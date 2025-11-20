ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם עליות חדות באסיה ובחוזים על וול סטריט לאחר דוחות אנבידיה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אנבידיה | סיקור שוטף

עליות חדות באסיה ובחוזים על וול סטריט לאחר דוחות אנבידיה: ״בועה? מהזווית שלנו זה נראה אחרת לגמרי״

החברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק הציגה אמש דוחות חזקים במיוחד עם תחזית אופטימית לעתיד • המנכ״ל ג׳נסן הואנג התייחס גם לחששות מבועת AI וטען כי הביקוש למוצרי החברה גבוה מאוד • כעת נרשמות עליות חדות בטוקיו ובסיאול וגם החוזים על וול סטריט ירוקים

שירות גלובס 07:26
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung

ענקית השבבים אנבידיה עשתה זאת שוב. היא הציגה דוח עם מספרים פנומנליים וסיפקה לשווקים ברחבי העולם זריקת מרץ משמעותית.

הבורסות בטוקיו ובדרום קוריאה עולות בחדות. מדדי הניקיי היפני והקוספי הדרום קוריאני מטפסים בקרוב ל-3% אחרי מספר ימים של עצבנות ותנודתיות חדה. כמו כן, גם הבורסות באוסטרליה ובטיוואן מציגות עליות עליות של 1% ו-3% בהתאמה.

גם החוזים על וול סטריט מצביעים על מגמה חיובית במיוחד שצפויה בפתיחת המסחר, עם עליות של קרוב ל-2% בנאסד״ק. עוד לפני פרסום הדוח אמש שברה וול סטריט רצף של ארבעה ימי ירידות רצופים עם עליות של עד 0.6% במדדים המובילים.

גם בשוק הקריפטו נרשמת התאוששות מסוימת לאחר ימים של ירידת חדות. שער הביטקוין שעמד אמש על 88 אלף דולר למטבע עלה ל-92 אלף.

מבין בורסות אסיה, הונג קונג נותרת בשלב זה מחוץ לגל העליות. זאת על רקע צניחה של יותר מ-8% במניות יצרנית הסוללות הגדולה בעולם, CATL, שהונפקה במאי השנה. מדד ההנג סנג עולה ב-0.14% בלבד.

שאר הבורסות באסיה כאמור רשמו עליות חדות בהובלת ראלי במניות השבבים. הדוחות של אנבידיה, לצד תחזית חיובית לעתיד, הרחיקו את דאגות המשקיעים מ״בועה״ וסיפקו אמון בגל ההשקעות האדיר בתחום ה-AI. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר כי הביקוש לשבבי הדור הנוכחי שלה, Blackwell, הוא "ברמות חסרות תקדים". מניית אנבידיה עצמה זינקה ביותר מ-5% במסחר המאוחר.

לפני פרסום הדוחות ירדה המניה בכ-8% מתחילת נובמבר, לאחר זינוק של יותר מ-1,200% בשלוש השנים האחרונות שהוביל אותה להיות החברה הגדולה ביותר בוול סטריט.

הדוח ששינה את המגמה

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, דחה את החששות מפני "בועת בינה מלאכותית", לאחר שהחברה הפתיעה את וול סטריט עם צמיחה מואצת - הראשונה מזה כמה רבעונים של האטה במכירות.

תוצאותיה המרשימות של יצרנית השבבים ברבעון השלישי והתחזית החזקה לרבעון הרביעי הרגיעו, לפחות זמנית, את המשקיעים.

"נשמעו הרבה דיבורים על בועת בינה מלאכותית. מהזווית שלנו, אנחנו רואים משהו אחר לגמרי", אמר הואנג בשיחת המשקיעים, כשהדגיש את הביקוש הגבוה לשבבי החברה מצד ענקיות הענן.

"אנחנו נמצאים בכל ענן. המפתחים אוהבים אותנו כי אנחנו פשוט בכל מקום - בענן, במתקנים חיצוניים, ברובוטיקה, במכשירי קצה, במחשבים אישיים - אתם רק תבחרו. ארכיטקטורה אחת. הכל פשוט עובד. זה מדהים״.

הוא חזר על הערכתו מחודש שעבר שלפיה לחברה יש הזמנות בהיקף חצי טריליון דולר לשבבים מתקדמים עד 2026.

הביצועים המרשימים דחפו גם את מניותיהן של המתחרות AMD ושל ענקיות הטכנולוגיה גוגל ומיקרוסופט לעליות במסחר המאוחר.