישי האחרון וקפצה במעל 5%, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע ביום שישי האחרון כי החברה הסכימה למכור 10% ממניותיה לממשל האמריקאי; זאת, כאשר מוקדם יותר בשבוע החולף, תאגיד ההשקעות היפני סופטבנק הודיע כי ירכוש מניות אינטל בשווי 2 מיליארד דולר.

ב-CNBC דווח כי גובה העסקה בין ארה"ב לאינטל עומד על 8.9 מיליארד דולר. הממשל האמריקאי רכש 433.3 מיליון מניות במחיר של 20.47 דולר למניה - ואינטל ציינה כי המחיר ששולם היה בדיסקאונט לעומת מחיר השוק. מתוך הסכום הכולל, 5.7 מיליארד דולר יגיעו ממענקים הכלולים בחוק השבבים האמריקאי, ו-3.2 מיליארד דולר נוספים יגיעו ממענקים נפרדים, תחת תוכנית ממשלתית לייצור שבבים בטוחים.

הנשיא טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו, Truth Social: "ארה"ב לא שילמה דבר עבור המניות הללו, והן כרגע מוערכות בשווי של כ-11 מיליארד דולר. זו עסקה מצוינת עבור אמריקה, וגם עסקה מצוינת עבור אינטל".