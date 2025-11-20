דוחות צים: ירידה חדה ברווחים ובהכנסות ברבעון השלישי

חברת התובלה הימית צים סיכמה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של כ-1.78 מיליארד דולר, רווח נקי של 123 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 593 מיליון דולר. הנתונים משקפים ירידה ביחס לרבעון המקביל, על רקע סביבה עסקית קשוחה יותר. כך, למשל, המחיר הממוצע לתובלה עמד ברבעון השלישי של השנה על 1,602 דולר - ירידה של 35.4% ביחס לרבעון המקביל. היקף המכולות שהובילה החברה ירד ב-4.5% ל-926 אלף.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסות צים הסתכמו ב-5.4 מיליארד דולר, ירידה מ-6.26 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. המחיר הממוצע עמד על 1,622 דולר, ירידה של 14.1%. הרווח הנקי התכווץ ב-72.2% ל-443 מיליון דולר וה-EBITDA היה 1.84 מיליארד דולר, ירידה של 32.3%.

למרות המגמות החלשות בשוק, צים מצמצמת את טווח התחזית השנתית באופן שמעלה מעט את אמצע הטווח לעומת התחזית הקודמת. החברה צופה EBITDA של 2-2.2 מיליארד דולר ו-EBIT (רווח בנטרול ריבית ומס) של 700-900 מיליון דולר. התחזית הקודמת הייתה ל-EBITDA של 1.8-2.2 מיליארד דולר ו-EBIT של 550-950 מיליון דולר. צמצום הטווח מגיע על רקע העובדה שרוב השנה כבר חלפה, אך לפי התחזית, ניתן להבין שהרבעון הרביעי יהיה פחות מוצלח מהשלישי.

המנכ"ל אלי גליקמן אומר היום לגלובס כי תוצאות צים טובות יותר באחוזים בהשוואה לתוצאות החברות המתחרות שכבר פרסמו דוחות, ולדבריו "אלה בהחלט תוצאות שאפשר להתגאות בהן".

מה שהשפיע לשלילה על צים בתחילת הרבעון הרביעי (ונלקח בחשבון בתחזית המעודכנת) היה המיסוי על אוניות שיוצרו בסין והגיעו לנמלי ארה"ב. המס בוטל לאחר פגישת מנהיגי ארה"ב וסין, אך היה בתוקף במשך כשבועיים באוקטובר. לדברי גליקמן, "הכנו את עצמנו מראש למיסוי עם העברת אוניות ממקום למקום, כדי להקטין את המסים שאנחנו משלמים. הורדנו את האיום, אבל היו לזה עלויות". כמו כן, הוא מזכיר את מגבלות הסחר של צים בטורקיה וקשיים שהיו לה במדינות אחרות על רקע המלחמה - כדוגמת איטליה, שם הנושא כבר נפתר. גליקמן מוסיף שצים כחברה ישראלית ריכזה מאמץ בתקופת המלחמה ונתנה עדיפות למדינת ישראל בהקצאת האוניות שלה, ולמרות זאת הצליחה למקסם את התוצאות.

לדבריו, "צים הציגה רווח של 123 מיליון דולר בתקופה מאתגרת ותוצאות יותר טובות מהמתחרים בענף, כי התכוננו לתקופות המאתגרות עם אוניות חדשות ויעילות יותר, וזה נתן לנו כלים להצליח. אנחנו גאים במצוינות שלנו".

זה כשנתיים, חברות התובלה הימית ובהן צים נמנעות ממעבר במיצרי באב אל־מנדב והים האדום לעבר תעלת סואץ, ומאריכות את הקווים שלהן בשל חשש מפגיעת החות'ים. לאחרונה נראה שיפור, וגליקמן מעריך שעוד ועוד חברות יחזרו לשוט שם, כולל צים, כתלות באישורים שתקבל מבעלי האוניות שהיא חוכרת וחברות הביטוח. לכך עלולה להיות גם השפעה שלילית של התגברות ההיצע של אוניות ומכולות. גליקמן מציין שכבר עכשיו יש עודף היצע עם אוניות חדשות שנכנסות לתעשייה בכל חודש, ולצד ירידה עונתית בביקושים מחירי התובלה הימית ירדו בשבועות האחרונים בעשרות אחוזים.

בהתאם למדיניות שלה, צים צפויה לחלק דיבידנד של 37 מיליון דולר (31 סנט למניה). "מאז ההנפקה בינואר 2021, תוך פחות מחמש שנים חילקנו 5.7 מיליארד דולר - יותר מפי 25 מהסכום שגויס בהנפקה. זה הישג פנומנלי", מדגיש גליקמן.

"כל חברות הספנות נסחרות בדיסקאונט"

גליקמן והיו"ר יאיר סרוסי מציינים שצים נמצאת בתקופה מאתגרת ומבקשת לשמור על יתרות המזומנים שלה ל"יום סגריר" - גליקמן מזכיר שזו חברה שעברה בעבר שני הסדרי חוב, וסרוסי מוסיף שיחס החוב ל-EBITDA בצים הוא קרוב ל-1 בעוד שאצל המתחרות שהן יותר עתירות מזומנים היחס הוא 0 (כלומר טוב יותר - ללא מינוף).

בימים האחרונים, קבוצת משקיעים מישראל ביקשה מצים למנות שלושה דירקטורים מטעמם באסיפת בעלי המניות הקרובה שתיערך בחודש הבא. לדברי בעלי המניות, המטרה היא "לשרת נאמנה את טובת כלל בעלי המניות בחברה, לרבות באמצעות פעולות מיטיבות להשאת השווי לבעלי המניות וכן צמצום הפער המתמשך והחריג בין שוויה הנכסי של החברה, הונה העצמי ויתרת מזומניה, לבין שווי השוק של מניותיה". בהמשך השבוע, נודע ששני דירקטורים ותיקים בצים פורשים, ובמקומם צים הודיעה על מינויים של יאיר אבידן ויורם טורבוביץ', אך נראה שהצעד הזה לא מסיים את הסאגה. בקרוב, צפויה החברה לפרסם זימון מעודכן לאסיפה.

מה אתם יכולים להגיד לבעלי המניות המודאגים?

סרוסי: "כדירקטוריון, אנחנו עושים את כל הצעדים הדרושים, כמו שעשינו עד עכשיו, כדי שבעלי המניות ירגישו שהם מקבלים הרבה ערך מהחברה. אנחנו בהחלט חושבים ושוקלים מה לעשות עוד בנושא ערך החברה".

מה בנוגע לטענות על פער בין שווי צים בבורסה לשווי הנכסים?

סרוסי: "כל חברות הספנות נסחרות בדיסקאונט, זה חלק מהתעשייה. אם נסתכל על הערך שהאנליסטים נותנים לנו, היום זה לפי 14 דולר. גם החברות הגדולות כמו Maersk נסחרת בערך של 50% משווי האקוויטי, ואם נוסיף את יחס החוב נטו והעובדה שאנחנו מישראל - אנחנו די דומים למתחרות. עדיין, אנחנו בהחלט ערים לנושאים של ערך החברה והרווחיות שלה ורוצים שהמשקיעים ירוויחו. עד היום, הם עשו איתנו לא רע בכלל: בערך פי 4 מההנפקה".