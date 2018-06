הרשת החברתית: יו"ר טבע לוקח השראה מדונלד טראמפ

מייק טבע גרייט אגאיין

וגם: מדוע נאלץ ד"ר סול בארר לנאום מחדר המלון בירושלים?

בשבוע שעבר ערכה הדסית, החברה למסחור הטכנולוגיות של בית החולים האוניברסיטאי הדסה, את כנס הדסית הרביעי, שבו ניתנת למשתתפים טעימה מעתיד עולם הביומד והרפואה.

ד"ר סול בארר מייסד חברת התרופות סלג'ין (Celgene), המשמש כיו"ר טבע, היה אמור להגיע גם הוא לכנס שהתקיים בירושלים, ולהיות הנואם המרכזי, אולם בבוקר האירוע הוא חלה. ד"ר תמר רז, מנכ"לית הדסית, גילתה תושיה, ובאיחור קליל הועברה הרצאתו מחדרו בווידאו ישירות למשתתפי הוועידה, וכך הוא גם השיב לשאלות הקהל. בארר סיפר כיצד סלג'ין העיזה לגעת באחד החומרים המוקצים בעולם התרופות - תלידומיד, התרופה שגרמה בשנות ה-50 וה-60 למומים בקרב תינוקות רכים. הוא סיפר על חזרתה של התלידומיד לטיפול במחלות שונות כולל בסרטן.

ואי אפשר היה שלא להתייחס למצבה של טבע. כשנשאל בארר מה הוא חושב על עתידה של החברה, הוא אימץ את סגנונו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפני הבחירות, וסיכם: "We will make Teva great again". בהמשך היום סקרה ד"ר נגה ירושלמי, מנהלת M.Ventures, החממה וגוף ההשקעות של חברת מרק בישראל, את פעילות החברה ואת השקעותיה בתחום. השתתפו וצפו: פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל הדסה; פרופ' איל משעני, ראש הקרן למחקרים; ד"ר תמר רז ואחרים.

סול בארר (על המסך) ותמר רז / צילום:דוד פרץ

חידושים והמצאות

באירוע הצדעה לטכנולוגיות ישראליות הפועלות לשיפור האנושות שנערך בשבוע שעבר בבניין האו"ם בניו יורק, התקיימה תערוכה שבה לקחו חלק החברות כרומגן, סולאר אדג' ואורמת, בתחום האנרגיה; נטפים ו-IDE בתחום המים; הזרע, אפימילק ו-SCR בחקלאות; טבע ו-Rewalk בבריאות וצ'ק פוינט בהייטק והסייבר ועוד. האירוע התקיים במעמד שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן ושגריר ישראל לאו"ם דני דנון, והנחתה אותו השחקנית מורן אטיאס. רן מידן, נשיא ומנכ"ל נטפים, וד"ר דניאל גולד, ראש מפא"ת במשרד הביטחון ומי שעמד בראש פרויקט פיתוח "כיפת ברזל", הגיעו גם הם למקום כאורחים מרכזיים.

השניים גם קשורים לזה לזה באמצעות מערכת ה-NetBeat שנטפים השיקה באחרונה שפותחה בסיוע חברת mPrest, מפתחת מערכת השליטה ובקרה של "כיפת ברזל". עם זאת, עם כל הכבוד לטכנולוגיה, מידן איבד את דרכו לאולם כשהגיע מהכיוון הלא נכון, עד שבסופו של דבר נחלץ לעזרתו השר כהן, ושוחח עם המאבטח שפתח בסופו של דבר את השער. איפה אפליקציית וויז כשצריך אותה?

דניאל גולד דני דנון, מורן אטיאס, אלי כהן ורן מידן / צילום:הילה ספאק

החיים הם לא קיבוץ: על מה לא תדברו עם קיבוצניקים?

מנהלות, מנהלים ובעלי תפקידים בקיבוצים, במפעלים ובתאגידים של קיבוצים הגיעו בשבוע שעבר לוועידת 2018 למנהלי המגזר הקיבוצי של פירמת BDO.

בתוכנית: הרצאה של בנג'י זינגר, מנכ"ל WeWork ישראל, שסיפר כי באותו בוקר אמר לאשתו שהוא עומד להרצות בפני קיבוצניקים. לדבריו, היא אמרה לו שהיא מקווה שהוא לא הולך לדבר על כלכלה שיתופית. "היא הזכירה לי שיש הבדלים בין WeWork לקיבוץ, ושלדבר כאן על שיתופיות זה כמו להסביר לנוח איך לבנות תיבה למבול", אמר.

עוד בכנס, הוענק אות BDO למצויינות בקיבוצים לשנת 2018 לקיבוץ חצרים. בפברואר השנה השלים הקיבוץ ושותפיו בהחזקות בנטפים את עסקת מקסיכם-נטפים לפי שווי חברה של כ-1.9 מיליארד דולר. מהלך שצפוי לחזק את מעמדה של החברה בעולם בתחום ההשקיה החכמה. השתתפו בדיונים על שיתופיות: ארז ברית, מייסד ומנכ"ל, בית השקעות טנדם קפיטל; דורון שטיין, ראש אשכול התיישבות; דני מרגלית, יו"ר BDO, ושחר זיו, שותף מנהל; עו"ד אסף אלבז, שותף בשלמה כהן ושות'; שי שפיגלר, יו"ר קיבוץ שמיר; צביקה ברקאי, יו"ר הווועדה הכלכלית של קיבוץ חצרים; גלית ברקת, מרכזת משק בקיבוץ בית ניר, ויאיר מרום, יו"ר קיבוץ שער העמקים.

ארז ברית, דני מרגלית ובנג'י זינגר / צילום:הילה ספאק

מה הקשר בין הענן של גוגל לשמפו לשיער?

אל מרכז הירידים בתל-אביב הגיעו בשבוע שעבר מפתחים, מפתחות, מנהלים ומנהלות, כדי לקחת חלק באירוע Google Cloud Summit 2018 המתקיים זו השנה הרביעית בישראל.

ברק רגב, מנכ"ל גוגל ישראל, ציין כי לכנס הראשון של גוגל קלאוד בישראל הגיעו רק מאות משתתפים, אולם מספרם גדל והולך מדי שנה. רגב סיפר בין היתר על פרויקט משותף שלהם בעולם הטיפוח, עם יצרנית טואלטיקה בינלאומית, למוצר האפשר לסרוק את השיער במצלמת הטלפון הנייד ולקבל המלצה אישית לשמפו מתאים.

עוד הסבירו והציגו את כוחו של הענן: אלית בן-בסט נוריאל, מובילת פעילות השיווק של גוגל קלאוד בישראל; יוסי מטיאס, סגן נשיא להנדסה ומנהל מרכז המו"פ של גוגל בישראל, שסיפר על יכולות הבינה המלאכותית, היכולה למשל לסרוק מיליוני צילומים רפואיים ולאבחן סוכרת; אורנה קליינמן, מנכ"לית מעבדות SAP בישראל, שסיפרה על שיתוף הפעולה הטכנולוגי של שתי החברות; פרג'קטה ג'ושי, מנהלת מוצר בכירה בגוגל קלאוד, הנחשבת ל"גורו" בקהילת הקוד הפתוח; איל מנור, סגן נשיא להנדסה בחברה, שהגיע לכנס מהמטה בסן פרנסיסקו; ניר חינסקי, מנהל אזורי; אומאש שנקר, מהנדס בכיר לתחום האבטחה; שארול צ'אן, יועצת בכירה לפיתוח; סבסטיאן מארוט, סגן נשיא EMEA; דיויד קרוס, מנהל הנדסת אבטחה ואחרים.

איל מנור, דיויד קרוס, שארול צ'אן, יוסי מטיאס, ברק רגב וניר חינסקי / צילום: תומר פולטין

משפחת עופר מציעה: אמנות והגשמת משאלות על הדשא

אם חלום חייכם הוא רגע חווייתי עם כוכבי מועדון הכדורגל אתלטיקו מדריד, בסוף השבוע האחרון הייתה לכם הזדמנות לרגע כזה. את מזג האוויר הנעים בסוף השבוע ניצלו עידן עופר, בעל השליטה בחברה לישראל, ורעייתו בתיה עופר, כדי לארח נשות ואנשי עסקים, שוחרי אמנות וגם ספורט.

בחצר ביתם שבארסוף, נערכה מכירה פומבית של יצירות אמנות, שכל הכנסותיה קודש לעמותת "מגשימי המשאלות" השייכת ל-Make A Wish Israel, שבתיה עופר מכהנת בה כנשיאת כבוד. עוד היו אמונים על האירוח: דניס ואבי בר-אהרון, מייסדי העמותה בישראל.

היצירות נאספו על ידי בתיה עופר, איש הגלריות אלון שגב וסיגל מרדכי, מנכ"לית סותבי'ס ישראל. ולא רק ציורים היו שם - במכירה הוצעו גם פריטים מסוג שונה, כמו למשל "חוויה אישית עם שחקני אתלטיקו מדריד", שבה מחזיק עופר 32% ממניות הקבוצה, חופשה בטירת נופש בפריז, סדנת משחק אישית עם דביר בנדק, המשמש יו"ר העמותה בישראל, ועוד.

התארחו והעשירו את האוסף: ליאורה עופר, בעלת השליטה בעופר השקעות ואחייניתו של עידן עופר; איש העסקים והיזם טדי שגיא; אנשי העסקים אלי ואלונה ברקת, הבעלים של מועדון הכדורגל הפועל באר שבע; אודי אנג'ל, יו"ר קבוצת האחים עופר ובן זוגה לשעבר של ליאורה עופר; עו"ד דודי תדמור; אלפרד אקירוב, מייסד ובעל השליטה באלרוב; תומר יעקובי, מנהל בנקאות ההשקעות של UBS ישראל, ואחרים.

אלונה ברקת ובתיה עופר / צילום: שלומי יוסף

