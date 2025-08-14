המניה שמזנקת ביותר מ-20% אחרי הדוחות

13:57

ההכנסות של מקס סטוק עלו הרבעון אך הרווח ירד בשל עסקאות גידור

מקס סטוק הציגה עלייה בהכנסות הרבעון אך הרווח הנקי קטן. הקיטון ברווח הנקי נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה

מקס סטוק מסכמת את הרבעון השני של השנה עם המשך צמיחה במכירות ותוצאות תפעוליות חזקות, לצד ירידה קלה ברווח הנקי. הישראלים, שגם השנה בצל המלחמה לא טסו לחו"ל, מצאו שוב נחמה בחנויות הדיסקאונט - גם במהלך 12 הימים של מלחמת איראן, בהם סניפי הרשת היו פתוחים.

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-6% לכ-336 מיליון שקל, בהשוואה לכ-317 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון ברווח הנקי נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה, בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר למועד הדוח.

בחברה מסבירים את הצמיחה בגידול של כ-4.2% במכירות בחנויות זהות ומפתיחת סניפים חדשים. הרשת מונה 64 סניפים, כשבחודשים האחרונים נפתח סניף חדש בביג גדרה וסניף נוסף ברחובות, לצד סגירת סניף בגוש עציון. הגידול במכר בחנויות זהות נרשם הודות לעלייה במספר המבקרים וכן במוצרים המיובאים באופן ישיר ע"י מקס סטוק, הודות לפתיחת המרלו"ג החדש בשומריה. הדירקטוריון הודיע על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-40 מיליון שקל שישולם בחודש ספטמבר השנה, אחרי דיבידנד בסך 70 מיליון שקל שחולק במרץ על שנת 2024.

מקס סטוק צפויה לפתוח חמישה סניפים נוספים - ארבעה מהם במחצית הראשונה של 2026 - אור עקיבא, באר שבע, גן יבנה ועד הלום, וחנות חדשה באופקים שצפויה להיפתח ב-2027.

בסוף השנה הקודמת הודיעה מקס סטוק על סגירת הפעילות בפורטוגל בעקבות תוצאות לא מספקות ומכניסת מתחרים חדשים לשוק, והחנות היחידה שנותרה תיסגר עד סוף השנה, כשבחברה כבר מצאו שוכר חלופי.

ברשת, שמתמודדת עם האתגר הגדול העכשווי של כל רשת קמעונאית, ציינו בשיחת הדוחות כי הם מודים לרגולטור שהבין את מצוקת כח האדם בתחום ואישר הבאת עובדים זרים לעבוד ברשת. כרגע קיימים כ-40 עובדים זרים, ובחברה מקווים שיקבלו אישור לעובדים נוספים.

בחברה ציינו בנוסף כי מחירי ההובלה הימית, שעלו משמעותית בתחילת המלחמה, התמתנו וכמעט חזרו לרמתם ערב המלחמה, אולם משך הגעת חלק מהמשלוחים מהמזרח - משם מיובאים רוב המוצרים הנמכרים בחנויות הרשת - התארך בכ-21-30 ימים. החברה מעריכה כי התארכות זמן המשלוח ותנודתיות עלויות ההובלה הימית אינן משפיעות באופן מהותי על התוצאות, בין היתר לאור העובדה שבעת התיכנון השוטף של הזמנת המלאים על ידי החברה, נלקח טווח ביטחון רחב בלוחות הזמנים.

"אנו מציגים ברבעון השני של 2025 צמיחה של כ-6% בהכנסות וגידול של כ-29% ברווח התפעולי, בהמשך לשנת 2024 שהייתה שנת שיא, ועל אף מבצע 'עם כלביא', שבמהלכו שמרנו על המשכיות עיסקית", אמר אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק. "כיבואנים התחזקות השקל מיטיבה איתנו ועם הלקוחות שלנו, אך ברבעון הנוכחי הרווח הנקי שהסתכם בכ - 28 מיליון שקל הושפע מהפסדים בגין עסקאות הגנה שנרשמו נוכח הירידה בשער הדולר. מתחילת השנה השקנו סניפים חדשים בגדרה וברחובות, ויש לנו חוזים חתומים לפתיחה של חמישה סניפים נוספים. נמשיך לפעול להרחבת הפריסה הגיאוגרפית של הרשת, פיתוח החברה והשבחתה לטובת לקוחותנו וכלל בעלי העניין".

רשת מקס סטוק, בניהולו של אורי מקס, הוקמה בשנת 2004 ועוסקת במסחר קמעונאי באמצעות הפעלת רשת חנויות דיסקאונט בישראל תחת השם " MAX - כאן קונים בכיף" ו"מיני מקס" למגוון רחב של מוצרים לבית במחירים אטרקטיביים ובפריסה ארצית. הרשת מפעילה כיום 64 סניפים ברחבי הארץ בבעלות (37 סניפים) ובזכיינות (27 סניפים).

שירה ספיר