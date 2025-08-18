מיליוני משקיעים בוול סטריט חיכו לסוף השבוע האחרון, ולא רק בגלל פסגת פוטין טראמפ. זה היה המועד האחרון לפרסום דוחות 13F. אל תתנו לשם האפרורי לבלבל אתכם, מדובר באחד המסמכים המעניינים בוול סטריט, שלמעשה חושף את המהלכים של המשקיעים הכי גדולים בשוק ההון בכל רבעון.

הרבעון השני של 2025 כולל את הירידות החדות של סאגת המכסים באפריל, אבל גם את השיאים של יולי, עלייה של כ־25% מהשפל ב־S&P 500 והרבעון הכי טוב במדד נאסד"ק זה שנתיים. הדוחות הללו מספקים הצצה חריגה לאופן שבו הכסף החכם מתנהג בתקופות היסטוריות. בבלומברג ניתחו כ־716 מאותם דוחות של קרנות גידור וגופי השקעה גדולים, ומצאו כי המשקל הכי גדול בתיקים הללו הוא למניות טכנולוגיה, ובפרט למיקרוסופט - כשבסה"כ מצטברות בדוחות הללו השקעות של 12 מיליארד דולר במניה. מנגד, ההשקעה הנמכרת ביותר היא מניית הקמעונאות הסינית עליבאבא שההחזקות בה ירדו ב־1.55 מיליארד דולר. הנה כמה מהמהלכים הבולטים של משקיעי העל.

ביל אקמן

נכנס בגדול לאמזון עם 1.3 מיליארד דולר

ביל אקמן, מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, ביצע כמה מהלכים דרמטיים ברבעון הקודם, אבל ללא ספק המרכזי שבהם הייתה כניסה לאמזון - ובגדול. אקמן רכש יותר מ־5.8 מיליון מניות של ענקית הקמעונאות בהיקף של 1.3 מיליארד דולר והפך אותה כמעט בן רגע לאחת מהחזקות הליבה של הקרן בבעלותו.

אקמן גם הגדיל את החזקתו בגוגל (אלפאבית) ב־21%, חיזק מעט את הפוזיציה בהרץ ובהילטון. מנגד, הוא החליט למכור לחלוטין את אחזקתו בחברת הרכבות הקנדית CP Rail. ההחזקה במניות הבורסה לניירות ערך בת"א, אגב, נשארה זהה. אקמן ידוע כמי שמתמקד במספר מניות קטן יחסית, והפעם נראה שהוא מגדיל אחיזה בשוק הטכנולוגיה. לאחרונה, הוא סימן יעד חדש - להפוך לוורן באפט הבא. במכתב למשקיעים הוא כתב: "התנצלותי למר באפט, אבל הווארד יוז (החברה שבה אקמן הוא בעל המניות הגדול ביותר - ב"ב) תהפוך לברקשייר מודרנית", כתב. "נאמץ עקרונות דומים לאלה של ברקשייר לטווח ארוך".

וורן באפט

חוזר למכור מניות אפל, וחושף השקעה סודית

כבר חודש וחצי שתעלומה מעסיקה את וול סטריט - מהי ההשקעה הסודית שוורן באפט הימר עליה ב־1.6 מיליארד דולר. בשבוע שעבר היא סוף סוף נפתרה, והרימה לא מעט גבות. ברקשייר האת'ווי, שבבעלות באפט, השקיעה את סכום העתק ב־5 מיליון ממניות יונייטד הלת' גרופ - חברת ביטוחי בריאות אמריקאית. אמנם ברקשייר ידועה בעיקר בהחזקות הביטוח שלה, ועדיין, ההחלטה הפתיעה לא מעט משקיעים שגילו שההימור הגדול של באפט הוא מניה שצנחה מתחילת השנה ב־40%. אגב, מיד לאחר הדיווח המניה זינקה, כמי שממחישה את אחד מכללי הייסוד של האורקל מאומהה: "מחיר הוא מה שאתה משלם, ערך הוא מה שאתה מקבל".

אבל זה כמובן לא היה המהלך היחיד של באפט באחד הרבעונים האחרונים שלו כמנכ"ל ברקשייר. עם תיק של כ־300 מיליארד דולר החברה פתחה פוזיציות חדשות וקטנות יחסית בספקית מוצרי האבטחה אלג'יון, חברת הבנייה DR הורטון ויצרנית הפלדה ניוקור. הרכישה הגדולה ביותר שלו, אגב הייתה דווקא במניית האנרגיה שברון עם רכישה של מניות בשווי כ־500 מיליון דולר.

בצד המניות הנמכרות, באפט שב לצמצם את ההחזקה של אפל, עם מכירה של 20 מיליון מניות, לראשונה מאז הרבעון השלישי של 2024. כעת, שוות החזקותיו ביצרנית האייפונים כ־60 מיליארד דולר, כאשר רק לפני שנה וחצי, בתחילת 2024 שווי ההחזקה הוערך ב־198 מיליארד דולר. ובכל זאת, אפל היא עדיין ההחזקה הגדולה של באפט.

בנוסף, המשקיע האגדי המשיך את המגמה של צמצום החשיפה לסקטור הבנקאי עם מכירה של 26 מיליון מניות בנק אוף אמריקה.

ריי דליו

אקורד הסיום: מוכר מניות סיניות וקונה אנבידיה

הרבעון האחרון היה אקורד הסיום של ריי דליו בניהול חברת קרנות הגידור הגדולה בעולם ברידג'ווטר. וזה היה אקורד צורם למניות הסיניות. דליו יצא ממספר חברות סיניות, כולל באידו, עליבאבא, וניאו. אגב, גם בברידג'ווטר צמצמו את ההחזקות באפל, אבל הגדילו במיקרוסופט ובאנבידיה, שם הם יותר מהכפילו את ההחזקות ליותר מ־7 מיליון מניות בשווי של כ־1.1 מיליארד דולר מה שהופך את ענקית השבבים לאחת ההשקעות המרכזיות בתיק.

דליו, עזב לחלוטין את הקרן בדיוק בסוף הרבעון האחרון - יולי 2025 - לאחר 50 שנות פעילות. הוא מכר את יתרת מניותיו, פרש מהדירקטוריון, וסיים תהליך ירושה ארוך שהחל ב־2011 כאשר הוא העביר את השליטה לדירקטוריון הקרן. דליו התייחס לפרישה כאל "חלום שהתגשם".

ביל גייטס

קונה את המניות של באפט, אבל מוכר מיקרוסופט

ביל ומילנדה גייטס הם ללא ספק הזוג (לשעבר) המלכותי של שוק ההון. הקרן של השניים הביעה אמון במנטור של גייטס, וורן באפט, עם רכישה של כמעט 7 מיליון מניות ברקשייר האת'ווי - גידול של 40% לשווי של כ־12 מיליארד דולר. גייטס, אמר בעבר על באפט כי "לא מדובר רק במה שהוא קונה, אלא בדרך בה הוא חושב - אני לומד ממנו יותר מכל אחד אחר על השקעות ובחירות עסקיות".

אבל בהחזקה מיתולוגית אחרת גייטס פחות סנטימנטלי. הוא צמצם את ההחזקות במיקרוסופט, ענקית הטכנולוגיה שייסד, בכמעט 8%. אגב, דווקא ברבעון האחרון מיקרוסופט הפגינה ביצועים מרשימים עם עלייה של יותר מ־15% ותואר יוקרתי - החברה השנייה בעולם שהגיעה לשווי של יותר מ־4 טריליון דולר.

דיוויד טפר

ההימור המפתיע על אינטל וההחזקה שגדלה ב־1,300%

אחד המהלכים המפתיעים בדיווחי ה־13F של הרבעון האחרון היה זה של דיוויד טפר, מנהל קרן הגידור אפלוסה. טפר חשף פוזיציה חדשה באינטל, והחזיק בסוף הרבעון השני מניות בשווי של 179 מליון דולר. חברת השבבים מצויה במשבר כבר שנים, בעיקר בשל תחרות מתגברת כמעט בכל תחום בו היא עוסקת. בחמש השנים האחרונות המניה חתכה 50% מהשווי שלה, הרחק מה־200% שהציג מדד השבבים של פילדלפיה.

ובכל זאת, טפר ידוע במהלכים המפתיעים שלו: "השוק אינו מקום שבו אתה מקבל את מה שמגיע לך, אלא מקום שבו אתה חייב להיות מוכן לנצל הזדמנויות כשהן מופיעות", אמר ועשה. יש שיגידו שההזדמנות הוכיחה את עצמה. השבוע שעבר היה הטוב ביותר לאינטל כשהמניה זינקה ביותר מ־20% בשל דיווח על רכישה אפשרית של מניות בידי הממשל האמריקאי.

כמו באפט, גם טפר הגדיל משמעותית את ההשקעה שלו בחברת הביטוח יונייטד הלת' בשיעור של 1,300% - לסך של 764.3 מיליון דולר, מה שהפך את המניה לאחזקה השנייה בגודלה בקרן, לפי הדיווח.

וזה לא הכל. טפר הגדיל את ההחזקה באנבידיה פי 6 לשווי של 276 מיליון דולר, הכפיל את ההשקעה ב־TSMC פי 4, והקפיץ את ההחזקה במיקרון. לעומת זאת, הוא צמצם את ההחזקה במטא ובאלפאבית ביותר מ־25% בכל אחת.

קת'י ווד

לא לבעלי לב חלש: שני הימורי ביטקוין השתלמו ובגדול

חברת ההשקעות של קתי ווד, Ark Invest, הגדילה בשבוע שעבר את החשיפה שלה לקריפטו עם רכישה של יותר מ־2.5 מיליון מניות של בורסת הקריפטו שזה עתה הונפקה, בוליש (בעלת CoinDesk) בשווי של כ־177 מיליון דולר בסגירת המסחר. החברה הונפקה ב־37 דולר למניה, אך המחיר זינק כבר באותו היום עד ל־118 דולר.

ההצלחה הזו עוקבת אחרי הימור מוצלח נוסף של ווד בתחום הקריפטו - מנפיקת המטבעות היציגים Circle, שהשלימה את ההנפקה שלה ביוני והזניקה את מניותיה כמעט פי 4 בשוק. לוויד יש חשיפה ל־Circle, עם יותר מ־4.2 מיליון מניות בקרנות שלה, בשווי כולל של יותר מ־626 מיליון דולר. ווד מושקעת גם בקוינבייס, רובינהוד ואיטורו.

ווד המשיכה גם לחזק את החשיפה שלה לטסלה, לפני כחודש הקרנות שלה רכשו יחד מעל 115 אלף מניות טסלה בהיקף מוערך של כ־35.86 מיליון דולר, וזאת כמה ימים לאחר שרכשה כ־60 אלף מניות נוספות. וכך, מניית טסלה היא ההחזקה הגדולה ביותר בקרן ARK Innovation ETF עם משקל של 9.80% מהתיק. וזה לא מקרי, בעבר אמרה ווד כי אם הייתה נדרשת לבחור רק במניה אחת, זו הייתה טסלה.

ווד אומרת ש"השוק נותן לך הזדמנויות, אבל אתה צריך להיות אמיץ מספיק כדי לקחת סיכונים מחושבים". ווד בהחלט לוקחת סיכונים, קרן הדגל שלה השיאה אמנם 33% מתחילת השנה, אך היא נחשבת לאחת הקרנות הכי תנודתיות בוול סטריט - יותר מפי שניים מהשוק כולו.