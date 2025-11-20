תוצאות הרבעון השלישי של אנבידיה הגיעו בדיוק כשהאווירה בסקטור ה-AI החלה להיסדק. בשבועות האחרונים נשמעו יותר ויותר קולות שטענו כי המהפכה מתקררת, כי ההשקעות מנופחות, וכי אולי מדובר בתחילתה של התפוצצות בועה. ואז אתמול (ד') הגיע הדוח של אנבידיה והפך את כל זה בין-רגע. החברה דיווחה על הכנסות של 57 מיליארד דולר, הרבה מעל התחזיות, והציגה תחזית שיא לרבעון הבא עם צפי של 65 מיליארד דולר.

מניית אנבידיה זינקה אמש בכ-3% במסחר המאוחר, ובפתיחת המסחר המוקדם הבוקר (ה') כבר נרשם זינוק של 5.5%.

ההשפעה הורגשה בוול סטריט כולה: הדוח של אנבידיה הוביל לעליות רחבות והחזיר כאמור לשוק את הביטחון שהתחיל ללכת לאיבוד. ההדים התפשטו גם מעבר לים, כשהבורסות באסיה ובאירופה נפתחו בעליות חדות בהובלת יצרניות השבבים.

בשיחת הוועידה הסביר מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מדוע לדעתו התגובה הזו לא מפתיעה: "יש הרבה דיבורים על בועת AI. מהזווית שלנו, אנחנו רואים משהו אחר לחלוטין".

לדברי הואנג, הביקוש שנראה כעת אינו תופעה רגעית אלא תוצאה של שינוי עמוק באופן שבו העולם בונה ומפעיל מערכות חישוב. מול המשקיעים, הואנג אף הרחיב מה עומד לדעתו מאחורי אותו שינוי. הוא תיאר שלושה כיווני מעבר שמעצבים כיום את עולם ה-AI: מעבר ממחשבים מסורתיים למחשוב מואץ; העלייה המהירה של מודלים גנרטיביים; והדור הבא של מערכות AI שפועלות באופן עצמאי ואף מפעילות רובוטים ומכונות.

לדבריו, "בוחרים באנבידיה משום שהארכיטקטורה הייחודית שלנו מאפשרת את כל שלושת המעברים האלה בכל תעשייה".

מנועי הרבעון: דאטה סנטר בשיא, דור שבבים חדש ותיאבון שלא יודע שובע בתעשייה

מאחורי תוצאות השיא של אנבידיה עומדת תופעה ברורה: ההאצה הגדולה ביותר עד היום בבניית תשתיות ה-AI בעולם. תחום מרכזי הנתונים, שהפך למנוע הצמיחה העיקרי של החברה, צמח ברבעון ל-51.2 מיליארד דולר, כלומר עלייה שנתית של 66%. זהו מספר שלא רק משקף הצלחה עסקית, אלא מעיד עד כמה התעשייה צמאה למחשוב שמפעיל את המודלים הגדולים של הבינה המלאכותית.

רוב ההכנסות הגיעו ממערכות שמיועדות לאימון מודלים כאלה, תהליך שמצריך כמויות עצומות של כוח חישוב. זהו בדיוק תחום שבו מאיצי ה-AI של אנבידיה הפכו לסטנדרט: חברות צריכות אלפי יחידות שעובדות יחד, ורק מעט מאוד שחקנים מסוגלים לספק תשתית בקנה-מידה כזה.

לצד זאת, מערכות הרשת והקישוריות של אנבידיה משלימות את הפאזל. הן מאפשרות לחבר בין המאיצים השונים כך שיוכלו לפעול כ"מחשב-על" יחיד, יכולת הכרחית לאימון מודלים גדולים.

הדור החדש של שבבי Blackwell הפך במהירות למנוע המכירות המרכזי, והחליף את הדור הקודם מהר בהרבה מהתחזיות. לפי נתוני אנבידיה, יותר משני שלישים מההכנסות ממשפחת השבבים הגיעו מהמוצרים החדשים - כלומר אינדיקציה לאימוץ מואץ מצד ענקיות הענן ויצרניות מודלי ה-AI.

לצד הדאטה סנטר, גם תחומים מסורתיים יותר כמו גיימינג, ויזואליזציה מקצועית ורובוטיקה המשיכו לצמוח בקצב דו-ספרתי. אבל ברבעון הזה הם היו כאמור התוספת, ולא הסיפור המרכזי.

התמונה הרחבה ברורה: הביקוש למחשוב AI הוא שמוביל את אנבידיה לשיאים חדשים רבעון אחר רבעון. המחסור בשבבים מתקדמים עדיין רחוק מפתרון, ואנליסטים מעריכים כי הוא יימשך עד 2027, והפער בין ביקוש להיצע ממשיך לדחוף את המכירות, את המחירים ואת התחזיות כלפי מעלה.

עוד חשוב לציין כי מעבר לזינוק במכירות, אנבידיה הציגה גם רווחיות גולמית חריגה בהיקפה, שחצתה את רף ה-70% והגיעה ל-73.4% ברבעון. זהו נתון שממחיש עד כמה השוק מוכן לשלם פרמיה על מאיצי ה-AI שלה, וממקם את אנבידיה גבוה מעל כל המתחרות בסקטור.

אסטרטגיית הענן: התגובה של אנבידיה לביקוש עצום שלא ניתן לשרת רק באמצעות חומרה

הביקוש חסר התקדים למחשוב AI דוחף את אנבידיה לחשוב מחדש על מודל הפעילות שלה. במשך שנים פעלה החברה בעיקר כספקית שבבים וחומרה, אך ברבעון האחרון הוצג שינוי כיוון משמעותי: אנבידיה החלה לשכור בעצמה תשתיות ענן בהיקף עצום, 26 מיליארד דולר לאורך שש השנים הקרובות - סכום כפול ממה שדיווחה רק לפני שלושה חודשים.

מאחורי ההחלטה עומדת מציאות פשוטה: גם אנבידיה עצמה מתקשה להשיג מספיק שבבים שהיא מייצרת. המחסור כה עמוק, עד שהחברה נאלצת לשכור בחזרה מאות אלפי יחידות GPU שכבר מכרה לעננים הגדולים - אמזון, גוגל, אורקל ונוספות. מבחינתה, זהו צעד חיוני שמבטיח לה זמינות של משאבי מחשוב בתקופה שבה כל העולם נלחם על אותם מאיצי AI.

אבל המשמעות רחבה הרבה יותר מזמינות חומרה. המעבר להשכרת תשתית ענן מסמן שינוי מודל עסקי: במקום להסתפק במכירת שבבים, אנבידיה מתחילה להציע גם גישה למחשוב עצמו, "זמן חישוב", באמצעות שירותי ענן ייעודיים. זהו שירות שמאפשר לחברות להריץ מודלים גדולים מבלי להקים תשתית עצמאית, ומציב את אנבידיה לא רק כמייצרת השבבים, אלא גם כמתווכת החישוב שעליה נשען הדור הבא של ה-AI.

שירותים כמו DGX Cloud Lepton ממחישים היטב את המהלך: הם מאפשרים ללקוחות לצרוך יכולות AI לפי דרישה, בדומה לחשמל או מים, מבלי להחזיק ציוד יקר או להתמודד עם מחסור עולמי. בכך אנבידיה לא רק מגיבה לביקוש, היא מעצבת מחדש את הדרך שבה חברות ניגשות למשאבי מחשוב.

המהלך הזה משדר גם מסר ברור לגבי מצב השוק: הביקוש כה גדול, וההיצע כה מוגבל, עד שאפילו יצרנית השבבים החזקה בעולם פועלת כאילו היא עוד אחת מהלקוחות בתור. זהו המחיר של להיות במרכז מהפכה טכנולוגית, וזה גם מקור העוצמה החדש של אנבידיה.

שותפויות הענק שממקמות את אנבידיה בלב האקוסיסטם העולמי

הצמיחה החריגה של אנבידיה אינה תוצאה של מכירות בלבד, היא תוצר של רשת שותפויות ועסקאות שמעמיקות את האחיזה שלה בכל שכבות תעשיית הבינה המלאכותית. בחודשים האחרונים החברה הרחיבה את נוכחותה כמעט בכל מוקד פעילות גדול של AI, ולעתים אף במקומות שנחשבו מחוץ להישג ידה.

אחת הדוגמאות הבולטות היא OpenAI. אנבידיה נמצאת כיום בלב חוות השרתים שמריצות את המודלים של החברה, כחלק מהסכמי תשתית רחבים שבהם היקפי ההשקעה והציוד נאמדים בעשרות מיליארדי דולרים. מבחינת מפתחת ChatGPT, שבבי אנבידיה הם לא רק בחירה טכנולוגית, הם תנאי הכרחי להתקדמות.

גם אנתרופיק, המתחרה הבולטת הנתמכת על-ידי גוגל ואמזון, עשתה צעד משמעותי כשאישרה כי תשתמש לראשונה בשבבי אנבידיה, במסגרת עסקה של 10 מיליארד דולר.

מעבר לכך, אנבידיה משתלבת ביוזמות בינלאומיות שמרחיבות את נוכחותה הגאוגרפית. אחת מהן היא הפרויקט המשותף של xAI של אילון מאסק וקרן ההשקעות הסעודית Humain - מרכז נתונים ענק בהספק של 500 מגה-ואט, כולו מבוסס על מאיצי אנבידיה. מדובר בפרויקט שעשוי להפוך לאחת ממערכות המחשוב הגדולות בעולם, והוא מציב את החברה כגורם דומיננטי גם ביוזמות בעלות אופי מדינתי.

במקביל, משרד המסחר האמריקאי אישר לאחרונה ל-Humain ול-G42 האמירתית לרכוש עד 35 אלף שבבים מהדור החדש, עסקה שהגיעה למרות הסתייגויות ביטחוניות מצד חלק מהגורמים בוושינגטון. האישור הזה ממחיש את מעמדה הייחודי של אנבידיה: גם כשהשוק רגיש במיוחד, קשה למנוע ממדינות גישה לטכנולוגיה שנחשבת לבסיסית כל-כך עבור הכלכלה הדיגיטלית של העשור הקרוב.

כל העסקאות האלה מצביעות על תהליך אחד: אנבידיה אינה עוד ספקית שבבים, אלא תשתית-על שסביבה נבנית תעשייה שלמה. בכל מקום שבו נדרש כוח מחשוב - ממעבדות מחקר, דרך עננים מסחריים ועד פרויקטי AI ריבוניים - אנבידיה נוכחת. במקרים רבים אין באמת חלופה. הואנג עצמו חשף בשיחת המשקיעים כי היקף ההזמנות לשנים 2025 ו-2026 עומד כבר על כ-500 מיליארד דולר, נתון שלהערכתו "עוד ימשיך לגדול".

חשוב לציין כי לצד כל אלה - הסיכון הנגדי עדיין ברור: ההכנסות מהשוק הסיני כמעט ונעלמו. המכירות של שבבים המותאמים לשוק הסיני, כמו H20, היו זניחות, ונראה כי אנבידיה מאבדת דריסת רגל בשוק עצום על רקע אותן מגבלות יצוא והתחזקות פתרונות מקומיים כמו למשל של וואהווי - מה שעלול להיות מתורגם לנזק מוחשי יותר בטווח הרחוק.

"מה עוד אפשר היה לבקש?"

נקודת המפנה בסנטימנט הגיעה בשיחת הוועידה עם אנליסטים, הרגע שבו, מבחינת וול סטריט, אנבידיה לא רק הציגה מספרים, אלא גם החזירה לשוק את הביטחון שאבד לו. סטייסי רסגון, אנליסט בכיר מברנשטיין ואחת הדמויות המשפיעות בתחום השבבים, ניסח זאת בפשטות: "קשה לחשוב מה עוד אפשר היה לבקש".

מורגן סטנלי, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן פרסמו סקירות חיוביות במיוחד, ובחלק מהמקרים אף העלו את מחיר היעד למניה.

דן אייבס מוודבוש, אחד הקולות הבולטים בשוק הטכנולוגיה, היה חד עוד יותר. לדבריו, "זהו ביטול מוחלט של החששות מבועת AI. מדובר בדוח ענק ובקצב צמיחה שיצית מחדש את המסחר הטכנולוגי השורי עד סוף השנה". במילים אחרות, מבחינת אייבס, אנבידיה לא רק נתנה תשובה, היא סגרה את הוויכוח.

מייקל בראון, אסטרטג בכיר בפפרסטון, התמקד בעוצמת המספרים עצמם: "זה היה Beat and Raise קלאסי. אנבידיה לא רק הכתה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה, אלא גם הציגה רווחיות גולמית הרבה מעל 70%. נגמרו לי הסופרלטיבים כדי לתאר את הנתונים".

לצד הקולות האמריקאים, גם בישראל התקבל הדוח בקונצנזוס חיובי. עוזי לוי, אחראי מחקר שוקי מניות חו"ל במזרחי טפחות, אמר כי "המשקיעים קיבלו בדיוק את מה שקיוו לו. אנבידיה שוב מכה את התחזיות, ושוב מוכיחה שהביקוש למאיצי AI רחוק ממיצוי". לדבריו, הדור החדש Blackwell מוכיח את עצמו בשטח הרבה מהר מהצפוי, והביקוש ש"עולה בהרבה על ההיצע" הוא מסר חזק בפני עצמו.

כריס זקארלי, מנהל השקעות ראשי ב-Northlight Asset Management, הרחיב את הפרספקטיבה עוד יותר: "אנבידיה היא נקודת האפס של כל בניית תשתית הבינה המלאכותית. הפסיכולוגיה של השוק הייתה שלילית החודש בגלל דיבורים על בועה, והדוח הזה הוא בדיקת המציאות הנדרשת: מדובר בדרישה מבנית, לא ספקולציה".

ולבסוף, בן בארינג’ר מ-Quilter Cheviot סיכם את האווירה בשוק כשהעניק להנהלת החברה קרדיט חסר תקדים: "אנבידיה עשתה עבודה כמעט מושלמת בלענות על כל הפחדים שהיו בשוק. הם עברו סעיף אחר סעיף וניפצו כמעט כל חשש".

התגובה בשוק הייתה מהירה: מניות של AMD , ברודקום וחברות תשתית חשמל עלו במסחר המאוחר, ואילו באסיה כאמור זינקו מניות סמסונג ופוקסקון.

מבחינת אנליסטים רבים, זה לא עוד "דוח טוב", אלא דוח ששינה שוב את סיפור ה-AI: מהיסוסים וחשש מבועה - בחזרה לאמון בביקוש אמיתי, עמוק ומתמשך.