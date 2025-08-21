המניה זינקה מתחילת השנה ב-26%. עכשיו היא מקבלת תחזית אופטימית

אנבידיה , החברה היקרה ביותר בעולם, עשויה להיות בדרך לשווי של 9 טריליון דולר בחמש השנים הקרובות. כך מעריך בן רייטס, אנליסט בחברת Melius Research, שסבור כי ענקית השבבים עשויה להגיע לשווי הזה עד סוף העשור.

להערכתו, אנבידיה צפויה לכבוש נתח גדול מהביקוש הכולל לתשתיות בינה מלאכותית, מה שעשוי להביא את הכנסות החברה השנתיות ל-600 מיליארד דולר עד 2030, ולתמוך בשווי שוק העצום. "אנחנו חושבים שהדבר החשוב ביותר עבור משקיעים לטווח ארוך הוא לבחון את הכוח של החברה", הוסיף רייטס.

מניית אנבידיה זינקה מתחילת השנה ב-26% ושווי השוק של החברה עומד כעת על 4.28 טריליון דולר.

"תשתלט על נתח משמעותי משוק תשתיות הבינה המלאכותית"

רייטס מסביר כי הביקוש לאנרגיה מבינה מלאכותית ימשיך לגדול, מה שצפוי לתמוך בהכנסות אנבידיה. "הביקוש לאנרגיה בג'יגה-וואט הנובע מבינה מלאכותית צפוי לעלות בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 30% עד סוף העשור", כתב. "משמעות הדבר היא שביקוש עומס העבודה מבינה מלאכותית יגיע ל-156 ג'יגה-וואט עד סוף 2030, כאשר כל ג'יגה-וואט של ביקוש יכול להוביל להכנסות של 40 עד 50 מיליארד דולר עבור אנבידיה".

בהנחה שהביקוש לאנרגיה יגדל בקצב של 30%, ההכנסות השנתיות של אנבידיה יכולות להגיע לכ-2 טריליון דולר עד 2030, מעריך רייטס. "אנבידיה תשתלט על נתח משמעותי משוק תשתיות הבינה המלאכותית. כבר עכשיו החברה משתפת פעולה עם חברות מרכזי נתונים וחברות היפר-סקיילר אחרות כדי לתפוס חלק משוק תשתיות הבינה המלאכותית", הסביר. "זה אומר שהיא הופכת להיות שחקנית מרכזית בתחום התשתיות, והיא תהפוך להיות בעלת נתח משמעותי מהגידול בעומס העבודה של הבינה המלאכותית".

ההערכות של רייץ תלויות בהשקעה של שחקנים בתעשייה כדי לתמוך בביקוש לאנרגיה מבוססת בינה מלאכותית. "יידרשו כ-5 טריליון דולר כדי לשחרר את הביקוש לאנרגיה שהוא מתאר עד 2030" מעריכים גורמים בשוק.

"האם התעשייה יכולה להשקיע את 5 טריליון הדולר כדי לשחרר את הגיגה-וואט האלה כדי שאנבידיה תוכל להיות הספקית האסטרטגית עם הכנסות שנתיות של 600 מיליארד דולר עד סוף העשור? אנחנו חושבים שכוח הוא הדבר היחיד שאנחנו צריכים לשאול את ג'נסן הואנג בשיחת משקיעים לטווח ארוך", כתב רייץ.

מה צפוי בדוחות אנבידיה שיתפרסמו בשבוע הבא?

ענקית השבבים צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות ביום רביעי הבא (27.8). המשקיעים להוטים לראות האם אנבידיה מצדיקה את הערכת השווי הגבוהה שלה ותשמור על הדומיננטיות שלה בתחום הבינה המלאכותית. אנליסטים צופים צמיחה של 47% ברווח הנקי של אנבידיה, והמכירות צפויות לגדול ב-53% ל-45.8 מיליארד דולר.

הביקוש לשבבים של אנבידיה נותר חזק במיוחד, אך המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר מגבלות ההיצע של ענקית השבבים, ולבחון את כמות התפוקה לטווח קצר שהחברה יכולה לספק. תשומת הלב של המשקיעים תתרכז גם גם סביב פריסת פלטפורמת הבינה המלאכותית של שבבי בלקוול. אם התוצאות יעלו בקנה אחד עם תחזיות אופטימיות לעתיד, הדבר ידחוף עוד יותר את המניה כלפי מעלה.

עוד ירכז עניין נושא יצוא שבבי H20 של אנבידיה, וייתכן שהיא תצטרך לשלם מס של 15% לממשלת ארה"ב על מכירות אלו כדי לקבל אישור להמשיך לייצא. במקביל, ברבעון האחרון, עסקאות גדולות עם ערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות הגבירו את האופטימיות להתרחבות הביקוש לבינה המלאכותית, וגם נושא זה ירכז את עניין המשקיעים בדוחות.