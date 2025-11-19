ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם אנבידיה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות; המניה מזנקת
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אנבידיה

אנבידיה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות; המניה מזנקת במסחר המאוחר

ענקית השבבים דיווחה על הכנסות שיא בגובה של 57.01 מיליארד דולר - עלייה של 62% לעומת הרבעון המקביל אשתקד - לצד רווח מתואם למניה של 1.3 דולר • גם תחזיות החברה לרבעון הרביעי עלו על הציפיות • הדוחות מגיעים לאחר שבשבועות האחרונים, מניית החברה, לצד מניות נוספות בתחום ה-AI, ספגו לחצים על רקע חששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט

מיטל וייזברג 23:04
מנכ''ל אנבידיה ג'נסן הואנג / צילום: ap, Nic Coury
מנכ''ל אנבידיה ג'נסן הואנג / צילום: ap, Nic Coury

ענקית השבבים אנבידיה , החברה בעלת השווי הגבוה בעולם ומי שנחשבת למובילת מהפכת הבינה המלאכותית, מפרסמת הערב את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2026, רגע שמרכז את תשומת הלב של וול סטריט כולה.

החברה מדווחת על הכנסות שיא בגובה של 57.01 מיליארד דולר, לעומת תחזיות הקונצנזוס שעמדו על כ־54.6-54.8 מיליארד דולר (כאשר חלק מהאנליסטים אף ציפו לסכום הקרוב ל־56 מיליארד דולר). מדובר בגידול של 62% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה הגיע ל-1.3 דולר, בהשוואה לצפי קונצנזוס של כ־1.23-1.26 דולר למניה.

גם התחזית לרבעון הבא הפתיעה כלפי מעלה: אנבידיה צופה הכנסות של כ־65 מיליארד דולר, לעומת תחזיות שוק שאמדו את הרבעון בכ־59-62 מיליארד דולר. זהו אות נוסף לכך שהביקוש ל-AI ממשיך להאיץ, ולא מראה סימני האטה. ולצד כל זאת, גוברת הדאגה מפני תרחיש שבו שוק ה-AI עומד בפני תקרת קיבולת זמנית: יותר ויותר אנליסטים טוענים כי חלק מההשקעות בענן מגיעות לא מתוך צורך מיידי, אלא מחשש מהותי לפיגור טכנולוגי. בתנאים כאלה, כל האטה עתידית, אפילו שולית - עלולה להתגלם במחיר המניה במהירות רבה מהצפוי, במיוחד לנוכח הסנטימנט הרגיש סביב המשך הביקוש למערכות Blackwell ולדור השבבים Rubin.

הדוחות מגיעים כשהמניה עצמה נמצאת תחת לחץ: ירידה של כ־12% מאז השיא האחרון באוקטובר, על רקע חששות מהאטה אפשרית בהוצאות הענן ומהערכת יתר של מניות ה-AI. למרות התנודתיות, אנבידיה נותרת השחקנית המזוהה ביותר עם מהפכת הבינה המלאכותית, והדוחות הנוכחיים נתפסים כחוליה נוספת בשרשרת מהלכים שתקבע אם המומנטום חסר־התקדים של השנים האחרונות יכול להימשך.

הרחבה מיד.