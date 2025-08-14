ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המניה שמזנקת ביותר מ-20% אחרי הדוחות
דוחות כספיים

המניה שמזנקת ביותר מ-20% אחרי הדוחות

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • סגירת הקניונים במבצע "עם כלביא" לא העיבה על תוצאות מליסרון • עלבד הציגה דוח חזק, הכריזה על חלוקת דיבידנד והמניה מזנקת • והכנסות מקס סטוק עלו, אך הרווח הנקי קטן

כתבי גלובס 13:56
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
13:14
סגירת הקניונים במבצע "עם כלביא" לא העיבה על תוצאות מליסרון
למרות סגירת הקניונים במהלך חודש יוני (ל-10 ימים) בעקבות מבצע "עם כלביא", הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של מליסרון עלה בכ-22% לכ-437 מיליון שקל

חברת הנדל"ן מליסרון , נהנתה במהלך הרבעון החולף מעלייה בדמי השכירות שהביאו אותה להציג שיפור במרבית הפרמטרים התפעוליים, ולכך שהיא רשמה גידול ברווחים למרות סגירת הקניונים במהלך חודש יוני (ל-10 ימים) בעקבות מבצע "עם כלביא".

החברה, בניהולו של אופיר שריד, הציגה NOI (הכנסה תפעולית נטו) של כ-394 מיליון שקל, עליה של כ-4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ברקע, עלייה ריאלית של כ-7% בדמי השכירות הממוצעים בחידושי חוזים וחוזים חדשים, מעליית המדד ומהמשך אכלוס מגדל A בפרויקט לנדמארק ת"א אשר שווק במלואו. מנגד, השפעות חיוביות אלה קוזזו חלקית עם הירידה בהכנסות מתוספות פדיון בקניוני החברה בשל מבצע "עם כלביא".

להערכת החברה, קצב ה-NOI השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.7 מיליארד שקל, בתמיכת המשך אכלוס מגדל A בפרויקט הדגל 'לנדמארק', מתרומת אכלוס קומה נוספת בקניון עופר רמת אביב, אכלוס חנויות שהיו בשיפוץ בעופר הקריון והתקדמות באכלוס שטחים הנמצאים עתה בשיפוץ בקניון עופר רחובות.

ה-FFO ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-3% ועמד כ-304 מיליון שקל, בהשוואה לכ-294 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI. להערכת החברה, קצב ה- FFO השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.3 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-22% לכ-437 מיליון שקל, בהשוואה לכ-359 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווחים נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-297 מיליון שקל בשל גידול בדמי השכירות בנכסי החברה.

איתן גרסטנפלד

13:18
אחרי 5 שנים: עלבד חוזרת לחלק דיבידנד

הרווח הנקי של יצרנית המגבונים הלחים הסתכם בכ-25.1 מיליון שקל הרבעון, עלייה של כ-64.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בצל השיפור ברווח הודיעה החברה כי לראשונה מזה 5 שנים, יחולק דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 20 מיליון שקל. המניה מזנקת בחדות בעקבות הדוחות

יצרנית המגבונים הלחים עלבד  סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של כ-462.3 מיליון שקל, צמיחה של כ-5.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במכירות במגזר המגבונים הלחים שנהנה מהגידול בתפוקת הייצור והתייקרות במחירי הבדים הלא ארוגים. בשורה התחתונה דיווחה החברה, הפועלת ממושב משואות יצחק, על רווח נקי של כ-25.1 מיליון שקל, עלייה של כ-64.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בצל השיפור ברווח הודיעה החברה כי לראשונה מזה 5 שנים, יחולק דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 20 מיליון שקל. בהמשך לכך, מניית החברה קופצת בכ-20% במסחר בת"א.

מנכ"ל עלבד יעקב חן: "אנו ממשיכים לצמוח בשווקי היעד המרכזיים שלנו באירופה והגדלנו את כושר הייצור על ידי שיפור תהליכים ואופטימיזציה בין המפעלים. המשכנו לצמוח בהכנסות בשלושת מגזרי הפעילות של החברה ומגזר מוצרי ההיגיינה הנשית (טמפונים) הראה שיפור בתוצאותיו. בהסתכלות קדימה, קיבלנו החלטה להשקיע 5.7 מיליון אירו באירופה, בעיקר במפעל החברה בפולין, במטרה לחזק את הצמיחה ולהגדיל את כושר הייצור כדי להיענות לביקושים ולהזדמנויות העסקיות. אנו מצפים לתחילת הייצור במפעל שלנו בדימונה שיחזק את פעילותנו בתחום הבדים הלא ארוגים ללא פלסטיק בהתאם למגמה בשוק האירופאי".

איתן גרסטנפלד

13:57
ההכנסות של מקס סטוק עלו הרבעון אך הרווח ירד בשל עסקאות גידור
מקס סטוק הציגה עלייה בהכנסות הרבעון אך הרווח הנקי קטן. הקיטון ברווח הנקי נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה

מקס סטוק  מסכמת את הרבעון השני של השנה עם המשך צמיחה במכירות ותוצאות תפעוליות חזקות, לצד ירידה קלה ברווח הנקי. הישראלים, שגם השנה בצל המלחמה לא טסו לחו"ל, מצאו שוב נחמה בחנויות הדיסקאונט - גם במהלך 12 הימים של מלחמת איראן, בהם סניפי הרשת היו פתוחים.

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-6% לכ-336 מיליון שקל, בהשוואה לכ-317 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון ברווח הנקי נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה, בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר למועד הדוח.

בחברה מסבירים את הצמיחה בגידול של כ-4.2% במכירות בחנויות זהות ומפתיחת סניפים חדשים. הרשת מונה 64 סניפים, כשבחודשים האחרונים נפתח סניף חדש בביג גדרה וסניף נוסף ברחובות, לצד סגירת סניף בגוש עציון. הגידול במכר בחנויות זהות נרשם הודות לעלייה במספר המבקרים וכן במוצרים המיובאים באופן ישיר ע"י מקס סטוק, הודות לפתיחת המרלו"ג החדש בשומריה. הדירקטוריון הודיע על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-40 מיליון שקל שישולם בחודש ספטמבר השנה, אחרי דיבידנד בסך 70 מיליון שקל שחולק במרץ על שנת 2024.

מקס סטוק צפויה לפתוח חמישה סניפים נוספים - ארבעה מהם במחצית הראשונה של 2026 - אור עקיבא, באר שבע, גן יבנה ועד הלום, וחנות חדשה באופקים שצפויה להיפתח ב-2027.

בסוף השנה הקודמת הודיעה מקס סטוק על סגירת הפעילות בפורטוגל בעקבות תוצאות לא מספקות ומכניסת מתחרים חדשים לשוק, והחנות היחידה שנותרה תיסגר עד סוף השנה, כשבחברה כבר מצאו שוכר חלופי.

ברשת, שמתמודדת עם האתגר הגדול העכשווי של כל רשת קמעונאית, ציינו בשיחת הדוחות כי הם מודים לרגולטור שהבין את מצוקת כח האדם בתחום ואישר הבאת עובדים זרים לעבוד ברשת. כרגע קיימים כ-40 עובדים זרים, ובחברה מקווים שיקבלו אישור לעובדים נוספים.

בחברה ציינו בנוסף כי מחירי ההובלה הימית, שעלו משמעותית בתחילת המלחמה, התמתנו וכמעט חזרו לרמתם ערב המלחמה, אולם משך הגעת חלק מהמשלוחים מהמזרח - משם מיובאים רוב המוצרים הנמכרים בחנויות הרשת - התארך בכ-21-30 ימים. החברה מעריכה כי התארכות זמן המשלוח ותנודתיות עלויות ההובלה הימית אינן משפיעות באופן מהותי על התוצאות, בין היתר לאור העובדה שבעת התיכנון השוטף של הזמנת המלאים על ידי החברה, נלקח טווח ביטחון רחב בלוחות הזמנים.

"אנו מציגים ברבעון השני של 2025 צמיחה של כ-6% בהכנסות וגידול של כ-29% ברווח התפעולי, בהמשך לשנת 2024 שהייתה שנת שיא, ועל אף מבצע 'עם כלביא', שבמהלכו שמרנו על המשכיות עיסקית", אמר אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק. "כיבואנים התחזקות השקל מיטיבה איתנו ועם הלקוחות שלנו, אך ברבעון הנוכחי הרווח הנקי שהסתכם בכ - 28 מיליון שקל הושפע מהפסדים בגין עסקאות הגנה שנרשמו נוכח הירידה בשער הדולר. מתחילת השנה השקנו סניפים חדשים בגדרה וברחובות, ויש לנו חוזים חתומים לפתיחה של חמישה סניפים נוספים. נמשיך לפעול להרחבת הפריסה הגיאוגרפית של הרשת, פיתוח החברה והשבחתה לטובת לקוחותנו וכלל בעלי העניין".

רשת מקס סטוק, בניהולו של אורי מקס, הוקמה בשנת 2004 ועוסקת במסחר קמעונאי באמצעות הפעלת רשת חנויות דיסקאונט בישראל תחת השם " MAX - כאן קונים בכיף" ו"מיני מקס" למגוון רחב של מוצרים לבית במחירים אטרקטיביים ובפריסה ארצית. הרשת מפעילה כיום 64 סניפים ברחבי הארץ בבעלות (37 סניפים) ובזכיינות (27 סניפים).

שירה ספיר