איזו ממשלה העבירה יותר כסף לעזה?

טענה מצד אחד: ממשלת בנט־לפיד העבירה יותר כספים לחמאס בעזה.

טענה מצד שני: ממשלת בנט־לפיד הפסיקה את העברת מזוודות הדולרים לעזה.

העובדות: מענקים כספיים מקטאר לממשל חמאס ברצועת עזה מאז 2012 ועד 2023, על דעת ממשלות ישראל - שבראש כמעט כולן עמד בנימין נתניהו. ב־2018, עדיין כשנתניהו היה ראש הממשלה, חלק מהמענק החל לעבור ב"מזוודות הדולרים" המפורסמות.

בינואר 2021, עדיין תחת נתניהו, סכום המענק נקבע על 360 מיליון דולר בשנה - והוא התחלק לשלושה חלקים שווים: שליש למשפחות נזקקות (100 דולר לכל משפחה מתוך 10 אלפים משפחות נזקקות); שליש לרכישת דלק מישראל ושליש לתשלום שכר ל"משרתי ציבור", כלומר עובדים במנגנון הממשלתי של חמאס.

אחרי מספר חודשים, הושבעה ממשלת בנט־לפיד, ונפתלי בנט החל לכהן כראש ממשלה. מה קרה אז לגובה המענק הקטארי? כלום. הסכומים נשארו זהים. מה שכן קרה הוא שבמקום מזוודות דולרים, הכסף נכנס לחמאס דרך מכירת דלק שהתקבל ממצרים. כדאי גם לציין שלפי פרסומים בתקשורת, אותו מנגנון העברת כספים אושרר על ידי נתניהו כשחזר לכהן כראש הממשלה בסוף 2022.

בשורה התחתונה: גם תחת ממשלת נתניהו וגם תחת ממשלת בנט־לפיד, הוסכם שגובה המענק הקטארי לעזה יעמוד על אותו סכום: 360 מיליון שקל בשנה.

איך חוק הגיוס השפיע על החרדים?

טענה מצד אחד: חוק הגיוס של יאיר לפיד הביא לירידה בגיוס חרדים.

טענה מצד שני: חוק הגיוס של יאיר לפיד הגדיל את מספר המתגייס החרדים.

העובדות: במרץ 2014, לדרישת שר האוצר דאז יאיר לפיד, נחקק חוק שקבע יעדי גיוס קשיחים יותר לחרדים, שלווה גם בסנקציות. החוק הזה הפך למקרה בוחן לשאלת אופן גיוסם של חרדים לצבא: "בכפייה" או "בהידברות".

בדברים של שני הצדדים יש טעויות, אבל גם אמת. לפי נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה, אותם תוכלו לראות בגרף, בשנים 2014־2015 (בהן לפיד היה שר האוצר) מספר החרדים שהתגייסו היה גבוה יותר מבשנים שלפני כן. דווקא לאחר "סילוקו" של לפיד ושינוי חוק הגיוס, המספרים החלו לרדת, עד שהגיעו למצבם הסטגנטי כיום. אבל לפני שממהרים לחגוג באופוזיציה את ההישג: ב־2014 ו־2015 הייתה התמתנות משמעותית בגידול של מספר המתגייסים החרדים. התמונה שתיתן בחינה של אחוזי הגיוס אינה שונה בהרבה.

חשוב לציין שלפי ד"ר גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, "בתקופת לפיד הייתה קפיצה, אבל ההגדרה בחוק של לפיד ל'מיהו חרדי' הייתה רחבה יותר, ולכן ייתכן כי חלק מהעלייה היה פיקטיבי".

בשורה התחתונה: העלייה בגיוס החרדים המשיכה גם תחת החוק של לפיד, אך היא התמתנה משמעותית.

מי אחראי לצמיחה הכלכלית?

טענה מצד אחד: תחת נתניהו כלכלת ישראל צמחה בחדות.

טענה מצד שני: בממשלת הקודמת הייתה צמיחה גבוהה בהרבה.

העובדות: מספרית, אנשי האופוזיציה צודקים שבממשלת בנט־לפיד הצמיחה הגיעה לגבהים מרשימים. אבל יש משהו שהם בעקביות שוכחים להזכיר: הממשלה הקודמת הושבעה בדיוק כשהחלה היציאה ממשבר הקורונה, כך שהצמיחה הפנטסטית הייתה ריבאונד של הקורונה.

מה כן רואים לאורך זמן? אם תשאלו את חברי הקואליציה, שיש צמיחה אדירה. הנה, רק לאחרונה נתניהו טען שמאז שמונה לשר האוצר בתחילת שנות האלפיים, התוצר לנפש יותר משילש את עצמו. גם זה נכון, אבל זה מטעה - כי זה לא משקלל את כוח הקנייה. כלומר, לא ברור כמה הגידול הזה הורגש בכיסם של הישראלים. כשכן משקללים את כוח הקנייה, התמ"ג לנפש בישראל נמוך בקרוב ל־6,000 דולר (במונחי כוח קנייה יחסי) לעומת ה־OECD.

ועוד משהו שכדאי לזכור: בקרב מומחים יש קונצנזוס שקשה מאוד לקשור בין מדיניות של הממשלה לצמיחה בטווח הקצר. אז מומלץ שלא לקפוץ למסקנות נמהרות.

בשורה התחתונה: בשקלול כוח הקנייה, נתוני הצמיחה פחות מחמיאים לממשלה. גם הממשלה הקודמת לא יכולה לנכס רק לעצמה את המספרים הגבוהים בתקופתה, כי אז בדיוק המשק התאושש מהקורונה.