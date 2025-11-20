ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לפני פחות משנה הסטראט־אפ הישראלי הזה נמכר. עכשיו הוא עומד להיסגר

כשנה לאחר שפלקסרה רכשה מ־NetApp את חברת הענן הישראלית ספוט, שנמכרה במקור ב־450 מיליון דולר, החברה האמריקאית מחליטה לסגור את פעילות הסטארט־אפ בארץ • העובדים המקומיים פוטרו, והפיצויים הוענקו לפי ותק

מיטל וייזברג 20:52
עמירם שחר, מייסד ספוט ומנכ''ל אפווינד / צילום: Upwind
עמירם שחר, מייסד ספוט ומנכ''ל אפווינד / צילום: Upwind

חברת פלקסרה (Flexera) סוגרת את פעילותה של חברת הענן הישראלית ספוט בישראל, שנה לאחר שחלק מפעילות נטאפ (NetApp) הועברה לידיה וכללה גם את ספוט. בכך מסתיים כמעט עשור של פעילות עבור אחת מהחברות הבולטות בתחום אופטימיזציית משאבי הענן. לפי מקור, העובדים המקומיים פוטרו, והפיצויים הוענקו לפי ותק. לפלקסרה יש כ־140 עובדים בישראל, 100 מהם הצטרפו מספוט - כך לפי לינקדאין.

משפט אחד של ג'נסן הואנג הפך לחלוטין את הסנטימנט ברחבי העולם. מה עומד מאחוריו?
שורה של חברות ישראליות נמכרו בהפסד: עכשיו גם החברה הזו מהרצליה

מהבטחה טכנולוגית לאקזיט גדול - ועד לסגירה

ספוט (לשעבר Spotinst) הוקמה ב־2015 על־ידי עמירם שחר, לירן פולק ואהרון טוויזר, בוגרי יחידת ממר"ם, ופיתחה טכנולוגיה שאפשרה לחברות לחסוך משמעותית בעלויות מחשוב הענן שלהן. המערכת זיהתה "עודפי" קיבולת בעננים של אמזון, גוגל ומיקרוסופט, והעבירה ביניהם עומסים בזמן אמת - מהלך שהביא לחיסכון של עשרות אחוזים מעלויות מחשוב הענן עבור הלקוחות.

הפתרון החדשני הפך את ספוט לאחת החברות המובילות בזמנו בתחום אופטימציית הענן. היא גייסה 53 מיליון דולר ממשקיעים כמו אינטל קפיטל ווורטקס, וב־2020 נמכרה לנטאפ בעסקה של כ־450 מיליון דולר, מה שהווה את אחד האקזיטים הבולטים של אותה שנה. לאחר הרכישה, פולק ושחר הקימו את חברת הסייבר אפווינד - שבשנה החולפת פורסם כי מתנהל משא-ומתן לרכשיתה לפי שווי של כמיליארד דולר.

ובחזרה לספוט - ארבע וחצי שנים לאחר שרכשה אותה, נטאפ מכרה את פעילות הענן שלה, כולל ספוט, לפלקסרה, זאת תמורת כ־100 מיליון דולר בלבד. כעת, כעבור כמעט שנה, וכחלק מאיחוד הפעילות העולמית, פלקסרה כאמור סוגרת את משרדיה בישראל.

מהחברה טרם נמסרה תגובה.