ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הרווח הכולל של מגדל נשחק ברבעון השני ב-37% ל-571 מיליון שקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דוחות כספיים

הרווח הכולל של מגדל נשחק ברבעון השני ב-37% ל-571 מיליון שקל

מדובר בירידה של 5.5% למול הרבעון המקביל אם מנטרלים רווחים חד פעמיים • מנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי מסר כי הרבעון היה חיובי הודות לצמיחה בפעילות הליבה של החברה בכל קווי העסקים שלה וכן מרווחי ההשקעות שלה

חזי שטרנליכט 08:20
רונן אגסי, מנכ''ל מגדל ביטוח / צילום: ניקולה וסטהפל
רונן אגסי, מנכ''ל מגדל ביטוח / צילום: ניקולה וסטהפל

מגדל רשמה ברבעון השני של 2025 רווח כולל של 571 מיליון שקל, שחיקה של 37% ביחס לרבעון השני אשתקד שהסתכם ב-907 מיליון שקל, וירידה של 5.5% למול הרבעון המקביל אם מנטרלים רווחים חד פעמיים אז. מנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי מסר כי הרבעון היה חיובי הודות לצמיחה בפעילות הליבה של החברה בכל קווי העסקים שלה וכן מרווחי ההשקעות שלה. כמו כן, הציגה מגדל תשואה על ההון של 27%, נתון גבוה אם משווים אותו לנהוג במערכת הבנקאית.

בבורסה השיקו מדדים חדשים. בדקנו אם משתלם לעקוב אחריהם
2 מיליארד ד' זה כסף קטן: האינטרס מאחורי ההשקעה היפנית באינטל

במגדל ציינו עוד כי "התשואות הגבוהות בשוק ההון תרמו לשיפור משמעותי בתוצאות תיק הנוסטרו שהוביל לשיפור ברווח הפיננסי העודף. לצד זה, היישום המוצלח של התוכנית האסטרטגית שהשקנו לפני כשנה וחצי, ממשיך לתת פירות שבאו לידי ביטוי ברבעון זה בין היתר בהמשך הצמיחה בכל קווי העסקים, קיטון בתביעות, שימור הלקוחות במגוון קווי העסקים, ניוד חיובי בגמל ובפנסיה והתאמת תמהיל תיק הנוסטרו".

הרחבה מיד