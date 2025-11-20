בעסקת ענק בענף חוות השרתים רוכשת קרן ההשקעות האמריקאית BGA נתח של 20% מחברת ענן של היזמים מאור מלול, נסים גאון ועומר אדם. לפי ההערכות, העסקה מגלמת לחברה, שנוסדה רק לפני ארבע שנים, שווי של מיליארד שקל. העסקה הובלה ונסגרה על ידי אדם עצמו, לאחר שחוות השרתים כבר החלה בחפירות מגרש בן 30 דונם לבניית חוות השרתים בפארק צרעה.

המשקיעה החדשה בחברה, באטרי גלובל אדבייזורס (Battery Global Advisors), היא קרן השקעות מבוסטון שמנהלת 4 מיליארד דולר, ומאפשרת לקרנות אחרות או משרדי עושר משפחתיים חשיפה להשקעות ארוכות טווח בתחומי התשתיות והנדל"ן הטכנולוגי. ככל שנודע, זו ההשקעה השנייה של BGA בישראל, כחלק ממגמת התרחבות ההשקעה בזירת חוות השרתים המקומית. BGA פועלת מבוסטון וממשרדים ברעננה.

ההשקעה מעניקה לענן, כאמור, שווי של מיליארד שקל, ותאפשר לה לרכוש קרקעות נוספות, ולהאיץ פרויקטים - למשל פרויקט הדאטה סנטר בפארק צרעה (32 מגוואט) ופרויקט הדאטה סנטר בעפולה (64 מגוואט) - וכן להתרחב לפרויקטים נוספים. ככל שנודע, ענן מצויה בתהליך רכישת אתרים נוספים בהיקף של שלוש מאות מגה, מה שמציב אותה כאחת מחברות חוות השרתים הפעילות בשוק הענן וה-AI בישראל, ובעלת כיסים עמוקים לצד שינפלד הנדסה של יוסי שינפלד ומגה אור די סי של צחי נחמיאס.

לפני כשנה חתמה קבוצת ענן על הסכם הלוואה של 420 מיליון שקל מבנק מזרחי לטובת הקמת חוות השרתים בצרעה, ללא ערבות אישית ועוד בטרם קיבלו התחייבות מלקוח. שלושת השותפים הקצו אז עוד 200 מיליון שקל מהון עצמי לטובת הפרויקט, שעלות הבנייה הכוללת שלו מסתכמת בלמעלה ממיליארד שקל.

שלושה שחקנים מאחורי קבוצת ענן

מאחורי קבוצת ענן עומדים שלושה שחקנים: חברת PAI בבעלות עומר אדם ומשפחתו; שותפיו לעסקים האחים מאור ושניר מלול, בעלי חברת הנדל"ן אירופה-ישראל; וקבוצת ליאן השוויצרית של נסים שריאל-גאון. מאור מלול ועומר אדם, שותפים וחברים קרובים, מביאים עמם ניסיון נרחב מעולם הנדל"ן והם בעליה של קבוצת אירופה ישראל וחברת PAI המחזיקה ביחד עם שותפים נוספים בנכסים מסחריים בתי מלון ונכסים מניבים בהיקף של למעלה ממיליארד וחצי שקלים.

ניסים גאון הוא מבעלי החברה השוויצרית פולאר הפועלת באירופה ומפעילה מתקני דאטה סנטר בהיקף של יותר ממאה וחמישים מגה וואט. החברה החלה מכריית ביטקוין במדינות סקנדינביה ולאחר מכן התרחבה ליזמות בתחום חוות השרתים. פולאר גייסה יותר מחצי מיליארד דולר לפרויקטים בנורבגיה.

מענן לא נמסרה תגובה לידיעה.