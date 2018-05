להשכרה בברלין: אוהל במרפסת ביותר מאלף שקל לחודש

מי שחיפש דירה להשכרה בברלין בימים האחרונים נתקל במודעה הזויה אפילו במונחי תל אביב: שתי סטודנטיות בשנות ה-20 לחייהן פרסמו באתר השכירות הגרמני wg-gesucht.de מודעה בה הן מציעות להשכרה אוהל במרפסת בגודל 10 מ"ר בדירה שלהן באזור ה-mitte בברלין, ב-260 יורו לחודש "בלבד" תחת הכותרת: !rent a tent

You can rent a tent in a balcony for €260 Euros in Berlin-Mitte

This isn't even funnyhttps://t.co/RZzsAXVuEm pic.twitter.com/jQ7OUzkRoU