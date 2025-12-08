ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גירעון (עודף) תקציבי

שיפור בנתוני הגירעון של חודש נובמבר: עמד על כ-4.5% תוצר

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-4.5% תוצר, המשקף "מינוס" של 93.5 מיליארד שקל

אורן דורי 13:10
בצלאל סמוטריץ', שר האוצר / צילום: מירי שמעונוביץ
בצלאל סמוטריץ', שר האוצר / צילום: מירי שמעונוביץ

הגירעון התקציבי של ישראל חזר לרדת בחודש נובמבר. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-4.5% תוצר, המשקף "מינוס" של 93.5 מיליארד שקל - כך פרסם היום (שני) החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג. מדובר בשיפור ניכר בנתונים, לאחר עלייה בחודש אוקטובר, שהסתיים בגירעון של 4.9% תוצר.

נובמבר היה החודש הכי פחות גירעוני מאז ינואר. זאת, כאשר בינואר נרשמו הכנסות שיא למדינה בשל הקדמות מסים, בניסיון של הציבור להימנע מגזירות האוצר לתקציב 2025. בחודש שעבר הוציאה המדינה "רק" 3.3 מיליארד שקל יותר ממה שהכניסה. זה הספיק כדי להביא לצניחה בנתון הגירעון השנתי, כיוון שהוא מחושב 12 חודשים אחורה, והגירעון בנובמבר אשתקד היה גבוה כמעט פי ארבעה - 12.2 מיליארד שקל.

היה ניתן לצפות שהירידה בגירעון תבטא את הפסקת הלחימה היקרה בעזה, שנכנסה לתוקפה באמצע אוקטובר. אולם, עדיין לא ניכרת ירידה משמעותית בהוצאות המדינה לחודש זה. בנובמבר הוציאה הממשלה 49.1 מיליארד שקל, מתוכן 11 מיליארד שקל מערכת הביטחון. זאת לעומת סך הוצאה של 50.9 מיליארד שקל בנובמבר אשתקד, בזמן מלחמה עצימה יותר.

כך, השיפור בנתונים הפיסקאליים של ישראל ממשיך להגיע מצד ההכנסות. בהשוואה של נובמבר 2025 מול נובמבר 2024, נרשם גידול משמעותי של 7.1 מיליארד שקל בהכנסות. החודש שעבר הסתיים בהכנסות לקופת המדינה של 45.8 מיליארד שקל.

זרם המזומנים לקופת האוצר רושם צמיחה מרשימה ועקבית - סך הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-503.2 מיליארד שקל, עלייה של 15.1% לעומת התקופה המקבילה ב-2024.