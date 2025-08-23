ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

מנהל ההשקעות שמזהה פוטנציאל במניה מפתיעה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

מסמכי ה־13F הם הזדמנות חד־פעמית ללמוד מהמהלכים של המשקיעים הגדולים מכולם • מנהל קרנות נאמנות בבית ההשקעות תמיר פישמן מזהיר מפני התמחורים בוול סטריט • האם משתלם לעקוב אחרי המדדים החדשים של הבורסה • רגע לפני הדוחות, המניה היקרה בעולם מקבלת תחזית אופטימית • האם ההזדמנויות הגדולות נמצאות בבורסות מהמזרח?