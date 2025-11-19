הסטארט-אפ נמוגו מהרצליה (Namogoo) שגייס כ- 84 מיליון דולר והגיע בעבר לשווי של 177 מיליון דולר, נמכר אמש (ג') בעסקה שהסבה הפסדים למשקיעים אך מגלמת פוטנציאל אקזיט נוסף בהמשך הדרך. לפי ההערכה, החברה נמכרה בעסקת מניות בשווי של עשרות מיליוני דולרים, ככל הנראה בין 20 ל- 40 מיליון דולר, כאשר ההערכה בסביבתה כי הרוכשת, חברה צרפתית קטנה בשם AB Tasty, תירכש בעצמה במזומן - מה שיכסה באופן חלקי על ההשקעה בחברה הישראלית. החברה, שבעבר פרסמה הודעות לעיתונות על גיוסי הכספים שלה בישראל, לא הודיעה על העסקה בתקשורת המקומית, ולגלובס לא נמסרה תגובה להערכות המספריות שנחשפו כאן.

על פי PitchBook, נמוגו גייסה במשך עשור 84.5 מיליון דולר, על ידי שורה של משקיעים כמו קרן Oak, גרייט פוינט ונצ'רס ובלאמברג. משקיעים שנכנסו להשקעה בה בעבר כמו אינימיטי ופאונדרס גילד, מכרו את מניותיהם בה עוד לפני העסקה. על פי מקורות ישנו משקיע אמריקאי אחד לפחות שהפסיד 40 מיליון דולר בהשקעה, נכון לעכשיו, אך התמונה יכולה להשתנות: ההערכה היא כי הרוכשת בעצמה תימכר בקרוב לחברה גדולה יותר במזומן, דבר שיגלם עליית שווי גם למשקיעי נמוגו. AB Tasty הצרפתית היא חברה קטנה שבעצמה גייסה 100 מיליון דולר, כאשר ב- 2022 קיבלה תג שווי של 155 מיליון דולר.

מגנן על אתרי מסחר אלקטרוני

נמוגו הוקמה כחברה שמגינה על אתרי מסחר אלקטרוני מפני תוספי תוכנה לא מורשים המפנים את הגולשים שלהם ליעדים אחרים, תחום שהוסדר ברבות השנים על ידי ענקיות כמו גוגל ומיקרוסופט. בהמשך, פיתחה מוצרים שנועדו להעלות את שיעור הקנייה של המשתמשים בקרב לקוחותיה ואף שינתה את שמה ל-Wandz.ai. כפי שדווח בגלובס בעבר, החברה עברה מספר סבבי פיטורים כחלק משינויי המיקוד שלה ואימוץ טכנולוגיות של בינה מלאכותית, ולפי לינקדאין מצבת העובדים שלה הצמטקה בקרוב לשליש במהלך השנתיים האחרונות.

נמוגו היא חברה נוספת שנמכרת מתחת לשווי האחרון שלה, כחלק ממגמה של ניקוי שולחן מצד המשקיעים לקראת השנה החדשה. חברות נוספות שלא הצליחו לשאת תשואה למשקיעיהם בתקופה האחרונה ונמכרו בסכום קטן הן: 8 Fig שהחזיקה בחוב גדול, סייבריזן שמשקיעיה נקלעו לסכסוך משפטי, ונוירובלייד, שנמכרה לאמזון בסכום שאותו גייסה עד כה- 110 מיליון דולר.