1. משקיעי העל חושפים את ההשקעות שלהם, ויש מניה אחת בולטת וול סטריט הציגה ברבעון האחרון נפילות ושיאים היסטוריים. לכן, מסמכי ה־13F שפורסמו בסוף השבוע האחרון הם הזדמנות חד־פעמית ללמוד מהמהלכים של המשקיעים הגדולים מכולם • ממניית הביטוח שצנחה ב־40% וגנבה את תשומת־הלב של הכרישים, ועד לקרן הגידור שמהמרת בגדול על אינטל • בועז בן נון

2. למנהל ההשקעות הזה יש מניה מועדפת: "צומחת בקצבים מדהימים" ניב אדם, מנהל קרנות נאמנות בבית ההשקעות תמיר פישמן שמנהל נכסים בכ־3 מיליארד שקל, מזהיר מפני התמחורים בוול סטריט: "בעבר מכפילים כמו אלה הביאו לירידות" • בנוסף הוא חושש משוק הנדל"ן המקומי וממליץ על מניית "האמזון של דרום אמריקה" • נתנאל אריאל

3. בבורסה השיקו מדדים חדשים. בדקנו אם משתלם לעקוב אחריהם הבורסה לניירות ערך השיקה מדדי משקל שווה למניות הבנקים והביטוח הגדולות • אלא שהמדד החדש יקטין את ההשפעה של מניות הפועלים ולאומי, שהובילו את טבלת התשואות בבנקים, ולא כולל את מניות הביטוח הקטנות, שהציגו עליות של מאות אחוזים בשנה האחרונה • חזי שטרנליכט

4. רגע לפני הדוחות שכולם מחכים להם, לאנליסט הזה יש גם תחזית מדהימה אנליסט בחברת המחקר Melius Research מעריך כי אנבידיה עשויה להגיע לשווי של 9 טריליון דולר עד 2030 • להערכתו, ענקית השבבים בדרך לכבוש חלק גדול משוק האנרגיה מבינה מלאכותית • וגם: מה צפוי בדוחות החברה שיפורסמו בשבוע הבא? • מאיה לוין