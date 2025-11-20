ענקית השבבים אנבידיה עשתה זאת שוב. היא הציגה דוח עם מספרים פנומנליים וסיפקה לשווקים ברחבי העולם זריקת מרץ משמעותית.

הבורסות בטוקיו ובדרום קוריאה עולות בחדות. מדדי הניקיי היפני והקוספי הדרום קוריאני מטפסים בקרוב ל-3% אחרי מספר ימים של עצבנות ותנודתיות חדה. כמו כן, גם הבורסות באוסטרליה ובטיוואן מציגות עליות עליות של 1% ו-3% בהתאמה.

גם החוזים על וול סטריט מצביעים על מגמה חיובית במיוחד שצפויה בפתיחת המסחר, עם עליות של קרוב ל-2% בנאסד״ק. עוד לפני פרסום הדוח אמש שברה וול סטריט רצף של ארבעה ימי ירידות רצופים עם עליות של עד 0.6% במדדים המובילים.

גם בשוק הקריפטו נרשמת התאוששות מסוימת לאחר ימים של ירידת חדות. שער הביטקוין שעמד אמש על 88 אלף דולר למטבע עלה ל-92 אלף.

מבין בורסות אסיה, הונג קונג נותרת בשלב זה מחוץ לגל העליות. זאת על רקע צניחה של יותר מ-8% במניות יצרנית הסוללות הגדולה בעולם, CATL, שהונפקה במאי השנה. מדד ההנג סנג עולה ב-0.14% בלבד.

שאר הבורסות באסיה כאמור רשמו עליות חדות בהובלת ראלי במניות השבבים. הדוחות של אנבידיה, לצד תחזית חיובית לעתיד, הרחיקו את דאגות המשקיעים מ״בועה״ וסיפקו אמון בגל ההשקעות האדיר בתחום ה-AI. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר כי הביקוש לשבבי הדור הנוכחי שלה, Blackwell, הוא "ברמות חסרות תקדים". מניית אנבידיה עצמה זינקה ביותר מ-5% במסחר המאוחר.

לפני פרסום הדוחות ירדה המניה בכ-8% מתחילת נובמבר, לאחר זינוק של יותר מ-1,200% בשלוש השנים האחרונות שהוביל אותה להיות החברה הגדולה ביותר בוול סטריט.

הדוח ששינה את המגמה

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, דחה את החששות מפני "בועת בינה מלאכותית", לאחר שהחברה הפתיעה את וול סטריט עם צמיחה מואצת - הראשונה מזה כמה רבעונים של האטה במכירות.

תוצאותיה המרשימות של יצרנית השבבים ברבעון השלישי והתחזית החזקה לרבעון הרביעי הרגיעו, לפחות זמנית, את המשקיעים.

"נשמעו הרבה דיבורים על בועת בינה מלאכותית. מהזווית שלנו, אנחנו רואים משהו אחר לגמרי", אמר הואנג בשיחת המשקיעים, כשהדגיש את הביקוש הגבוה לשבבי החברה מצד ענקיות הענן.

"אנחנו נמצאים בכל ענן. המפתחים אוהבים אותנו כי אנחנו פשוט בכל מקום - בענן, במתקנים חיצוניים, ברובוטיקה, במכשירי קצה, במחשבים אישיים - אתם רק תבחרו. ארכיטקטורה אחת. הכל פשוט עובד. זה מדהים״.

הוא חזר על הערכתו מחודש שעבר שלפיה לחברה יש הזמנות בהיקף חצי טריליון דולר לשבבים מתקדמים עד 2026.

הביצועים המרשימים דחפו גם את מניותיהן של המתחרות AMD ושל ענקיות הטכנולוגיה גוגל ומיקרוסופט לעליות במסחר המאוחר.