סיכום שווקים שבועי / צילומים: שאטרסטוק, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
השינויים שישפיעו על הכסף שלנו ב-2026 - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

כל מה שצריך לדעת על השינויים שישפיעו על הכסף שלנו לקראת 2026 • מה ההבדלים בין פוליסות חיסכון וגמל להשקעה ואיפה מרוויחים יותר • זו השנה החזקה בשוק ההנפקות מאז 2021 בבורסה בת"א - ואלו ההנפקות הגדולות • וגם: למה כדאי לכם להשקיע בזהב?

השינויים שצפויים בענף החיסכון ב־2026 / צילום: Shutterstock
חיסכון פנסיוני

קופות גמל ומדרגות המס: השינויים שישפיעו על הכסף שלנו ב־2026
נתנאל אריאל 23.12.2025
גמל להשקעה או פוליסות חיסכון? / צילום: Shutterstock
קופת גמל להשקעה

פוליסות חיסכון מול גמל להשקעה: מה ההבדלים ואיפה מרוויחים יותר
נתנאל אריאל 24.12.2025
מימין: אבי אורטל, אר פי אופטיקל; ריצ'י הנטר, מחלבות גד; חיים דנון, UMI; ארז דהבני, בלדי / איור: גיל ג'יבלי
הנפקה ראשונית לציבור

מאטליז בשוק הכרמל לשווי של מיליארדים: ההנפקות של 2025
חזי שטרנליכט 23.12.2025
מימין: גלעד יעבץ, מייסדי פאגאיה: אביטל פרדו, יהב יולזרי וגל קרובינר, ראסל אלוואנגר / צילום: ענבל מרמרי, טל שחר, רועי פרי
ישראליות בוול סטריט | בדיקת גלובס

רוב הישראליות בוול סטריט סוגרות שנה שלילית, אבל היו כמה שזהרו
שירי חביב-ולדהורן 25.12.2025
כך תשקיעו בזהב / צילום: Shutterstock
זהב

הוא נחשב אלטרנטיבה למניות ולאג"ח כגידור: כך תשקיעו בזהב
The Wall Street Journal 25.12.2025