וול סטריט הציגה ברבעון האחרון נפילות ושיאים היסטוריים. לכן, מסמכי ה־13F שפורסמו בסוף השבוע האחרון הם הזדמנות חד־פעמית ללמוד מהמהלכים של המשקיעים הגדולים מכולם • ממניית הביטוח שצנחה ב־40% וגנבה את תשומת־הלב של הכרישים, ועד לקרן הגידור שמהמרת בגדול על אינטל • בועז בן נון
ניב אדם, מנהל קרנות נאמנות בבית ההשקעות תמיר פישמן שמנהל נכסים בכ־3 מיליארד שקל, מזהיר מפני התמחורים בוול סטריט: "בעבר מכפילים כמו אלה הביאו לירידות" • בנוסף הוא חושש משוק הנדל"ן המקומי וממליץ על מניית "האמזון של דרום אמריקה" • נתנאל אריאל
הבורסה לניירות ערך השיקה מדדי משקל שווה למניות הבנקים והביטוח הגדולות • אלא שהמדד החדש יקטין את ההשפעה של מניות הפועלים ולאומי, שהובילו את טבלת התשואות בבנקים, ולא כולל את מניות הביטוח הקטנות, שהציגו עליות של מאות אחוזים בשנה האחרונה • חזי שטרנליכט
אנליסט בחברת המחקר Melius Research מעריך כי אנבידיה עשויה להגיע לשווי של 9 טריליון דולר עד 2030 • להערכתו, ענקית השבבים בדרך לכבוש חלק גדול משוק האנרגיה מבינה מלאכותית • וגם: מה צפוי בדוחות החברה שיפורסמו בשבוע הבא? • מאיה לוין
כשחושבים על השקעות מעבר לים חושבים בדרך כלל על וול סטריט או בורסות אירופה, אבל האם ההזדמנויות הגדולות נמצאות בקצה השני של העולם? • מתחילת השנה מדדי השווקים המתפתחים מציגים תשואת יתר על הבורסות במערב • איך כדאי לשלב אותם בתיק? • נתון בשבוע • חזי שטרנליכט