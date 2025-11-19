וול סטריט תקבל תמונה טובה יותר לגבי לאן זורמים מיליארדי הדולרים המושקעים בבינה מלאכותית כאשר אנבידיה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לאחר סגירת המסחר הערב (ד'). איך שוק המניות המדשדש יגיב - זו כבר שאלה אחרת. "זה מסוג הדוחות של 'כמו אנבידיה - כך גם השוק'", אמר סקוט מרטין, מנהל ההשקעות הראשי ב־Kingsview Wealth Management.

● מניות הקריפטו וה-AI נחתכו, מדד הפחד טיפס: השוק עצבני ומחכה לדוח שיקבע את המגמה בהמשך

● "תיקון מתרחש בשווקים": אנליסטים מעריכים שירידות נוספות בדרך

זהו הדוח הראשון של החברה מאז ששווי השוק שלה חצה לזמן קצר את רף 5 טריליון הדולר בחודש שעבר, אך מאז איבדה כ-12% משוויה או מעל חצי טריליון דולר. למרות הירידות האחרונות, מניית אנבידיה עדיין עלתה ב־35% מתחילת השנה - יותר מפי שניים מתשואת מדד נאסד"ק, שעומדת על כ־17%. הירידות האחרונות אף הפכו את שווי השוק של החברה לאטרקטיבי יחסית: אנבידיה נסחרת כיום במכפיל רווח עתידי של כ־29, נמוך משמעותית מהממוצע של העשור האחרון העומד על 35, ורק מעט מעל מכפיל הרווח של נאסד״ק, שנע סביב 26.

המספרים, מה צפוי בדוח?

לקראת פרסום הדוחות, המשקיעים יתמקדו במיוחד בחלק מהרווחים שמגיע מהלקוחות הכבדים של אנבידיה - ענקיות הענן ("הייפרסקלרים") כמו אמזון, גוגל ומיקרוסופט. אנבידיה מציינת בקביעות שכ־50% מהכנסות חטיבת הדאטה סנטר שלה מגיעות מחברות אלו - אך התלות הזו עלולה להפוך לחיסרון ככל שהתחרות עם AMD תחריף וענקיות הענן יקדמו שבבי AI משלהן.

לפי תחזיות האנליסטים, החברה צפויה לדווח על רווח מתואם למניה (EPS) של 1.26 דולר והכנסות של 55.2 מיליארד דולר, וזאת לעומת 0.81 דולר למניה ו־35.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל - עלייה של 55% ו־57% בהתאמה.

מתוך ההכנסות של 55.2 מיליארד דולר, כ־49.3 מיליארד אמורים להגיע מחטיבת הדאטה סנטר, בעוד תחום הגיימינג צפוי לייצר כ־4.4 מיליארד דולר. שיעור הרווח הגולמי צפוי לרדת מ־75% בשנה שעברה ל־73.62%.

אנבידיה ציינה שהיא לא מניחה הכנסות מסין, למרות התקווה שיוכלו לחדש משלוחי שבבים במסגרת הסכם סחר בין ארה״ב לסין. נכון לעכשיו אין התקדמות, על אף מפגש פומבי בין טראמפ לנשיא שי בחודש אוקטובר בקוריאה הדרומית.

כל פספוס יעלה ביוקר

אנבידיה היא החברה המשמעותית ביותר בשוק ה-AI, וכל פספוס או הפתעה כלפי מעלה בתחזיות עשוי להשפיע על מחירי מגוון רחב של מניות בינה מלאכותית. שוק האופציות תוסס ומגלם תנודתיות קיצונית ועשוי להצית תנודה כ-7% במניה או של כ־320 מיליארד דולר בשווי השוק של יצרנית השבבים, לפי נתוני חברת הניתוח Option Research & Technology Services (ORATS), מדובר בתנועה הגדולה ביותר אי־פעם עבור אנבידיה לאחר פרסום תוצאות רבעוניות.

בהתחשב בשווי השוק הנוכחי של אנבידיה, שעומד על כ־4.6 טריליון דולר, התנועה המוצהרת על ידי האופציות תהיה השינוי הגדול ביותר בשווי השוק ביום אחד בעקבות דוחות רבעוניים עבור המובילה בתחום הבינה המלאכותית, לפי ניתוח של רויטרס.

אך לפי ג'ין מאנסטר מ־Deepwater Asset Management, אפילו תרחיש חיובי של "מנצחים ומעלים תחזיות" עלול דווקא להזיק לסנטימנט בשוק. לדבריו, המשקיעים נמצאים במעין "מלכוד 22": תחזיות חזקות מדי יעמיקו חשש בזירה על בזבוז יתר והשקעת ענק אגרסיבית מדי, לעומת זאת - עדכון מתון בלבד עלול להתפרש כסימן ראשון לכך שהצמיחה מתמתנת מהר מהצפוי.

למה משקיעי העל מוכרים אותה

הדוח מגיע גם לאחר שקרן הגידור של פיטר תיל מכרה את כל החזקתה בחברה - כ־100 מיליון דולר - וגם סופטבנק מכרה את כל מניות אנבידיה שבידיה בשווי כ־5.8 מיליארד דולר כדי לממן מהלכים עצמאיים בתחום ה-AI. מנגד, הדוח מגיע גם לאחר הערות של מנכ"לית AMD, ליסה סו, שאמרה ביום האנליסטים כי שוק מרכזי הנתונים עשוי להגיע לשווי טריליון דולר עד 2030.

בתוך כך, המשקיע הידוע מייקל ברי - שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק המשכנתאות ב־2008 - הפך בשבוע שעבר למבקר חריף של ה-AI. בפוסט ברשת X הוא טען שחברות כמו מטא ופלנטיר מנפחות את הרווחים על ידי הערכת חסר של הפחת על ציוד מרכזי הנתונים. ברי גם חשף לא לפני כשבוע שרכש אופציות פוט על מניות אנבידיה ופלנטיר. מבקריו טוענים שהוא מתבסס על הנחות שגויות לגבי אופיו של ענף ה-AI ולגבי התשתיות המשמשות את החברות הגדולות בתחום. הגדיל לעשות אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר שכינה את צעדו: "מטורף".

בועה או לא? זו השאלה

השאלה המרכזית שמעסיקה את המשקיעים כעת היא אם השוק נקלע למצב של בועה בגלל היקף ההשקעות האדיר ב־AI. בכירי וול סטריט מספקים תשובות סותרות. האחרון שהתבטא בנושא הוא מנכ"ל גוגל, סונדר פיצ'אי, שאמר בראיון ל־BBC כי אף חברה לא תימנע מהשלכות אם בועת ה־AI תקרוס. "גם לא אנחנו".

פיצ'אי כינה את גל ההשקעות הנוכחי "רגע יוצא דופן", אך הודה ל"אלמנטים של אי־רציונליות" בשוק, והשווה זאת לאזהרות מ"התלהבות לא רציונלית" מתקופת בועת הדוט־קום בתחילת שנות האלפיים.

פיצ'אי השווה את המצב להערות של יו"ר הפדרל ריזרב לשעבר אלן גרינספן מ־1996 על "התלהבות בלתי רציונלית" בשוק לפני קריסת הדוט־קום: "אנחנו יכולים להסתכל לאחור על האינטרנט. היה ברור שהיו הרבה השקעות מיותרות, אבל אף אחד לא היה מטיל ספק בעוצמת האינטרנט. אני מצפה שה־AI יהיה דומה. זה גם רציונלי ויש בו גם אלמנטים של אי־רציונליות ברגעים כאלה".

בגולדמן זאקס משדרים מסר דומה. אוסמן עלי, כלכלן בכיר בבנק, צוטט בוול סטריט ג'ורנל בנוגע להשקעות ה־AI: "יהיו יותר מנצחות ממפסידות, אך במקביל ברור שיהיו חברות שלא יצליחו להתחרות בעולם הזה". הם מדגישים כי להערכתם השוק לא נמצא במצב של בועה, חרף העובדה שישנן הערכות שווי "מוגזמות".