הרווח הכולל של מגדל נשחק ברבעון השני ב-37% ל-571 מיליון שקל

מגדל רשמה ברבעון השני של 2025 רווח כולל של 571 מיליון שקל, שחיקה של 37% ביחס לרבעון השני אשתקד שהסתכם ב-907 מיליון שקל, וירידה של 5.5% למול הרבעון המקביל אם מנטרלים רווחים חד פעמיים אז. מנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי מסר כי הרבעון היה חיובי הודות לצמיחה בפעילות הליבה של החברה בכל קווי העסקים שלה וכן מרווחי ההשקעות שלה. כמו כן, הציגה מגדל תשואה על ההון של 27%, נתון גבוה אם משווים אותו לנהוג במערכת הבנקאית.

● בבורסה השיקו מדדים חדשים. בדקנו אם משתלם לעקוב אחריהם

● 2 מיליארד ד' זה כסף קטן: האינטרס מאחורי ההשקעה היפנית באינטל

במגדל ציינו עוד כי "התשואות הגבוהות בשוק ההון תרמו לשיפור משמעותי בתוצאות תיק הנוסטרו שהוביל לשיפור ברווח הפיננסי העודף. לצד זה, היישום המוצלח של התוכנית האסטרטגית שהשקנו לפני כשנה וחצי, ממשיך לתת פירות שבאו לידי ביטוי ברבעון זה בין היתר בהמשך הצמיחה בכל קווי העסקים, קיטון בתביעות, שימור הלקוחות במגוון קווי העסקים, ניוד חיובי בגמל ובפנסיה והתאמת תמהיל תיק הנוסטרו".

הרחבה מיד