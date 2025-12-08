המניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום פי 56

עד לאחרונה נסחרה מניית חברת SMX בנאסד"ק במחירים נמוכים יחסית, שגם הובילו אותה לבצע מהלכים רבים של איחוד הון בשנים האחרונות. אך משהו השתנה בשבועות האחרונים. בעוד שב־25 בנובמבר, מחיר המניה עמד על פחות מ־6 דולר, שבעה ימי מסחר לאחר מכן, היא נסחרת במחיר של כמעט 332 דולר למניה - פי 56. המניה זינקה בימים האלה במחזורי מסחר גבוהים במיוחד, כולל קפיצה של 135% ביום שישי האחרון (ואז נפילה של 23% במסחר המאוחר). בסיום שבוע המסחר, שווי השוק של החברה בניהולו של חגי אלון עמד על 349 מיליון דולר.

● המניות בת"א שזינקו ביותר מ-100% - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

● מאות מיליונים נמחקו: המפסידים הגדולים של התחזקות השקל

מאתרת זהב וכסף

SMX, בשמה המלא Security Matters, פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לסמן מוצרים וסחורות וכך לעקוב אחריהם בשרשרת האספקה, ולהבטיח את המקוריות שלהם. החברה עלתה על הרדאר של המשקיעים לאחרונה על רקע שורה של דיווחים שפרסמה. תחילה במסגרת כנס שהשתתפה בו בדובאי, אז הודיעה על יכולתה לזהות את המתכות היקרות זהב וכסף באמצעות סמנים כימיים, עניין שלדבריה קיבל את ההכרה מצד המרכז לסחורות בדובאי. בהמשך פורסמו הודעות נוספות, ובין היתר באחת מהן נכתב כי החברה לא מיתגה את עצמה מחדש, ולא יצאה בקמפיין חדש - היא פשוט המשיכה לבנות את אותה טכנולוגיית ליבה. לדברי החברה, "מה שהשתנה לא הייתה החברה, אלא היכולת של העולם לראות את התמונה המלאה". לפי אותה הודעה, במשך השנים המשקיעים התקשו "למקם" את החברה בקטגוריה ספציפית. לדבריהם, היא תמיד הייתה חברת פלטפורמה שפעלה בתעשיות המנותקות זו מזו.

SMX (Security Matters) פעילות: פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לסמן מוצרים וסחורות וכך לעקוב אחריהם בשרשרת האספקה, ולהבטיח את המקוריות שלהם

היסטוריה: הוקמה ב־2014 בישראל. ב־2022 נרשמה כחברה באירלנד ומוזגה לחברת SPAC שנסחרת בנאסד"ק (לאחר שנסחרה מספר שנים בבורסה האוסטרלית, ממנה נמחקה)

נתונים: מנכ"ל החברה הוא חגי אלון, המחזיק בכ־6.3% ממניותיה, והיא מעסיקה 19 עובדים (לפי דיווח אחרון), רובם בישראל. נכון להיום אין לה הכנסות וההפסד המצטבר מגיע ל־106 מיליון דולר

SMX הונפקה בשנת 2018 בבורסה באוסטרליה, ולפני שלוש שנים הודיעה על מיזוג לחברת SPAC בארה"ב, לפי שווי של 200 מיליון דולר. רק לפני מספר שנים החברה החלה לפעול באופן מסחרי, אחרי שביצעה פיילוטים שונים. עם זאת, מהדוחות הכספיים שלה עולה כי היא עדיין לא מייצרת הכנסות וההפסד המצטבר שלה מתחילת הפעילות הגיע במחצית הראשונה ל־106 מיליון דולר. ההפסד התפעולי שלה במחצית הראשונה הגיע ל־23.8 מיליון דולר וההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב־23.6 מיליון דולר.

הקיבוצים שפספסו את הזינוק

כשמוזגה ל־SPAC ב־2022, בין בעלי המניות בחברה היו מספר קיבוצים (בהם קטורה, דגניה א', כפר גליקסון, מגן ויזרעאל) אך מאז הם כבר אינם בעלי עניין. נכון לחודש מאי האחרון, יש בחברה רק שני בעלי עניין, המנכ"ל חגי אלון עם 6.35% מהמניות והיו"ר אופיר שטרנברג, עם החזקה זהה.