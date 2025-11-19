ענקית השבבים אנבידיה , החברה בעלת השווי הגבוה בעולם ומי שנחשבת למובילת מהפכת הבינה המלאכותית, מפרסמת הערב את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2026, רגע שמרכז את תשומת הלב של וול סטריט כולה.

החברה מדווחת על הכנסות שיא בגובה של 57.01 מיליארד דולר, לעומת תחזיות הקונצנזוס שעמדו על כ־54.6-54.8 מיליארד דולר (כאשר חלק מהאנליסטים אף ציפו לסכום הקרוב ל־56 מיליארד דולר). מדובר בגידול של 62% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה הגיע ל-1.3 דולר, בהשוואה לצפי קונצנזוס של כ־1.23-1.26 דולר למניה.

גם התחזית לרבעון הבא הפתיעה כלפי מעלה: אנבידיה צופה הכנסות של כ־65 מיליארד דולר, לעומת תחזיות שוק שאמדו את הרבעון בכ־59-62 מיליארד דולר. זהו אות נוסף לכך שהביקוש ל-AI ממשיך להאיץ, ולא מראה סימני האטה. ולצד כל זאת, גוברת הדאגה מפני תרחיש שבו שוק ה-AI עומד בפני תקרת קיבולת זמנית: יותר ויותר אנליסטים טוענים כי חלק מההשקעות בענן מגיעות לא מתוך צורך מיידי, אלא מחשש מהותי לפיגור טכנולוגי. בתנאים כאלה, כל האטה עתידית, אפילו שולית - עלולה להתגלם במחיר המניה במהירות רבה מהצפוי, במיוחד לנוכח הסנטימנט הרגיש סביב המשך הביקוש למערכות Blackwell ולדור השבבים Rubin.

הדוחות מגיעים כשהמניה עצמה נמצאת תחת לחץ: ירידה של כ־12% מאז השיא האחרון באוקטובר, על רקע חששות מהאטה אפשרית בהוצאות הענן ומהערכת יתר של מניות ה-AI. למרות התנודתיות, אנבידיה נותרת השחקנית המזוהה ביותר עם מהפכת הבינה המלאכותית, והדוחות הנוכחיים נתפסים כחוליה נוספת בשרשרת מהלכים שתקבע אם המומנטום חסר־התקדים של השנים האחרונות יכול להימשך.

הרחבה מיד.