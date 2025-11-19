הבורסות בעולם נצבעו בימים האחרונים באדום, כשבמוקד זו האמריקאית. מכירת נכסי הסיכון המואצת הייתה מקצה לקצה - מזהב, דרך קריפטו ועד למניות. כתוצאה מכך מדד דאו ג'ונס רשם את רצף שלושת הימים החלש ביותר מאז טלטלת מכסי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לאחר שנראה כי המגמה השלילית בעולם מדלגת על הבורסה בת"א, ביום המסחר האחרון מדד ת"א 125 ירד בקרוב ל־2% - כשמניית הטכנולוגיה נייס בלטה במיוחד ונחתכה בשיעור דו־ספרתי.

● "המשקיעים לקחו קשה את התחזית": מה הוביל לצניחה הנוכחית במניית נייס

● "תיקון מתרחש בשווקים": אנליסטים מעריכים - האם הראלי בוול סטריט לא יגיע?

במבט על, מצב הבורסה האמריקאית לא חריג. מדד נאסד"ק רחוק בכ־5% משיא כל הזמנים, ו־S&P 500 קרוב לשם אף יותר. אך כשבוחנים לעומק את ביצועי המניות, מגלים שחלקן נחתכו בחדות בתוך ימים בודדים. הבולטות שבהן קשורות לתחומי הקריפטו, המחשוב הקוונטי וה־AI.

למשל, מניית סטרטג'י (לשעבר מיקרו־סטרטג'י), העוסקת בקריפטו, איבדה כ־20% בתוך שבוע. באופן דומה, גם מניית IREN, המפעילה מרכזי נתונים המספקים בין היתר שירותים לכריית ביטקוין ויישומי AI, איבדה כמעט 20% במהלך השבוע. ירידות אלו מגיעות לאחר שהמניות נהנו בשנה האחרונה מעליות חדות. זאת בצל התחזקות הביטקוין, שמחירו חצה לפני מספר חודשים לראשונה את רף ה־120 אלף דולר.

מניות חלום אחרות כמו זו של חברת הקריפטו סירקל ושל ספקיות שירותי הענן עבור פלטפורמות בינה מלאכותית CoreWeave ונביוס איבדו מערכן יותר מ־20%. זאת, לאחר שבמהלך השנה החולפת הן נהנו מקפיצה במחיר הודות לעניין הגובר ב־AI ונהירת המשקיעים למטבעות קריפטוגרפיים, לפני שאלו איבדו מערכם בעת האחרונה.

בועה או לא? זו השאלה

השאלה המרכזית שמעסיקה את המשקיעים כעת היא אם השוק נקלע למצב של בועה בגלל היקף ההשקעות האדיר ב־AI. בכירי וול סטריט מספקים תשובות סותרות. האחרון שהתבטא בנושא הוא מנכ"ל גוגל, סונדר פיצ'אי, שאמר בראיון ל־BBC כי אף חברה לא תימנע מהשלכות אם בועת ה־AI תקרוס. פיצ'אי כינה את גל ההשקעות הנוכחי "רגע יוצא דופן", אך הודה ל"אלמנטים של אי־רציונליות" בשוק, והשווה זאת לאזהרות מ"התלהבות לא רציונלית" מתקופת בועת הדוט־קום בתחילת שנות האלפיים.

בגולדמן זאקס משדרים מסר דומה. אוסמן עלי, כלכלן בכיר בבנק, צוטט בוול סטריט ג'ורנל בנוגע להשקעות ה־AI: "יהיו יותר מנצחות ממפסידות, אך במקביל ברור שיהיו חברות שלא יצליחו להתחרות בעולם הזה". הם מדגישים כי להערכתם השוק לא נמצא במצב של בועה, חרף העובדה שישנן הערכות שווי "מוגזמות".

התנודתיות המאפיינת את המסחר לאחרונה מגיעה לאחר שחברות הטכנולוגיה הציגו בדוחותיהן תחזיות לזינוק בהוצאות הון (CAPEX) שנועדו לשדרג את יכולות החברות באמצעות השקעות חדשות. הרבעון השלישי היה לראשון שבו הוצאות הקפקס בארבע ענקיות הטכנולוגיה - גוגל, אמזון, מיקרוסופט ומטא - חצו את רף 100 מיליארד הדולר בהשקעות והתייצב על נתון שיא של כ־120 מיליארד דולר. לשם השוואה, 2024 החלה ברבעון שבו הנתון עמד על פחות מ־50 מיליארד דולר בלבד.

הנתונים החסרים שישפכו אור

כעת, כל העיניים נשואות לדוח התקופתי של אנבידיה (יום ד) המספק תמונת מצב עדכנית על הביקוש לשבבים. בנוסף, בשוק צמאים לנתוני מאקרו אודות מצב הכלכלה האמריקאית. השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה, שהסתיימה רק לפני ימים אחדים, הביאה לכך ששורת נתונים מכריעים על מצב שוק העבודה והאינפלציה לא פורסמו. ביום ה תגיע הסנונית הראשונה, עם פרסום נתוני התעסוקה לחודש ספטמבר שעוכבו במשך תקופה ארוכה.

בעקבות חוסר הוודאות שנוצר מתקופת השבתת הממשל, השתנו ההערכות בנוגע להפחתת ריבית בחודש הבא, וכעת הצפי הוא שהפד יותיר אותה ללא שינוי. השווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ־40% להורדה של 0.25 נקודות אחוז בדצמבר, ירידה ביותר מ־60% בתחילת החודש. אי הורדה של הריבית תכביד גם היא על שוק המניות. נתונים חלשים במיוחד משוק העבודה עשויים לשנות את התמונה, אך גם להכביד במקביל על שוק המניות המתוח.

כמו כן, שוק ההון האמריקאי ראה השבוע אינדיקציה שעשויה לבשר על המשך המגמה השלילית. מדד S&P 500 עמד מעל הממוצע הנע של 50 הימים האחרונים במשך 139 ימים, הרצף השני הארוך ביותר במאה הנוכחית. השבוע הוא ירד מתחת לקו הזה, מה שעלול לסמן שהמדדים בדרך לתנועה משמעותית כלפי מטה. אנליסטים שצוטטו בבלומברג העריכו כי ייתכן שזהו סימן לכך שהשוק עומד לעבור "תיקון", כלומר ירידה של לפחות 10% מהשיא.

הביטקוין מחק שנה שלמה

אם הירידות בוול סטריט עדיין רחוקות מלהעיד על מגמה, הרי שבתחום הקריפטו התמונה שונה. בחודש האחרון איבד הביטקוין כמעט 15% מערכו והוא נסחר בשפל של מספר חודשים. כיום, המטבע נסחר במחיר של כ־91 אלף דולר. תמונה דומה נרשמה גם אצל האת'ריום, המטבע השני בחשיבותו, שירד בחודש האחרון בכ־20%.

בזמן שהשבתת הממשל האמריקאי לא הדאיגה את המשקיעים, הרי שבשוק הקריפטו היא הצליחה לייצר חוסר וודאות, שכן היא יצרה בעיית נזילות בשווקים, סוגייה שקריפטו כמו נכסי סיכון אחרים, מאוד רגישים אליה. עם זאת, גם לאחר סיום ההשבתה הסנטימנט השלילי בתחום נמשך, כשהמומחים מתקשים לשים את האצבע על הסיבה המדויקת לכך.

עם זאת, יש מי שתולים את החולשה של המטבע וחוסר היכולת שלו לצאת מהמשבר של החודשיים האחרונים בחברות האוצר, המתמקדות ברכישה והחזקה של נכסים דיגיטליים כנכס העיקרי במאזניהן. בשנה האחרונה קמו עשרות חברות שניסו לחקות את ההצלחה של חברת סטרטג'י בהובלת מייקל סיילור, שמנייתה זינקה בכמעט 800% בחמש השנים האחרונות, מאז שהחלה לרכוש מטבעות ביטקוין.

אלא שהאסטרטגיה לא ממש הוכיחה את עצמה במרבית החברות, שחלקן אמנם נהנו מנסיקה קצרה במניותיהן, אך כזו שלא החזיקה מעמד לאורך זמן. לכך הצטרף הסנטימנט השלילי שמקשה עליהן אף יותר לגייס כסף כדי לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים, מה שבתורו מייצר חולשה נוספת של המטבעות שכבר לא נהנים מביקושים גבוהים מצד חברות האוצר.

לבסוף, יש גם מי שמצביעים על המעבר הבין דורי המאפיין כיום את התחום, עם כניסתם של גופים פיננסיים מבוססים. במסגרתו, המשקיעים הוותיקים בביטקוין, המכונים גם "לווייתנים", מנצלים את כניסתם של שחקנים חדשים לתחום כדי למכור את הנכסים שרכשו לפני מספר שנים במחירים נמוכים במאות אחוזים מאלו היום.

הדוח שיכול לשנות את התמונה

אל מול התמונה המדאיגה בשווקים, המשקיעים נושאים עיניים לדוחות אנבידיה. ענקית הטכנולוגיה תפרסם את הדוחות הרבעוניים שלה השבוע, ובתור החברה שמתדלקת את כל השוק בכל מה שקשור ל־AI בשל רכיבי ה־GPU שלה - בוחנים מקרוב אם היא תצליח לעמוד בציפיות. האנליסטים חוזים הכנסות ברבעון השלישי של 54.9 מיליארד דולר ורווח למניה של 1.25 דולר. התחזיות צפויות להיות באזור 61.44 מיליארד דולר לרבעון הבא.

עוזי לוי, אחראי מחקר שוקי מניות חו"ל בבנק מזרחי טפחות מסביר כי הנתון המרכזי שייבחן מקרוב בוול סטריט הוא מגזר מרכזי הנתונים של אנבידיה, שמניע כיום כ־90% מההכנסותיה. "כאן נמכרים מעבדי GPU ייעודיים ל־AI למרכזי מידע גדולים, והביקוש דרמטי על רקע השקעות ענק של חברות הענן והטכנולוגיה. כך, לפי דוחות הרבעון הקודם נרשמה עלייה של עשרות אחוזים בהכנסות ממרכזי המידע - אות לגידול אדיר בדרישות לעיבוד AI", מסביר לוי. "כל סטייה שלילית עלולה לגרור זהירות מחודשת בקרב המשקיעים".

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר, אומר לגלובס כי "מצפים שהחברה תפתיע לטובה גם בדוחות וגם בתחזיות. באנבידיה יש סיבה להיות אופטימיים, יש להם התקדמות יפה ברבעונים".

לגבי הבועה, וסנצ'וק מסביר כי "אף אחד לא יודע להגיד מתי הבועה תתפוצץ והאם היא בכלל קיימת. אבל אין ספק שיש פה גידול משמעותי בהוצאות ההון וזה מעיד על התפתחות של בועה - כלומר, עודף היצע. האם זה יקרה ב־AI? יכול להיות. אני חושב שזה יהיה מסוכן באמת בקרב ספקי משנה ולאו דווקא באנבידיה או מיקרוסופט". לפי לוי מבנק מזרחי טפחות, "במבט קדימה, בקהילת המשקיעים ניכרים סימני אי־ודאות וחשש שאחרי הזינוק חסר התקדים תגיע האטה בקצב הצמיחה".