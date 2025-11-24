חברת אפליקציות האבטחה מק'אפי, שבעבר החזיקה מרכז פיתוח בישראל, נרכשה בידי אינטל ונקנתה בסופו של דבר על ידי משקיעים פרטיים - רוכשת את אפליקציית הפרטיות של הסטארט-אפ הישראלי מיין (MineOS) שהקימו היזמים גל רינגל, גל גולן וקובי ניסן. מדובר ברכישת נכס ללא עובדים - כל עובדי מיין ימשיכו לעבוד בחברה. מק'אפי, למעשה, תרכוש פעילות שמיין היתה מעוניינת לפצל על מנת לשמור על מיקוד בעסקים (B2B).

החברות סירבו להתייחס למספרים, אך לפי ההערכה מדובר בעסקה שנאמדת בכמה עשרות בודדות של מיליוני דולרים. מיין היא חברה קטנה יחסית, שמעסיקה 50 עובדים בתל אביב ובבוסטון וגייסה עד היום כ-42 מיליון דולר ממשקיעים כמו באטרי, סבן ונצ'רס של חיים סבן, פייפאל וקרן ה- AI של גוגל. את הסיבוב האחרון בהיקף של 30 מיליון דולר שנסגר לקראת סוף 2023 הוביל סקוט טובין מקרן באטרי, מותיקי ההון סיכון בארה"ב, שגם מוביל את הסניף הישראלי של הקרן.

האפליקצייה למשתמש הפרטי שהוציאה מיין לחנויות המובייל, SayMine, תיסגר עד סוף השנה, כאשר הטכנולוגיה שלה תוטמע בתוכנות ובאפליקציות של מק'אפי. בעבר החזיקה מק'אפי פעילות בישראל באמצעות רכישת סטארט-אפים קטנים, עד שנקנתה בעצמה על ידי אינטל ב- 7.7 מיליארד דולר. ב- 2021 נרכשה שוב, הפעם ב- 14 מיליארד דולר על ידי קבוצת משקיעים פרטיים שכוללת את אדוונט פרמירה, וקרנות מקנדה ומאיחוד האמירויות, וסגרה את מרכז הפיתוח שלה בישראל. גם כעת - לאחר הרכישה - הוא לא צפוי לחזור: מק'אפי, כאמור, תטמיע את הטכנולוגיה הישראלית במוצריה.

"הפלטפורמה האוטונומית הראשונה בעולם לניהול פרטיות, סיכונים וציות לרגולציות AI"

האפליקציה שפיתחה מיין הושקה בסמוך למגיפת הקורונה, בתחילת 2020, מתוך מטרה לסייע למשתמשים להבין היכן מאוחסן המידע האישי שלהם, אילו חברות מחזיקות בו וכיצד ניתן לדרוש את מחיקתו באופן ידידותי למשתמש. כעת מעוניינת מיין להתמקד אך ורק במוצרים לשוק הארגוני, בו היא כבר פעילה ומשרתת לקוחות כמו פורד, וויז הישראלית, מירו, שארק-נינג'ה, הלו-פרש, ורשת בתי הכלבו סלפרידג'ס.

במיין מכנים זאת כ"פלטפורמה האוטונומית הראשונה בעולם לניהול פרטיות, סיכונים וציות לרגולציות בינה מלאכותית", שהושקה ב-2021 ומבוססת לדברי החברה על "רשת של סוכני בינה מלאכותית אוטונומיים, שמבצעים תהליכים כמו מיפוי נתונים רציף, אוטומציה של בקשות נושאי מידע, ניהול סיכוני ספקים ופיקוח על AI".

הפלטפורמה מאפשרת לארגונים לעבוד מהר יותר, לעמוד בדרישות רגולציה משתנות בתחומי הפרטיות וה-AI ובכך לצמצם סיכונים מבלי להעמיס תהליכים ידניים על צוותי פרטיות, IT וציות (compliance).