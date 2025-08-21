תמחור זול, צמיחה גבוהה: האם כדאי לכם לשלב בורסות מהמזרח בתיק?

ריקי בש, ראש ענף ייעוץ השקעות במערך הייעוץ של בנק לאומי, מסבירה את הנתון השבועי

המשקיעים הישראלים ידועים במה שמכונה "הטיית הבית", כלומר נטייה להשקיע במניות ישראליות. התופעה הזו נפוצה בלא מעט מדינות בעולם, בוודאי כשהבורסה המקומית מציגה ביצועים טובים כמו זו שבתל אביב, שהפכה השנה לאחת משיאניות התשואה במערב עם עלייה של כ־25% במדד ת"א 35. אבל להשקיע בתל אביב זה לא מספיק.

פיזור הוא אחד מהכללים החשובים בבניית תיק השקעות. רוב מנהלי ההשקעות ימליצו לכם לא לשים את כל הביצים בסל אחד, וחלק משמעותי מהפיזור הזה הוא השקעה גם מעבר לים. אלא שלרוב, כשמשקיעים חושבים על חו"ל, הם מתמקדים בוול סטריט ובבורסות אירופה. אבל האם יש מקום גם לשווקים אקזוטיים יותר בתיק שלכם?

"המכסים של טראמפ הם הזדמנות"

נראה כי השווקים המתעוררים (Emerging Markets), אשר ישראל נמנתה עליהם עד לתחילת העשור הקודם, יכולים להוות אלטרנטיבה כיום לגיוון התיק. בין השווקים המתעוררים המפורסמים בעולם נמצאות כלכלות כמו סין והודו, לצד מדינות רבות קטנות יותר במזרח הרחוק. מדד השווקים המתעוררים של חברת MSCI, שנקרא Emerging Markets Index, כולל חשיפה ל־24 מדינות שונות ו־1,202 חברות. מניות הענק שבו כוללות את יצרנית השבבים מטאיוואן TSMC, הענקית הסינית עלי באבא (בעלת עלי אקספרס), וענקיות טכנולוגיה מסין כמו סמסונג ושיאומי.

"כולנו יודעים ששוקי המניות בין אם זה כאן בישראל או המדדים המובילים בארה"ב, כבר לא זולים", אומרת ריקי בש, ראש ענף ייעוץ השקעות במערך הייעוץ של בנק לאומי. לדבריה, "כשמסתכלים על רמות המחירים ועל רמת האי־ודאות, בין אם מדובר בסיכונים בשוק המקומי, או שזו חוסר הוודאות בכל הנושא של המכסים, אז בהחלט יש מקום לבחון אלטרנטיבות נוספות. ככל, כשהשוק יקר אנחנו מקפידים על חשיבות הפיזור גאוגרפי, בנוסף לסקטוריאלי".

אבל יש מספר פרמטרים שיש לבחון לפני שמצרפים שווקים מתעוררים לתיק, מסבירה בש. "לנגד עיניו של המשקיע צריכים לעמוד היקף ההשקעה שלו בשווקים המתעוררים, מידת החשיפה של הסקטורים או אותן מדינות למדיניות המכסים של טראמפ. וגם מה היקף ההשקעה והחשיפה של אותם שווקים לבינה מלאכותית.

"שווקים מתעוררים נוטים להיות יותר תנודתייים ויש גם את עניין החשיפה למטבעות של אותן מדינות שגם הם יותר תנודתיים. כך שלא תמיד רואים את הפוטנציאל בא לידי ביטוי במניות בטווח הקצר".

בש מביאה לדוגמה את הודו. "בשנה שעברה ראינו נתוני צמיחה טובים, ואת ענקיות הטכנולוגיה מרחיבות שם את ההשקעות שלהן. ועדיין ראינו את שוק ההון שם מדשדש. (מדד ניפטי 50, עם חמישים החברות הגדולות בבורסה ההודית, עלה ב־6% מתחילת השנה ובכ־1% בשנה החולפת, ח"ש).

"מדובר בשווקים עם נתוני צמיחה טובים, כאשר סין והודו צומחות בקצב שנתי של כ־6%־5%. קצב הצמיחה הזה מקבל משקל גבוה יותר לנוכח העדכון כלפי מטה של תחזית הצמיחה במדינות המפותחות.

"בחלק מהמקרים המכסים של טראמפ הם הזדמנות. הודו הידקה את הקשרים שלה עם רוסיה. אנחנו גם רואים שיפור ביחסים בין הודו לסין אחרי שנים של מתיחות. כל זאת כדי להגדיל ייצור מקומי ולהקטין תלות גלובלית בארה"ב. יכול להיות שהם עושים לימון מהלימונדה. המכפיל בשוק המניות ההודי יחסית גבוה לשווקים מתעוררים, אבל כשמסתכלים על השקעה בתשתיות, על דולר חלש (בהשוואה למטבעות אחרים בעולם, ח"ש) שתומך בייצוא סחורות, זו השקעה טובה כחלק מתיק ההשקעות".

מה המשמעות לכסף שלכם?

אחת השאלות החשובות בהשקעה בשווקים מתעוררים היא האם כדאי לנטרל את השפעות המט"ח, שכן המטבעות של המדינות הללו, כאמור, נוטים להיות תנודתיים יותר מהדולר, האירו והשקל. אבל בש אומרת: "צריך לקחת בחשבון שהשקעה במכשירים מנוטרלי חשיפה מטבעית כרוכה בעלויות גבוהות יותר. עבור לקוח ברמת סיכון גבוהה, הרכיב להשקעה בשווקים המתעוררים לא מספיק משמעותי כדי לגדר אותו מבחינה מטבעית. זו השקעה שמלכתחילה מתאימה למי שמודע לסיכון".

בלאומי מציינים כי ללקוחות אוהבי סיכון השקעה בשווקים מתעוררים יכולה להגיע לשליש מהקצאת המניות בתיק, בתיק מאוזן זה יכול להגיע ל־15% וללקוח סולידי לכל היותר 10% בדגש על השקעה לטווח ארוך.

אמנם השווקים המתעוררים מציעים תמחור נוח, ופוטנציאל לצמיחה פנומנלית, אבל הם גם נוטים להיות תנודתיים יותר, מאופיינים בחוסר יציבות גיאו־פוליטית, ואי־ודאות כלכלית ורגולטורית. לכן, יש לשלב אותם במיתון בתיק ההשקעות וכמובן להתאים את החשיפה לרמת הסיכון ולשאר מאפייני התיק.

*** גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם